En apenas 3 días, más de 370 mil firman para desaforar a Lilly Téllez por “traición”

Lilly Téllez es “la esencia de la traición a la Patria”, señala una petición en la plataforma de Change.org, en donde se está promoviendo el desafuero de la Senadora panista, petición que ya acumula 371 mil 133 firmas, “más que los 265 mil 277 militantes que tiene el Partido Acción Nacional”, destaca la publicación.

Ciudad de México, 2 de septiembre (SinEmbargo).- Con más de 370 mil firmas en tres días, la ciudadanía mexicana está solicitando el desafuero de Lilly Téllez, Senadora por el Partido Acción Nacional (PAN) por “invitar al Gobierno de Estados Unidos a intervenir en México”, lo que fue considerado como “traición a la Patria”, explicaron los solicitantes a través de la plataforma Change.org, en donde la petición continúa sumando rúbricas.

“Se ha convertido [Lilly Téllez] en la esencia de la traición a la Patria, al invitar al gobierno de Estados Unidos a intervenir en México”, señala la petición en la que se agrega que la legisladora ha hecho “público, notorio y grosero su entreguismo al interés de otro país, en este caso al Gobierno de Donald Trump, al reiterar que en México gobiernan organizaciones criminales y que por lo tanto se hace necesario que sea Estados Unidos quien intervenga en el país y tome control de la situación”.

La exigencia para retirarle el fuero a Téllez tuvo lugar después de que la panista concedió una entrevista a la cadena Fox News, en la que se expresó a favor de un posible intervencionismo por parte de la Unión Americana, como ha amenazado en distintas ocasiones el Presidente Donald Trump, al expresar que en México es "bienvenida la ayuda de Estados Unidos” en materia de seguridad, específicamente para el combate a los cárteles del narcotráfico.

En una primera declaración, Téllez sostuvo que sí se necesitaba la ayuda del Gobierno estadounidense. En la segunda, acusó que en México hay un "narcogobierno", lo que provocó fuertes críticas entre legisladores oficialistas, quienes la calificaron como "traidora a la Patria". En respuesta, la legisladora sostuvo que no pidió una intervención y que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no ha resuelto el problema de narcotráfico en México.

María Lilly del Carmen Téllez García, que es su nombre completo, fue seleccionada como Senadora, esta vez por representación proporcional, conocidos como plurinominales, durante las elecciones federales del 2024, para un segundo periodo, ya que ella había sido elegida durante las elecciones de 2018, como Senadora por Morena, partido al que abandonó para irse con el PAN, hecho que se en la petición se recordó como una primera traición.

“Anteriormente traicionó los principios por los que fue electa, dando la espalda a sus más de 510 mil electores, al afiliarse a la bancada del PAN y dar la espalda al programa político del proyecto de transformación que enarbola la llamada Cuarta Transformación, y que se sustenta en los principios de 'no mentir, no robar y no traicionar al pueblo'”, se argumenta en la petición.

La panista incluso se presentó una segunda vez frente a las cámaras de Fox News en donde afirmó tener miedo y que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la ha amenazado para “proceder en su contra con persecución penal”, por lo que supuestamente habría solicitado su desafuero.

En respuesta a estas acusaciones por parte de Téllez, la Presidenta Sheinbaum descartó públicamente que se vaya a solicitar el desafuero de la Senadora panista. "No. Falso", respondió en su habitual conferencia matutina del pasado lunes 25 de agosto, en donde expuso que Lilly Téllez "estaba mal" y que ahora se estaba victimizando.

"No podía sacarse de contexto que un Senador fuera a pedir la intervención. Después ella lo minimizó, dijo: ‘Ayuda, no intervención’. Pero de todas maneras dije que no me parece correcto y hubo un tema en redes y gente que se organiza (para pedir su desafuero)", precisó la Presidenta de México, quien reiteró que no era su intención quitarle el fuero para proceder penalmente en su contra.

"Ni es nuestra intención desaforarla ni hacer una denuncia, ni mucho menos. Pero sí es importante que el pueblo de México sepa quién es quién. Porque las disputas que hay en México se resuelven en México. Cómo ir al exterior a pedir apoyo por parte de una Senadora de la oposición, no. Hay que ponerla en su contexto, pero no tiene por qué victimizarse", agregó Sheinbaum.

