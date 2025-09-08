DATOS ¬ La “heroína” Alessandra no va al Cabildo, ni tapa baches ni frena inseguridad

El Gobierno de Alessandra Rojo de la Vega reconoció un “aumento en la percepción de inefectividad y en problemáticas como los baches” entre los habitantes de la Alcaldía Cuauhtémoc, aunque a la par arrancó con un movimiento político llamado "Resistencia"; no asiste a reuniones de cabildo y gastará en este 2025 al menos 2 millones de pesos en propaganda oficial.

Ciudad de México, 8 de septiembre (SinEmbargo).- Alessandra Rojo de la Vega agitó el puño en alto y se unió al grito de “¡fuera Morena!” que comenzaron asistentes de la marcha opositora a la que convocó el domingo 31 de agosto. Sobre un templete lanzó acusaciones contra el partido guinda, aseguró que no era “fifí” y habló de crear un nuevo “acuerdo nacional”. En las esquinas del Foro Lindbergh, ubicado en la colonia Condesa, se podían observar pancartas con su rostro y la leyenda “juntos… en el 2027 recuperaremos la voz en el Congreso”.

La Alcaldesa de Cuauhtémoc, arropada en su “resistencia” por personajes como el empresario Claudio X. González, y las políticas panistas Xóchitl Gálvez y Margarita Zavala, busca hacerse del liderazgo opositor rumbo a las elecciones intermedias, o incluso más allá, y habló de varias movilizaciones en el futuro. Esto, aseguró, sin descuidar su trabajo en la Alcaldía.

“Yo tengo que cumplir con quienes confiaron en mí y hacer el mejor gobierno en la historia de la Alcaldía Cuauhtémoc”, dijo a la prensa.

Pero, hasta ahora, ¿qué resultados ofrece su gobierno?

La Unidad de Datos de SinEmbargo revisó reportes oficiales y encontró que en la Alcaldía se duplicaron los casos de personas desaparecidas y las carpetas por casos de extorsión en el primer semestre del año, y a la fecha sigue siendo la demarcación con más delitos en la capital del país, considerando su extensión y habitantes.

Además, según encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), un 83 por ciento en la Alcaldía se queja de los baches y un 70 por ciento considera que la administración de Rojo de la Vega ha sido poco o nada efectiva para resolver problemas; en el caso de la percepción de inseguridad, pasó de 51.7 en septiembre de 2024 a 53.4 por ciento en junio pasado.

Consultado al respecto por SinEmbargo, el gobierno de la también empresaria argumentó que las desapariciones han aumentado en otras zonas del país, que la seguridad es una responsabilidad compartida con el gobierno central y que en la Cuauhtémoc debe considerarse que tiene una “población flotante” diaria de entre 3 y 5 millones de personas, lo que afecta las mediciones sobre delitos.

Respecto a problemas como los baches, reconocieron que el problema está lejos de resolverse, aunque lo atribuyeron al clima, al tipo de suelo y otros factores.

Suben desapariciones en la Cuauhtémoc

Rojo de la Vega inició su gobierno en octubre de 2024, tras ganar la elección de la mano de la alianza Va por México, integrada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD). De la Vega compitió con Catalina Monreal, hija de Ricardo Monreal. Los resultados fueron cerrados: Alessandra obtuvo 156 mil 449 votos, mientras que Monreal, 145 mil 153 votos.

Los datos en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (RNPDNO) muestran que entre enero y julio del año pasado se registraron 85 casos de desaparición en la Cuauhtémoc. Y en el mismo lapso pero de 2025 —ya con el gobierno de Rojo de la Vega— la cifra se disparó a 177. Un incremento de 108 por ciento.

Al respecto su gobierno dijo a SinEmbargo que no sólo es la Cuauhtémoc, sino que en el resto de la Ciudad habían aumentado las desapariciones. En la CDMX, en general, en el periodo enero-julio aumentaron 95 por ciento, pasando de 672 a mil 314 casos.

En Iztapalapa, aumentaron 129 por ciento, al pasar de 117 en 2024 a 269 este año. En Miguel Hidalgo subieron 92 por ciento; en Coyoacán 171 por ciento; en Benito Juárez 195 por ciento; en Tlalpan 140 por ciento, y en Gustavo A. Madero un 44 por ciento.

Entonces, el incremento de casos en Cuauhtémoc fue más alto que el registro global de la Ciudad de México, y superior al de Miguel Hidalgo y Gustavo A. Madero, otras dos alcaldías con una alta población “flotante”.

Además, entre enero y el 25 de agosto, Cuauhtémoc se ubicó en segundo lugar del acumulado de desapariciones, también sólo por debajo de Iztapalapa, aunque esta alcaldía tiene una extensión y población mucho mayor.

