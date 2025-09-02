Órgano de Administración Judicial queda instalado; será encabezado por Néstor Vargas

El OAJ será la máxima autoridad administrativa del Poder Judicial de la Federación. Entre sus funciones estará la de elaborar y vigilar el presupuesto.

Ciudad de México, 2 de septiembre (SinEmbargo).- El nuevo Órgano de Administración Judicial (OAJ) fue instalado la madrugada de este martes luego de que los tres poderes del Estado designaran a sus integrantes. Néstor Vargas Solano, nombrado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, presidirá el organismo creado tras la Reforma Judicial que sustituirá funciones del hoy extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

"La austeridad será norma no excepción. Cada peso será auditado, cada plaza será revisada, cada readscripción y adscripción será transparente porque no hay justicia sin honestidad", explicó Vargas Solano durante la investidura.

El OAJ se trata, junto con el Tribunal de Disciplina Judicial y la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de uno de los engranajes que conforman al renovado Poder Judicial, electo por cerca de 13 millones de personas que participaron en la elección el pasado 1 de julio.

Se instaló el Órgano de Administración Judicial (#OAJ) ⚙️⚖️ 📌 Lo presidirá Néstor Vargas Solano. El resto lo integrarán Suri Berenice Romero Domínguez, Lorena Josefina Pérez Romo, Catalina Ramírez Hernández y José Alberto Gallegos Ramírez

🌐 https://t.co/jq3GNarL4p pic.twitter.com/CdLmQvjlx7 — PJF (@pjf_mexico) September 2, 2025

Además de Vargas Solano, el OAJ estará conformado por José Alberto Gallegos Ramírez, Lorena Josefina Pérez Romo y Catalina Ramírez Hernández, nombrados por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como por Surit Berenice Romero, nombrada por el Senado, como marca la Constitución.

En ese sentido, Romero Domínguez dijo que hoy inició una nueva era para el Poder Judicial de la Federación que responde a la exigencia del pueblo de México de contar con una justicia más cercana, expedita y humana. “Un Poder como espacio seguro ante la injusticia, donde los derechos son protegidos sin importar su condición social y económica”, sostuvo.

A su vez, Lorena Josefina Pérez Romo expuso que México se encuentra frente a una oportunidad histórica de construir y consolidar el nuevo Poder Judicial que nuestro país demanda: eficaz, humanista y cercano al pueblo de México, lo que exige decisiones valientes, con visión del presente, del futuro y una profunda comprensión del papel de la judicatura en una democracia sólida.

“El Poder Judicial evolucionará hacia una instancia más cercana, confiable y al servicio del pueblo. El trabajo administrativo debe privilegiar la eficacia de la institución para convertirse en un referente de justicia a nivel nacional e internacional, lo cual será realidad con el trabajo de los integrantes del OAJ”, apuntó.

Catalina Ramírez Hernández sostuvo que esta nueva etapa del PJF, exige trabajar con profundo respeto a la diversidad de los pueblos, comunidades indígenas, y afromexicanos con transparencia y cercanía con las personas.

¿Qué funciones tendrá el OAJ?

El OAJ será la máxima autoridad administrativa del Poder Judicial de la Federación. Entre sus funciones estará la de elaborar y vigilar el presupuesto, con la prohibición expresa de crear fideicomisos no previstos por la Ley. Asimismo tendrá a su cargo la tarea de garantizar la protección de jueces y juezas relacionados con el crimen organizado.

Además, estará a cargo de la carrera judicial al quedar al frente de la Escuela Nacional de Formación Judicial y del Instituto Federal de Defensoría Pública.

Los integrantes del Órgano de Administración de Judicial (OAJ) durarán seis años en el cargo, sin posibilidad de reelección, y la Presidencia será rotatoria cada dos años.