Sheinbaum y Harfuch exigen a estados fortalecer e incrementar policías y MPs locales

Redacción/SinEmbargo

02/09/2025 - 6:13 pm

Artículos relacionados

La Presidenta Sheinbaum y García Harfuch insistieron en que es clave para enfrentar la inseguridad en el país que haya policías locales fuertes y coordinación entre niveles, que derivan de la estrategia nacional y que ahora debe ser replicada a nivel estatal.

Ciudad de México, 2 de septiembre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió este martes a los gobernadores de las 32 entidades del país que aterricen la estrategia de seguridad en sus respectivos estados para combatir el crimen y la inseguridad, así como para que fortalezcan a las policías locales y municipales, la coordinación entre autoridades de todos los niveles y también la atención en las causas. Además, se llegó a un acuerdo para que las 32 entidades del país incrementen, a más tardar en diciembre de 2029, el estado de fuerza de las policías estatales de investigación y de los ministerios públicos locales.

"En realidad, los acuerdos que se toman el día de hoy tienen que ver con aterrizar esta estrategia en cada estado, no es mucho más que eso. Es decir, que en cada estado haya atención a las causas, inteligencia e investigación, fortalecimiento de las policías estatales y coordinación: con el Gobierno federal, con las fiscalías locales y tribunales. Ahora con el nuevo Poder Judicial va a ser mejor la coordinación", dijo la mandataria durante el Consejo Nacional de Seguridad Pública en Palacio Nacional.

"Los acuerdos tienen que ver con eso, con aterrizar la estrategia de nacional a nivel estatal. Con la mayoría hemos avanzado en esto, el objetivo es que se consolide a partir de las leyes aprobadas a nivel federal, esta estrategia quedó establecida en distintas leyes", añadió.

Durante su intervención en dicha sesión –realizada en el salón de Tesorería en Palacio Nacional–, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó que el futuro de la seguridad depende de fortalecer a las corporaciones más cercanas a la ciudadanía, por lo que indicó que el acuerdo será fortalecer a las policías estatales y municipales.

“El 96 por ciento de los delitos pertenecen al fuero común, eso significa que el futuro de la seguridad de México depende en gran medida del fortalecimiento de las policías estatales y de las policías municipales, pues son el primer contacto con la ciudadanía y quienes enfrentan los retos de la seguridad. Recordemos que son estas las que acuden de inmediato al llamado de una emergencia”, dijo.

El objetivo, es, subrayó Harfuch, que las 32 policías estatales cuenten con un estado de fuerza óptimo que les permita operar en favor de las ciudadanía, pues consideró indispensable "que cada estado cuente con, al menos una Academia de Policía con todas las instalaciones mínimas requeridas para poder reclutar, formar y profesionalizar a su personal".

"También fortalecer a las mesas estatales de paz encabezadas por los ejecutivos estatales para dar seguimiento a las estrategias, evaluar los resultados y generar acciones coordinadas con la federación, las fuerzas federales y la Guardia Nacional", añadió.

En tanto, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, llamó a las entidades a mantener registros transparentes de cada persona desaparecida y a vincular sus bases con la plataforma única de identidad, que ahora utilizará la CURP biométrica como herramienta de búsqueda. “No hagamos esperar a quienes sufren ausencia y dolor”, dijo al pedir fortalecer las comisiones locales con personal especializado y recursos suficientes.

Recordó que la reforma en materia de búsqueda establece que todas las entidades deben contar con comisiones estatales y convocó a una jornada de capacitación para sensibilizar al personal de fiscalías.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, dio lectura a los acuerdos que fueron aprobados por unanimidad. Entre ellos se encuentra el Acuerdo Nacional para Fortalecer a las Instituciones de Seguridad Pública, que establece tres ejes de trabajo con 16 acciones concretas. Además, se acordó incrementar el estado de fuerza de las policías estatales y de los ministerios públicos de las fiscalías locales, elaborar un plan de reclutamiento estatal 2026-2030, garantizar que en enero de 2028 cada entidad cuente con al menos una academia o instituto certificado, y profesionalizar al personal de seguridad pública bajo un modelo homologado.

También se determinó fortalecer las capacidades de inteligencia e investigación mediante un modelo actualizado de unidades de investigación del delito y un programa de formación para agentes, con estándares que deberán cumplirse a partir de enero de 2026. Además, se dispuso la modernización y estandarización de la infraestructura tecnológica y del Sistema Nacional de Información, con lineamientos específicos para la operación del 9-1-1, la línea 089 y los Centros de Comando y Control, cuya certificación deberá concretarse a partir de diciembre de 2025.

