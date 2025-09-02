Trump y Marco Rubio dicen que EU atacó un buque "de Venezuela", "cargado de drogas"

Redacción/SinEmbargo

02/09/2025 - 1:42 pm

Trump anunció que el Ejército de EU atacó un buque venezolano, asegurando que transportaba droga.

Artículos relacionados

Trump anunció desde la Casa Blanca que el ejército estadounidense atacó un buque de Venezuela, acusándolo de transportar drogas, en una escalada más de EU contra Nicolás Maduro, a quien han acusado de "narcoterrorista".

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 2 de septiembre (SinEmbargo).– El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, confirmó este martes que el ejército de su país ha llevado a cabo un ataque en aguas del Caribe contra un buque procedente de Venezuela y que supuestamente llevaba un cargamento de drogas.

"Acabamos de, en los últimos minutos, disparar a un barco que transportaba drogas", ha explicado el magnate republicano en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval, en la Casa Blanca, agregando que "grandes cantidades" de droga llegan a Estados Unidos procedentes de Venezuela.

El ataque ha sido también confirmado en redes sociales por el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien ha asegurado que el barco en cuestión estaba "siendo operado por una organización narcoterrorista" sancionada por Washington.

El Presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció el lunes ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) la presencia de hasta ocho barcos de guerra y un submarino nuclear de Estados Unidos en aguas del Caribe, cerca del país latinoamericano.

¿Prepara EU invasión de Venezuela?

Hace un par de semanas, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que EU está preparado para "usar todo su poder" para frenar el narcotráfico procedente de Venezuela después de que el Pentágono desplegara tres buques de guerra con cuatro mil soldados en aguas del Caribe cerca de la zona y Caracas hiciera lo propio desplegando millones de milicianos en el país, alegando un "plan de paz" ante amenazas externas.

En conferencia de prensa, la portavoz afirmó que el Presidente Trump, "ha sido muy claro y consecuente" con respecto a Venezuela y "está preparado para usar todos los recursos del poder estadounidense para detener la entrada de drogas en nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia", dijo al ser cuestionada sobre el posible despliegue de tropas en territorio venezolano.

Durante su intervención, reiteró que el "régimen" de Nicolás Maduro "no es un Gobierno legítimo de Venezuela", a ojos de la Administración de Trump, sino "un cartel narcoterrorista". "Es un líder fugitivo de este cartel, acusado en Estados Unidos de tráfico de drogas hacia el país", agregó.

Tras sus declaraciones, el Ministro de Exteriores venezolano, Yvan Gil, criticó la "desesperación de la Administración estadounidense, que recurre a amenazas y difamaciones" contra su país, y sostuvo que las acusaciones de Washington sobre narcotráfico "revelan su falta de credibilidad y el fracaso de sus políticas".

"Estas amenazas no sólo afectan a Venezuela, sino que ponen en riesgo la paz y estabilidad de toda la región", advirtió y subrayó que "mientras Washington amenaza, [Caracas] avanza con firmeza en paz y soberanía, demostrando que la verdadera eficacia contra el crimen se logra respetando la independencia de los pueblos".

Lo cierto es que la administración de Trump ofrece desde agosto una recompensa de 50 millones de dólares por información que ayude al arresto del Presidente Maduro, señalado por el Departamento de Justicia de EU como un "narcoterrorista". A través de un video compartido en la red social X, antes Twitter, Pam Bondi, Fiscal General de Estados Unidos, acusó que el mandatario sudamericano tiene lazos con grupos del crimen organizado como el Tren de Aragua, el Cártel de los soles y el Cártel de Sinaloa.

“El Departamento de Justicia ha incautado más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Maduro, incluidos dos jets privados, nueve vehículos y más. Sin embargo, el reinado de terror de Maduro continúa”, afirmó Bondi.

Por su parte, Nicolás Maduro acusó al Gobierno de Donald Trump de financiar una "conspiración fascista" contra Venezuela, por lo que las autoridades civiles y militares de su país reforzarán los planes de "seguridad y de protección de la paz" Nacional.

La reacción venezolana

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, advirtió al Gobierno de Trump que declararía a su patria en "lucha armada".
Los Buques de guerra de EU se ciernen sobre las costas de Venezuela. Foto: Foto: X @USNavy

La semana pasada, el Gobierno de Venezuela anunció el despliegue de drones y buques de la Armada en sus aguas territoriales mientras incrementa las tensiones del país con Estados Unidos, que ha acusado de terrorista al Presidente Nicolás Maduro y ha desplegado tres destructores lanzamisiles y cuatro mil marines cerca del límite con Venezuela.