En su respuesta sobre el tema de las desapariciones, la alcaldía presumió que aplica medidas de prevención y recuperación del espacio público.

“Ejemplo de ello son los operativos de chatarrización, el retiro de franeleros, los operativos antichelerías y de ordenamiento del espacio público”, señaló en su mensaje escrito.

La Alcaldía con más delitos por kilómetro cuadrado

Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran que la incidencia delictiva en Cuauhtémoc —contabilizando el total de delitos— disminuyó 2.95 por ciento, al pasar de 19 mil 213 a 18 mil 647 carpetas de investigación, también comparando enero-julio de 2024 y de 2025.

Los homicidios dolosos bajaron 22 por ciento; los feminicidios 80 por ciento, registrando un sólo caso entre enero y julio; y el robo a transeúnte tuvo una disminución de 7 por ciento.

Aunque, por otro lado, los casos de extorsión subieron 127 por ciento, pasando de 40 carpetas de investigación entre enero y julio de 2024, a 91 en el mismo periodo de este año.

Al analizar únicamente los delitos de alto impacto, entre los que además de homicidios y feminicidios también están secuestro, violación, robo a transeúnte y robo a negocio, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia calculó que entre enero-julio de 2024 y el mismo periodo este año en Cuauhtémoc la incidencia delictiva aumentó 1 por ciento. Coyoacán, en contraste, redujo la incidencia 18 por ciento.

La Cuauhtémoc registró la cifra más alta de delitos de alto impacto por cada 100 mil habitantes, con 587.

Aunque al respecto, el Gobierno de Rojo de la Vega insistió en que ese cálculo presenta “una debilidad metodológica” cuando se aplica a la Cuauhtémoc.

“La tasa se calcula dividiendo la frecuencia de delitos entre la población residente (600 mil personas), pero en la demarcación la población flotante diaria supera los 3 millones de personas, y alcanza hasta 5 millones en algunos días. Esa diferencia impacta directamente el cálculo y, en la práctica, sobrerrepresenta la incidencia en la demarcación”, refirió.

En la Unidad de Datos de SinEmbargo también revisamos el indicador de delitos ocurridos por kilómetro cuadrado, que publica la Fiscalía capitalina.

Entre septiembre de 2024 —un mes antes de la llegada de Alessandra Rojo al gobierno— y julio de 2025, la cifra de delitos en la Cuauhtémoc creció 5.6 por ciento. Se pasó de 81.2 delitos por kilómetro cuadrado a 85.8.

Al comparar julio de 2024 con julio de 2025, sí se observó una reducción, aunque mínima, del 1.04 por ciento.

También comparando septiembre de 2024 con julio de 2025, los delitos contra la libertad personal crecieron 54 por ciento; y los delitos contra la libertad y la seguridad sexual 48 por ciento, al pasar de 106 a 157.

Sólo se observaron reducciones en los delitos contra la vida, de -5.3 por ciento, y en los delitos contra el patrimonio, con un -8 por ciento.

Más gente con miedo

Otro indicador en el que el gobierno de Alessandra Rojo de la Vega no ha logrado marcar un cambio significativo es en el de percepción de inseguridad.

En septiembre de 2024, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, un 51.7 por ciento se sentía inseguro en Cuauhtémoc, y para junio de 2025, la cifra creció a 53.4, luego de tener un pico de hasta 60.3 por ciento en marzo.

Se tiene este nivel aunque el gobierno de Alessandra Rojo sumó gastos como el de un contrato firmado en enero por casi 28 millones de pesos, para el arrendamiento de 72 vehículos modelo 2024 y 2025, camionetas, motocicletas y unidades tipo patrulla para labores de seguridad.

Respecto a estas cifras de percepción el gobierno de la Cuauhtémoc destacó que entre marzo y junio de 2025 hubo una disminución, aunque como ya mencionamos, hubo un retroceso respecto al nivel que se tenía antes de la administración de Rojo de la Vega.

“Incluso, la percepción actual (53 por ciento) es menor que el promedio nacional (63 por ciento), que por cierto subió en el mismo periodo”, defendió la Alcaldía, además de mencionar que “la seguridad pública es una tarea compartida: la responsabilidad directa del mando policial, patrullas y personal operativo corresponde al Gobierno de la Ciudad de México, mientras que la alcaldía asume de lleno su papel en la prevención y la construcción de entornos seguros”.

Gasta 2 mdp en promoción de su gobierno

Rojo de la Vega tiene una actividad intensa en Twitter e Instagram, e incluso en Telegram, donde convoca a la protesta opositora que llama “la Resistencia”, dando “líneas de discurso” en contra de Morena y sus reformas, aunque hasta el 25 de agosto sólo logró sumar ahí 5 mil 300 seguidores.