Otro punto central fue el acuerdo para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, que contempla dos ejes y seis acciones. En este apartado se mandató a los estados a crear fiscalías especializadas para investigar desapariciones forzadas o cometidas por particulares, así como a actualizar sus protocolos de búsqueda e investigación. Se estableció que, a partir de enero de 2026, todas las fiscalías y procuradurías estatales deberán actuar conforme a los nuevos protocolos homologados y que las entidades deberán eliminar el rezago de información genética en el Banco Nacional de Datos Forenses antes de julio de 2026. También se aprobaron estándares nacionales en materia pericial forense y tres protocolos de actuación: recuperación de cadáveres, tratamiento multidisciplinario y notificación y entrega digna de personas identificadas.

Los acuerdos del consejo fueron aprobados por unanimidad. Foto: Presidencia

Además de estos dos grandes acuerdos, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, presentó un proyecto para resolver infracciones de la vida comunitaria, el cual también fue aprobado. Todos los compromisos serán publicados en el Diario Oficial de la Federación y el Secretariado Ejecutivo deberá presentar reportes semestrales sobre los avances de su implementación.

El fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública, tanto militares como civiles, y de un sistema nacional de investigación e inteligencia, para combatir a la delincuencia organizada, además de la recuperación y el blindaje jurídico de la rectoría del Estado en áreas estratégicas, para garantizar la soberanía del país, fueron los puntos medulares de la agenda de reformas constitucionales promovidas por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo entre octubre del 2024 y agosto del 2025.

Como resultado de la Estrategia Nacional de Seguridad implementada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la incidencia del delito de homicidio doloso se redujo un 25.3 por ciento durante los primeros 10 meses de su Gobierno, mientras que julio pasado se convirtió en el mes con menos casos en la última década.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno federal dio a conocer hace un par de semanas que gracias a la labor de la actual Administración se cometen 22 homicidios menos cada día en el país, comparado con septiembre del año anterior.

Por su parte, la Jefa del Ejecutivo enfatizó que la disminución de este delito se logró con la implementación de los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional (GN), fortalecimiento de la inteligencia e investigación y coordinación entre las instituciones de seguridad.

Durante la conferencia presidencial del 12 de agosto, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, informó que tras los primeros 10 meses de la Administración de Sheinbaum, se registró una caída de 25.3 por ciento en la incidencia de homicidios dolosos en todo el país, lo que significa que cada día se cometen 22 homicidios menos.

La funcionaria federal explicó que la reducción se debe a que el promedio diario de víctimas de homicidio doloso en septiembre de 2024 fue de 86.9, mientras que en julio de 2025 fue de 64.9.

Además, la titular del Secretariado destacó que julio del 2025 fue el mes con el promedio más bajo de homicidios diarios en una década con 64.9 asesinatos cada día, al comparar el séptimo mes de cada año del 2015 a la fecha.

El promedio de casos de homicidio acumulados durante los primeros siete meses del año también marcó un récord con la cifra más baja durante el periodo 2016 al 2025, registrando 69.7 víctimas cada día de enero a julio.

-Con información de Sugeyry Romina Gándara

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

La Presidenta y los empresarios

"El interés de la Presidenta en apoyar al mundo empresarial debe verse como una buena noticia. Al...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Liderazgos femeninos frente a la violencia

"Más allá de los números, la coyuntura de los informes de la Presidenta Sheinbaum y Brugada permiten...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

La lucha libre de la política mexicana

"El espectáculo de la lucha libre sigue siendo el mismo; cambian los vestuarios y personajes, pero la...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

La Reforma Electoral facciosa de Sheinbaum

"En una democracia de fachada, una Ley Electoral que garantiza el predominio es fundamental; y por ahí...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

"Alito": Breve biografía de un porro
Por Álvaro Delgado Gómez

"Alito": Breve biografía de un porro

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos
Por Ana Lilia Pérez

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos

No ha sido fácil
Por Alejandro Páez Varela

No ha sido fácil

Desmesura y corrupción
Por Muna D. Buchahin

Desmesura y corrupción

¿Quién paga los daños del refresco?
Por Alejandro Calvillo

¿Quién paga los daños del refresco?

