VIDEO: Trump confirma que ataque a buque de Venezuela “mató a 11 del Tren de Aragua”

Trump anunció desde la Casa Blanca que el ejército estadounidense atacó un buque de Venezuela, acusándolo de transportar drogas, en una escalada más de EU contra Nicolás Maduro, a quien a acusado de "narcoterrorista".

Ciudad de México, 2 de septiembre (SinEmbargo).– El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, confirmó este martes que el ejército de su país llevó a cabo un ataque en aguas del Caribe contra un buque procedente de Venezuela, que supuestamente llevaba un cargamento de drogas, lo que derivó en 11 personas muertas, presuntamente integrantes del Tren de Aragua. Ningún elemento estadounidense resultó herido.

"El ataque ocurrió mientras los terroristas se encontraban en alta mar, en aguas internacionales, transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos. El operativo resultó en 11 terroristas abatidos en combate. Ninguna fuerza estadounidense resultó herida en este ataque", escribió Trump en Truth Social.

🇺🇸 ON VIDEO: U.S. Military Forces conducted a strike against Tren de Aragua Narcoterrorists. The strike occurred while the terrorists were at sea in International waters transporting illegal narcotics, heading to the U.S. The strike resulted in 11 terrorists killed in action. pic.twitter.com/iszHE0ttxQ — The White House (@WhiteHouse) September 2, 2025

El republicano indicó que las Fuerzas Militares de Estados Unidos llevaron a cabo el ataque cinético contra "narcoterroristas del Tren de Aragua", una oganizacón designada como terrorista por el Gobierno de Trump, y la cual, asegura, opera bajo el control de Nicolás Maduro.

"El TDA es una Organización Terrorista Extranjera designada, que opera bajo el control de Nicolás Maduro y es responsable de asesinatos en masa, narcotráfico, trata de personas y actos de violencia y terror en Estados Unidos y en todo el hemisferio occidental", añadió.

La operación militar habría ocurrido en el área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM, por su nombre en inglés), en aguas internacionales. Trump expresó que se trata de una advertencia. "Tomen esto como advertencia para cualquiera que siquiera piense en introducir drogas en Estados Unidos de América. Cuidado. Gracias por su atención a este asunto", finalizó.

Previamente, el mandatario había declarado a la prensa desde el Despacho Oval, en la Casa Blanca,: "Acabamos de, en los últimos minutos, disparar a un barco que transportaba drogas", agregando que "grandes cantidades" de droga llegan a Estados Unidos procedentes de Venezuela.

🚨 @POTUS: We just, over the last few minutes, shot out a drug-carrying boat... and there's more where that came from... These came out of Venezuela. pic.twitter.com/JlurCZWBpG — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 2, 2025

El ataque ha sido también confirmado en redes sociales por el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien ha asegurado que el barco en cuestión estaba "siendo operado por una organización narcoterrorista" sancionada por Washington.

El Presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció el lunes ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) la presencia de hasta ocho barcos de guerra y un submarino nuclear de Estados Unidos en aguas del Caribe, cerca del país latinoamericano.

As @potus just announced moments ago, today the U.S. military conducted a lethal strike in the southern Carribean against a drug vessel which had departed from Venezuela and was being operated by a designated narco-terrorist organization. — Marco Rubio (@marcorubio) September 2, 2025

¿Prepara EU invasión de Venezuela?

Hace un par de semanas, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que EU está preparado para "usar todo su poder" para frenar el narcotráfico procedente de Venezuela después de que el Pentágono desplegara tres buques de guerra con cuatro mil soldados en aguas del Caribe cerca de la zona y Caracas hiciera lo propio desplegando millones de milicianos en el país, alegando un "plan de paz" ante amenazas externas.

En conferencia de prensa, la portavoz afirmó que el Presidente Trump, "ha sido muy claro y consecuente" con respecto a Venezuela y "está preparado para usar todos los recursos del poder estadounidense para detener la entrada de drogas en nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia", dijo al ser cuestionada sobre el posible despliegue de tropas en territorio venezolano.