La Presidenta reiteró que no están pensando en el desafuero de la panista, pero que "sí es importante que el pueblo de México sepa quién es quién". "Y qué dicen. Porque ahora están con la cosa de que otra vez el ‘narcogobierno’. No les funcionó lo de ‘narcocandidata’, nunca, porque la gente sabe que es falso", recordó.

"Este mes va a haber muy buenos resultados en una reducción todavía mayor el homicidio doloso. Todavía no podemos presentar las cifras de agosto, pero lo que vemos diario en el Gabinete, hay una reducción todavía mayor de homicidios dolosos. Hay un trabajo permanente. Hay una estrategia", adelantó Claudia Sheinbaum.

Por su parte, Lilly Téllez volvió a responder en sus redes sociales a la Presidenta Sheinbaum asegurando que no se victimiza y que era necesaria más “colaboración” con la Unión Americana. "No me victimizo, al contrario, dejé claro que no daré paso atrás. No pedí intervención. Ella no resuelve en México las agresiones de cárteles contra mexicanos. Se necesita más apoyo de EU contra cárteles, en colaboración, obvio", escribió.

Siempre he denunciando la corrupción, sobreviví a un atentado y continué luchando por la justicia en México. Se equivoca @Claudiashein No me intimida.

Digo la verdad, en defensa de los mexicanos. Entrevista de hoy, en vivo, muy temprano con @RCamposDuffy en @FoxNews 👇 pic.twitter.com/XLQYtMZFqv — Lilly Téllez (@LillyTellez) August 24, 2025

Respecto a la inseguridad y temor que manifestó Téllez, Sheinbaum Pardo también destacó que "cualquier persona que se sienta insegura y que requiera apoyo del Gobierno hay un protocolo".

"La Secretaría de la Defensa hace un análisis de riesgo y si las personas pueden tener algún riesgo, se les apoya con protección. No creo que haya algún riesgo a menos que ella así lo solicite. Independientemente de su posición política, siempre se les da", explicó la doctora y recordó que, el sexenio pasado, mientras Téllez cuestionaba a la Guardia Nacional también se le brindó protección con esta misma corporación de seguridad.

"Recuerda que [Téllez] hablaba mal de la Guardia Nacional y les dijo a los senadores en su comparecencia: ‘Me acaba de pedir apoyo de la Guardia Nacional’". Más tarde, Sheinbaum confirmó a través de Rosa Icela, actual Secretaría de Gobernación, que Lilly Téllez tuvo resguardo de la Guardia Nacional durante las campañas de 2024, cuando la panista fue electa nuevamente para el Senado, pero actualmente ya no tiene. "Pero si la solicita, se hace igual que con cualquier persona", concluyó la Presidenta.

Esta no es la primera vez que la Senadora panista se muestra a favor de una invasión estadounidense. En enero de este año, cuando Trump amenazó con una invasión a México para "enfrentar" a los cárteles del narcotráfico, Lilly Téllez afirmó que "jamás" cerraría filas con el Gobierno que encabeza la morenista ni se uniría con la mandataria federal, ya que aseguró que ésta vendió al país a los cárteles.

“Jamás cerraré filas ni me uniré con la Presidente que vendió la soberanía de México a los cárteles. Para Sheinbaum, Morena es primero. Para mí, LA PATRIA ES PRIMERO ”, enfatizó la panista en ese momento, en una publicación en su cuenta de X, en donde tan bien expresó que “la amenaza para México es Morena, no Trump”.

Por ello, en la petición a través de la plataforma Change.org, se considera que la única forma de juzgar el comportamiento antopatriotico de la también expresentadora de televisión es “desaforándola”, solicitud que, hasta este momento, ya acumula más de 370 mil firmas, que son más que “los 265 mil 277 militantes que tiene el Partido Acción Nacional”, se destacó en la publicación.

“En ese contexto, la única manera en que Lilly Téllez puede ser juzgada por traición a la Patria es desaforándola, razón por la que desde Sonora hacemos un llamado a los mexicanos patriotas, con amor por su país, con orgullo y pundonor a que no permitamos más agravios por parte de esta persona, que evidentemente sirve a intereses que nada tienen que ver con el nacional (...) Ya basta de agravios”, concluye la petición.