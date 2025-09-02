La Arrolladora Banda El Limón tocará en el primer Grito de Independencia de Sheinbaum

La agrupación musical se presentará en el Zócalo de la CdMx como parte de los festejos patrios, en el primer Grito de Independencia encabezado por una mujer Presidenta.

Ciudad de México, 2 de septiembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer este martes que La Arrolladora Banda El Limón será la agrupación que realizará un concierto el próximo 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México (CdMx) como parte de los festejos patrios en su primer Grito de Independencia.

Al terminar su conferencia matutina, la titular del Poder Ejecutivo compartió un video para dar a conocer que el evento se llevará a cabo en la Plaza de la Constitución y contará también con la participación de Legado de Grandeza y la cantante Alejandra Ávalos.

La presentación de La Arrolladora, que será gratuita y abierta al público, está prevista para iniciar a las 20:00 horas (tiempo del centro de México), aunque el orden exacto de las actuaciones aún no ha sido confirmado por las autoridades.

Esta será la primera ocasión en que una mujer Presidenta encabece la ceremonia del Grito de Independencia desde el balcón central de Palacio Nacional, en una celebración que tradicionalmente reúne a miles de personas en el corazón de la capital.

La Arrolladora Banda El Limón, originaria de El Limón, Sinaloa, es una de las agrupaciones más representativas del género de banda sinaloense.

En años anteriores, el concierto del 15 de septiembre ha estado a cargo de agrupaciones como la Banda MS (2022), Grupo Frontera (2023) y Los Tigres del Norte (2022), todas con amplia trayectoria en el género regional.