Se buscó en la página de Transparencia de Cuauhtémoc el gasto reciente de la alcaldía en comunicación y publicidad oficial, pero uno de los links en lugar de ofrecer esos montos te lleva al directorio de concejales de la Cuauhtémoc, y otro al programa de gobierno de la alcaldía, pero de 2021 a 2024.

Cuestionados al respecto, en su comunicado respondieron que “el techo presupuestal de la alcaldía para 2025 asciende a 4 mil 152 millones 238 mil pesos. De ese total, 2 millones de pesos se destinan a comunicación social, lo que representa apenas el 0.048 por ciento del presupuesto total”.

La comunicación institucional, agregaron, es una herramienta para informar con transparencia, pero el grueso del presupuesto se canaliza a programas de servicios, seguridad, infraestructura y bienestar.

También en la página de la alcaldía se ubicaron las “sesiones celebradas del cabildo” y el dato de que Alessandra Rojo no acudió a ninguna de las 18 reuniones que se incluyen en dicho listado; sesiones por ejemplo del subcomité de Obras de la Cuauhtémoc, donde se votan gastos y ejecución de obras públicas.

En la del 9 de enero, por ejemplo, se aprobó la ejecución de obras de bacheo, rehabilitación de edificios públicos, banquetas y alumbrado por 35 millones de pesos.

En el canal en YouTube de la alcaldía, por otro lado, sí se observa que Alessandra Rojo ha encabezado presencialmente las reuniones del Concejo de la alcaldía, además de acudir a mesas regionales para la construcción de paz y seguridad.

Sobre su inasistencia a las reuniones de cabildo, el gobierno de la Cuauhtémoc lo justificó diciendo que la alcaldesa “ha privilegiado un estilo de gobierno cercano y en territorio”.

Las ausencias, mencionaron, se deben a que la alcaldesa realiza recorridos diarios en calles de la Cuauhtémoc, para escuchar a la gente. “Sin embargo, la mandataria ha estado siempre representada en esos espacios por integrantes de su equipo de confianza, garantizando continuidad y atención en cada uno de los temas”.

Descontento por baches y alumbrado

La ENSU también muestra que en lo que va del gobierno de Alessandra Rojo de la Vega aumentó la cantidad de personas que identificó baches en la Cuauhtémoc. En septiembre de 2024, fue el 76.7 por ciento, y en junio de 2025 el 83.5 por ciento.

En septiembre de 2024, un 36.3 por ciento dijo que percibía parques y jardines descuidados en la Cuauhtémoc, y para junio de 2025 esto subió a 41.5 por ciento. Hubo una mejora en el porcentaje que dijo que hay un alumbrado público insuficiente, pero aún es un nivel alto, el 55.9 por ciento.

También en junio de 2025 sólo un 27.9 por ciento consideró que el gobierno de Cuauhtémoc era efectivo para resolver los problemas en la alcaldía, mientras un 71.3 por ciento dijo que era poco o nada efectivo. En contraste, en Iztapalapa un 40.7 por ciento dijo que tenía un gobierno efectivo.

El porcentaje de población que considera efectivo al gobierno de la Cuauhtémoc ha ido a la baja durante este año.

Esto se conecta con el nivel bajo o incompleto de atención a las solicitudes de ayuda que hace la ciudadanía.

Según los datos del Centro de Servicios y Atención Ciudadana, publicados en la página de Transparencia de la Cuauhtémoc, en la atención para reparar o instalar alumbrado el porcentaje de efectividad entre abril y junio de 2025 fue de 32 por ciento. Se atendieron 457 solicitudes, y quedaron pendientes 968.

Atendieron el 55 por ciento de las quejas o reportes sobre obstáculos o mal uso de la vía pública; el 20 por ciento de solicitudes de Visita de Verificación Administrativa, y el 55 por ciento de las de mantenimiento de la red secundaria de agua potable y drenaje. Por otro lado, la asesoría jurídica gratuita tuvo 97 por ciento de atención.

Entre enero y marzo de 2025 atendieron en general el 62 por ciento de las solicitudes, y para abril-junio esto bajó al 53 por ciento.

El gobierno de Rojo de la Vega reconoció el “aumento en la percepción de inefectividad y en problemáticas como los baches”, aunque también señaló al clima como un factor de esas fallas.

“Hay que reconocerlo: son cifras que reflejan el impacto de factores climáticos, del subsuelo arcilloso de la ciudad, del tránsito pesado y de la constante apertura de cepas por obras de gas, telecomunicaciones o drenaje, que debilitan el asfalto.

Frente a ello, la alcaldía no trata de negar la problemática, sino de enfrentarla con hechos. A la fecha se han atendido más de 5 mil 700 baches y se han reencarpetado más de 28 mil 500 metros cuadrados de vialidades”, mencionaron.