"Vamos a tener un despliegue importante de drones con distintas misiones, puntos de atención ciudadana, puntos de exploración y vigilancia, puntos o recorridos fluviales con infantería de Marina", explicó el Ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López.

Ayer, el país ya había anunciado la movilización de 15 mil elementos de sus fuerzas armadas en la frontera con Colombia, asegurando que se trata de operaciones antidrogas.

Por su parte, el mandatario venezolano afirmó que a su país "no lo toca nadie", y aseguró que fueron activadas todas "las fuerzas y el poder nacional" para defender a Venezuela de las amenazas "ilegales, inmorales y criminales del imperio de los Estados Unidos".

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, advirtió al Gobierno de Trump que declararía a su patria en "lucha armada".
Maduro afirmó el lunes que su país enfrenta "la mayor amenaza que nuestro continente ha visto en los últimos 100 años". Marcos Salgado, Xinhua

El Gobierno de Venezuela también solicitó el apoyo del Secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, por su preocupación a causa del "despliegue de unidades militares e incluso armas nucleares" del país norteamericano en el Caribe.

Maduro también advirtió al Gobierno de Trump que declararía a su patria en "lucha armada y República en armas" en caso de que el Gobierno norteamericano decidiera emprender una agresión militar contra el pueblo venezolano.

El Gobierno Bolivariano ha desplegado tropas en la frontera con Colombia y ha lanzado un llamamiento al alistamiento de milicianos y al pueblo en general a enfrentar con decisión la posibilidad de una incursión militar de la superpotencia del norte.

“Si están buscando a un mafioso, búsquenlo en otro lado. Aquí pueden buscar a un revolucionario que tiene un pueblo y una Fuerza Armada que lo respaldan. No soy magnate, no tengo negocio ni riqueza, soy un obrero, un combatiente, el primer Presidente chavista de la historia", respondió ayer Maduro en conferencia de prensa con medios internacionales.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

La Presidenta y los empresarios

"El interés de la Presidenta en apoyar al mundo empresarial debe verse como una buena noticia. Al...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Liderazgos femeninos frente a la violencia

"Más allá de los números, la coyuntura de los informes de la Presidenta Sheinbaum y Brugada permiten...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

La lucha libre de la política mexicana

"El espectáculo de la lucha libre sigue siendo el mismo; cambian los vestuarios y personajes, pero la...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

La Reforma Electoral facciosa de Sheinbaum

"En una democracia de fachada, una Ley Electoral que garantiza el predominio es fundamental; y por ahí...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

"Alito": Breve biografía de un porro
Por Álvaro Delgado Gómez

"Alito": Breve biografía de un porro

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos
Por Ana Lilia Pérez

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos

No ha sido fácil
Por Alejandro Páez Varela

No ha sido fácil

Desmesura y corrupción
Por Muna D. Buchahin

Desmesura y corrupción

¿Quién paga los daños del refresco?
Por Alejandro Calvillo

¿Quién paga los daños del refresco?

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe
Por Héctor Alejandro Quintanar

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”
Por Pedro Mellado Rodríguez

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”

Genocidio
Por Lorenzo Meyer

Genocidio

Lilly, la traidora
Por Fabrizio Mejía Madrid

Lilly, la traidora

Lilly Téllez, el fentanilo, Caracas y Disneylandia
Por Juan Carlos Monedero

Lilly Téllez, el fentanilo, Caracas y Disneylandia

+ Sección

Galileo

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Trump anunció que el Ejército de EU atacó un buque venezolano, asegurando que transportaba droga.
1

Trump y Marco Rubio dicen que EU atacó un buque "de Venezuela", "cargado de drogas"

Kenia López Rabadán asumió este martes la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; tuvo el respaldo del Grupo Parlamentario de Morena.
2

Kenia López Rabadán rinde protesta como nueva presidenta de la Cámara de Diputados

Ciudadanía mexicana está solicitando el desafuero de Lilly Téllez
3

En apenas 3 días, más de 370 mil firman para desaforar a Lilly Téllez por “traición”

La FGR ejecutó una orden de cateo en contra de tres gasolineras ubicadas en Pedro Escobedo y una más en San Juan del Río, ambas en el estado de Querétaro.
4

La FGR catea 3 gasolineras en Querétaro; asegura cisternas, equipo y detiene a 2

Las madres y los padres de estudiantes de secundaria podrán realizar el registro para solicitar la Beca Rita Cetina durante septiembre.
5

Beca Rita Cetina: ¿Qué documentos debes tener listos para la apertura del registro?

