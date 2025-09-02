Ganado de Centroamérica sólo entra en Puerto Chiapas, ya no llega al norte: Sheinbaum

Redacción/SinEmbargo

02/09/2025 - 4:20 pm

La Presidenta dio a conocer que la importación de ganado desde Centroamérica se suspendió en puertos del norte de México; ya sólo se hace por Puerto Chiapas.

La Presidenta dio a conocer que la importación de ganado desde Centroamérica se suspendió en puertos del norte de México, como Mazatlán, y que ya sólo se hace a través de Puerto Chiapas para evitar cualquier caso de contaminación ante la amenaza del gusano barrenador.

Ciudad de México, 2 de septiembre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló este martes que la entrada de ganado de Centroamérica se realiza ya solamente por Puerto Chiapas, en la frontera sur de México con Guatemala, y que se suspendió su llegada a puertos del norte, como Mazatlán, para enfrentar la amenaza del gusano barrenador, que ha afectado incluso la relación comercial con Estados Unidos (EU).

"Se vio un esquema donde la importación se diera a través de puertos para que fuera más controlada. Ya la suspendimos en los puertos del norte. Se está viendo la posibilidad de que llegara a Puerto Chiapas, para que fuera directo y tuviera más control, con revisiones necesarias", indicó la mandataria en su conferencia de prensa matutina.

"Ya suspendimos la autorización que se les había dado para llegar a Mazatlán. Eso se suspendió, tienen que ir necesariamente al sur, porque justamente cualquier situación que pudiera presentarse llegaría a infectar al ganado del norte, que es lo que no se quiere, y que hasta ahora no ha habido ningún problema. Entonces se limitó nada más al puerto del sur en esa circunstancia", destacó.

El gusano barrenador reapareció a partir de las importaciones de México del ganado proveniente de Centroamérica.
El gusano barrenador reapareció a partir de las importaciones de México del ganado proveniente de Centroamérica. Foto: Isabel Mateos, Cuartoscuro

Cuestionada por la prensa sobre la limitación, Sheinbaum aclaró: "Sí, se suspendió cualquier entrada que pudiera haber por otros puertos. Puerto Chiapas, que está prácticamente pegado a la frontera con Guatemala, entonces ahí hay mucho más control".

La mandataria argumentó que a veces es difícil controlar el paso del ganado que viene de Centroamérica hacia México. "Ahora se implementaron los filtros en todas las carreteras por parte de Senasica [Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria] para que se esté revisando todo el ganado. Ha avanzado mucho, y también visitas que se hacen a los lugares de producción de ganado para que, si encuentran algún ejemplar cn esta característica, pueda ser tratado previamente", detalló.

Además, adelantó que presentará en Sonora, Coahuila y Durango, y después en Chihuahua y Tamaulipas, "un esquema de producción de carne para nuestro país, que es parte del Plan México. Que en vez de que haya ganado de exportación, que se produzca aquí con todos los mecanismos de sanidad necesarios".

"Ya tenemos ese plan, ese proyecto, ya hay recursos definidos, me esperaría a presentarlo en esos estados. Me comprometí con los gobernadores y ganaderos", concluyó la Presidenta.

Hace un par de semanas, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) anunció que México y Estados Unidos (EU) firmaron un acuerdo de colaboración para controlar al gusano barrenador en el ganado. Dicho plan fue elaborado por expertas y expertos mexicanos del Senasica y estadounidenses del Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (Aphis, por sus siglas en inglés).

La Secretaría de Agricultura destacó que el pacto celebrado entre ambas naciones refleja el nivel de colaboración de ambos gobiernos para el control de la plaga.

El documento establece objetivos, metas, acciones, presupuestos y protocolos técnicos para el control de la plaga, los cuales incluyen: control en la movilización de ganado; vigilar la dispersión de la plaga; importación de ganado desde Centroamérica a México; vigilancia en animales domésticos y fauna silvestre; lineamientos para establecer posibles suspensiones a la importación de ganado en el futuro.

El problema de la plaga, que México ya controló, fue tan intenso que EU suspendió las importaciones de ganado desde México durante siete semanas. El flujo fue reabierto el 7 de julio pasado.