Durante su intervención, reiteró que el "régimen" de Nicolás Maduro "no es un Gobierno legítimo de Venezuela", a ojos de la Administración de Trump, sino "un cártel narcoterrorista". "Es un líder fugitivo de este cartel, acusado en Estados Unidos de tráfico de drogas hacia el país", agregó.

Tras sus declaraciones, el Ministro de Exteriores venezolano, Yvan Gil, criticó la "desesperación de la Administración estadounidense, que recurre a amenazas y difamaciones" contra su país, y sostuvo que las acusaciones de Washington sobre narcotráfico "revelan su falta de credibilidad y el fracaso de sus políticas".

"Estas amenazas no sólo afectan a Venezuela, sino que ponen en riesgo la paz y estabilidad de toda la región", advirtió y subrayó que "mientras Washington amenaza, [Caracas] avanza con firmeza en paz y soberanía, demostrando que la verdadera eficacia contra el crimen se logra respetando la independencia de los pueblos".

Lo cierto es que la administración de Trump ofrece desde agosto una recompensa de 50 millones de dólares por información que ayude al arresto del Presidente Maduro, señalado por el Departamento de Justicia de EU como un "narcoterrorista". A través de un video compartido en la red social X, antes Twitter, Pam Bondi, Fiscal General de Estados Unidos, acusó que el mandatario sudamericano tiene lazos con grupos del crimen organizado como el Tren de Aragua, el Cártel de los soles y el Cártel de Sinaloa.

“El Departamento de Justicia ha incautado más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Maduro, incluidos dos jets privados, nueve vehículos y más. Sin embargo, el reinado de terror de Maduro continúa”, afirmó Bondi.

Por su parte, Nicolás Maduro acusó al Gobierno de Donald Trump de financiar una "conspiración fascista" contra Venezuela, por lo que las autoridades civiles y militares de su país reforzarán los planes de "seguridad y de protección de la paz" Nacional.

La reacción venezolana

La semana pasada, el Gobierno de Venezuela anunció el despliegue de drones y buques de la Armada en sus aguas territoriales mientras incrementa las tensiones del país con Estados Unidos, que ha acusado de terrorista al Presidente Nicolás Maduro y ha desplegado tres destructores lanzamisiles y cuatro mil marines cerca del límite con Venezuela.

"Vamos a tener un despliegue importante de drones con distintas misiones, puntos de atención ciudadana, puntos de exploración y vigilancia, puntos o recorridos fluviales con infantería de Marina", explicó el Ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López.

Ayer, el país ya había anunciado la movilización de 15 mil elementos de sus fuerzas armadas en la frontera con Colombia, asegurando que se trata de operaciones antidrogas.

Por su parte, el mandatario venezolano afirmó que a su país "no lo toca nadie", y aseguró que fueron activadas todas "las fuerzas y el poder nacional" para defender a Venezuela de las amenazas "ilegales, inmorales y criminales del imperio de los Estados Unidos".

El Gobierno de Venezuela también solicitó el apoyo del Secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, por su preocupación a causa del "despliegue de unidades militares e incluso armas nucleares" del país norteamericano en el Caribe.

Maduro también advirtió al Gobierno de Trump que declararía a su patria en "lucha armada y República en armas" en caso de que el Gobierno norteamericano decidiera emprender una agresión militar contra el pueblo venezolano.

El Gobierno Bolivariano ha desplegado tropas en la frontera con Colombia y ha lanzado un llamamiento al alistamiento de milicianos y al pueblo en general a enfrentar con decisión la posibilidad de una incursión militar de la superpotencia del norte.

“Si están buscando a un mafioso, búsquenlo en otro lado. Aquí pueden buscar a un revolucionario que tiene un pueblo y una Fuerza Armada que lo respaldan. No soy magnate, no tengo negocio ni riqueza, soy un obrero, un combatiente, el primer Presidente chavista de la historia", respondió ayer Maduro en conferencia de prensa con medios internacionales.