6

Farmacéuticas volvieron a esconder medicamentos contra el cáncer: Raquel Buenrostro

Gerardo Fernández Noroña reclamó al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, por dar la palabra a Alejandro Moreno.
7

VIDEO ¬ Noroña reclama a Gutiérrez Luna por dar la palabra al "reventador" de "Alito"

Alito: Breve biografía de un porro
8

"Alito": Breve biografía de un porro

El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, elogió a su homóloga Claudia Sheinbaum Pardo, pero insistió en que los cárteles dirigen México.
9

México está dirigido por cárteles, insiste Trump; va bien Gabinete de Seguridad: CSP

La Consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, adelantó que la reforma a la Ley Aduanera causará “escozor” y que habrá ajustes a las refresqueras.
10

Godoy: CSP va contra refresqueras en Paquete Económico; Ley Aduanera causará escozor

Zonas arqueológicas de Michoacán
11

Zonas arqueológicas de Michoacán, riqueza cultural para maravillarse

El exgobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, fue captado en video el pasado fin de semana durante una trifulca registrada en un centro nocturno.
12

VIDEO ¬ El exgobernador de Querétaro se pelea en bar; fue “para proteger a una mujer”

La Corte se abre al pueblo y anuncia fin de privilegios: sueldos y gastos suntuosos
13

La Corte se abre al pueblo y anuncia fin de privilegios: sueldos y gastos suntuosos

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) respondió a "Alito", quien calificó al Gobierno de autoritario; recomendó a la oposición presentar un proyecto.
14

"Tienen mucho enojo": CSP sobre "Alito" y oposición; mejor presenten proyecto, pide

Un video que circula en redes captó a una joven insultando e intentando sobornar a mujeres policías de la CdMx en un punto de revisión del alcoholímetro.
15

VIDEO ¬ "Llevo horas grabando a esta puerca": Una mujer insulta a policías de la CdMx

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Trump anunció que el Ejército de EU atacó un buque venezolano, asegurando que transportaba droga.
1

Trump y Marco Rubio dicen que EU atacó un buque "de Venezuela", "cargado de drogas"

Ciudadanía mexicana está solicitando el desafuero de Lilly Téllez
2

En apenas 3 días, más de 370 mil firman para desaforar a Lilly Téllez por “traición”

Kenia López Rabadán asumió este martes la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; tuvo el respaldo del Grupo Parlamentario de Morena.
3

Kenia López Rabadán rinde protesta como nueva presidenta de la Cámara de Diputados

Las madres y los padres de estudiantes de secundaria podrán realizar el registro para solicitar la Beca Rita Cetina durante septiembre.
4

Beca Rita Cetina: ¿Qué documentos debes tener listos para la apertura del registro?

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) respondió a "Alito", quien calificó al Gobierno de autoritario; recomendó a la oposición presentar un proyecto.
5

"Tienen mucho enojo": CSP sobre "Alito" y oposición; mejor presenten proyecto, pide

El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, elogió a su homóloga Claudia Sheinbaum Pardo, pero insistió en que los cárteles dirigen México.
6

México está dirigido por cárteles, insiste Trump; va bien Gabinete de Seguridad: CSP

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una gira por todo el país para hacer una "rendición de cuentas" sobre avances y programas sociales en cada estado.
7

Sheinbaum anuncia gira de "rendición de cuentas"; visitará todo el país en 3 semanas

La Presidenta Sheinbaum afirmó que la reunión que sostendrá con el Secretario de Estado de EU, Marco Rubio, será una muestra de respeto y colaboración.
8

Rubio llegará al AIFA: Claudia; reunión mostrará respeto y colaboración con EU, dice

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de CdMx activó las alertas Amarilla y Naranja en distintas alcaldías por las lluvias.
9

CdMx activa alertas Amarilla y Naranja por lluvias; Metro aplica marcha de seguridad

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) aseguró que "va a ser mucho mejor este Poder Judicial que el anterior" gracias a que hay "un cambio de era".
10

"Es un cambio de era": CSP confía en que será "mucho mejor este PJ que el anterior"

Gerardo Fernández Noroña reclamó al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, por dar la palabra a Alejandro Moreno.
11

VIDEO ¬ Noroña reclama a Gutiérrez Luna por dar la palabra al "reventador" de "Alito"

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, advirtió al Gobierno de Trump que declararía a su patria en "lucha armada".
12

Maduro amenaza con declarar a Venezuela en "lucha armada" si EU actúa militarmente