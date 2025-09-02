"Lorena" se forma en el Pacífico; podría volverse huracán y ahogar con lluvias a BCS

Redacción/SinEmbargo

02/09/2025 - 3:29 pm

La tormenta tropical "Lorena" se formó en el Pacífico mexicano, la cual provocará lluvias intensas toda la semana en seis estados del norte de la República.

En Baja California Sur, la tormenta tropical "Lorena" ocasionará lluvias intensas toda la semana, las cuales superarán varias veces el promedio de precipitaciones que se registra durante el mes.

Ciudad de México, 2 de septiembre (SinEmbargo).- La tormenta tropical "Lorena" se formó este martes en el Pacífico mexicano, la cual provocará lluvias intensas durante toda la semana en seis estados del norte de la República, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el pronóstico climatológico, este ciclón podría tomar fuerza hasta convertirse en huracán. Por fortuna, no alcanzará una categoría alta en la escala Saffir-Simpson.

Se prevé que las precipitaciones que serán ocasionadas por "Lorena" en tan sólo cinco días superarán varias veces el promedio que se registra durante el mes de septiembre en el estado de Baja California Sur (BCS).

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer que alrededor de las 09:15 horas de este martes 2 de septiembre, la depresión tropical Doce-E se intensificó hasta convertirse en la tormenta tropical "Lorena" en el océano Pacífico.

El centro del ciclón se localizó a 385 kilómetros (km) al oeste de Manzanillo, Colima, y a 550 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Según el pronóstico meteorológico, "Lorena" avanzará hacia el norte sobre el Pacífico mexicano y posteriormente se desviará hacia el este hasta tocar tierra en los estados de Baja California Sur y Sonora, explicó el Coordinador General del Servicio Meteorológico Nacional, Fabián Vázquez Romaña, en conferencia de prensa.

"La gran mayoría de los modelos está estableciendo que el ciclón podría estar tocando tierra en la porción central de Baja California Sur, posteriormente estaría saliendo al Mar de Cortés e internándose sobre el estado de Sonora", detalló.

La tormenta "Lorena" se intensificará hasta volverse huracán

El pronóstico del SMN señaló que "Lorena" se mantendrá como tormenta tropical durante todo el martes 2 de septiembre y por la mañana del miércoles 3, mientras que por la tarde de ese día se espera que se intensifique hasta convertirse en huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson.

Por la tarde del jueves 4 de septiembre perderá fuerza para degradarse a tormenta y se mantendrá así hasta tocar tierra en Baja California Sur el sábado 6 de septiembre; un día después, el domingo 7, tocará tierra de nuevo en costas de Sonora.

El titular del SMN recalcó que los modelos de pronóstico determinaron que este ciclón podría alcanzar una intensidad máxima de huracán categoría 1, cercana a 2, en la escala Saffir-Simpson.

 "Lorena" dejará lluvias intensas toda la semana y "ahogará" a BCS

El pronóstico del SMN prevé que "Lorena" ocasionará lluvias muy fuertes a torrenciales durante toda la semana en al menos seis estados de la costa del Pacífico mexicano:

  • Martes 2 de septiembre: lluvias fuertes en el extremo sur de Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa, Durango, Sonora y Chihuahua.
  • Miércoles 3 de septiembre: lluvias intensas en Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Sonora y Chihuahua.
  • Jueves 4 de septiembre: lluvias torrenciales en Baja California Sur, intensas en Sonora y Sinaloa.
  • Viernes 5 de septiembre: lluvias torrenciales en Baja California Sur y Sonora, intensas en Sinaloa.
  • Sábado 6 de septiembre: lluvias torrenciales en Sonora.

La acumulación de lluvia que se espera del martes 2 al sábado 6 de septiembre en Baja California Sur será aproximadamente el triple de las precipitaciones que se han registrado en promedio en el estado durante el mes en los últimos 30 años.

"La lluvia que está representando 'Lorena' sería alrededor del 300 por ciento de la lluvia del mes en Baja California Sur [...] Es decir, tres veces la lluvia del mes de septiembre va a caer en cuatro o cinco días", recalcó el Coordinador General del SMN.

La tormenta tropical "Lorena" se formó en el Pacífico mexicano, la cual provocará lluvias intensas toda la semana en seis estados del norte de la República.
"Lorena" ocasionará lluvias intensas en al menos seis estados del norte de la República Mexicana. Foto: X @conagua_clima