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe
Por Héctor Alejandro Quintanar

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”
Por Pedro Mellado Rodríguez

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”

Genocidio
Por Lorenzo Meyer

Genocidio

Lilly, la traidora
Por Fabrizio Mejía Madrid

Lilly, la traidora

Lilly Téllez, el fentanilo, Caracas y Disneylandia
Por Juan Carlos Monedero

Lilly Téllez, el fentanilo, Caracas y Disneylandia

+ Sección

Galileo

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Ciudadanía mexicana está solicitando el desafuero de Lilly Téllez
1

En apenas 3 días, más de 370 mil firman para desaforar a Lilly Téllez por “traición”

Trump anunció que el Ejército de EU atacó un buque venezolano, asegurando que transportaba droga.
2

Trump confirma ataque a “buque de Venezuela” y que “mató a 11 del Tren de Aragua”

OAJ incia actividades
3

Órgano de Administración Judicial queda instalado; será encabezado por Néstor Vargas

La FGR ejecutó una orden de cateo en contra de tres gasolineras ubicadas en Pedro Escobedo y una más en San Juan del Río, ambas en el estado de Querétaro.
4

La FGR catea 3 gasolineras en Querétaro; asegura cisternas, equipo y detiene a 2

Alito: Breve biografía de un porro
5

"Alito": Breve biografía de un porro

Kenia López Rabadán asumió este martes la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; tuvo el respaldo del Grupo Parlamentario de Morena.
6

Kenia López Rabadán rinde protesta como nueva presidenta de la Cámara de Diputados

Las madres y los padres de estudiantes de secundaria podrán realizar el registro para solicitar la Beca Rita Cetina durante septiembre.
7

Beca Rita Cetina: ¿Qué documentos debes tener listos para la apertura del registro?

La tormenta tropical "Lorena" se formó en el Pacífico mexicano, la cual provocará lluvias intensas toda la semana en seis estados del norte de la República.
8

"Lorena" se forma en el Pacífico; podría volverse huracán y ahogar con lluvias a BCS

9

Farmacéuticas volvieron a esconder medicamentos contra el cáncer: Raquel Buenrostro

Gerardo Fernández Noroña reclamó al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, por dar la palabra a Alejandro Moreno.
10

VIDEO ¬ Noroña reclama a Gutiérrez Luna por dar la palabra al "reventador" de "Alito"

Playas de Nayarit
11

Sol, arena y mar: Cuatro playas de Nayarit que son la respuesta a tus deseos

Zonas arqueológicas de Michoacán
12

Zonas arqueológicas de Michoacán, riqueza cultural para maravillarse

Uno de los últimos movimientos en la Suprema Corte de Justicia bajo la presidencia de Norma Lucía Piña fue blindar al abogado de los poderosos, Juan Collado.
13

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos

14

"Alito" acusa a Morena de narcopartido y estalla un grito: "¡desafuero, desafuero!"

El Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, justificó este lunes las agresiones propinadas al expresidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.
15

El Gobernador de Coahuila justifica agresión contra Noroña; "se lo merecía", dice

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Sheinbaum y Harfuch pidieron a gobernadores aterrizar la estrategia de seguridad en sus estados.
1

Sheinbaum y Harfuch exigen a estados fortalecer e incrementar policías y MPs locales

Entre ofensas, quejas y advertencias de que "seremos Venezuela", la derecha mexicana regresó a las calles de CdMx para encabezar la marcha de "La Resistencia".
2

RADICALES ¬ La oposición denuncia "dictadura" mientras ejerce plena libertad política

Escuelas en alerta por ICE ante retorno a clases
3

Escuelas en alerta por ICE ante regreso a clases; estrés y ansiedad afectan a niñxs

OAJ incia actividades
4

Órgano de Administración Judicial queda instalado; será encabezado por Néstor Vargas

La Presidenta dio a conocer que la importación de ganado desde Centroamérica se suspendió en puertos del norte de México; ya sólo se hace por Puerto Chiapas.
5

Ganado de Centroamérica sólo entra en Puerto Chiapas, ya no llega al norte: Sheinbaum

Las autoridades de Israel comenzaron a llamar a 60 mil reservistas en medio de los planes del Gobierno, liderado por Benjamin Netanyahu, para ocupar Gaza.
6

Israel convoca a 60 mil reservistas mientras afina plan para ocupar la ciudad de Gaza

La tormenta tropical "Lorena" se formó en el Pacífico mexicano, la cual provocará lluvias intensas toda la semana en seis estados del norte de la República.
7

"Lorena" se forma en el Pacífico; podría volverse huracán y ahogar con lluvias a BCS

Claudia Sheinbaum anunció que La Arrolladora Banda El Limón dará un concierto en el Zócalo el 15 de septiembre con motivo de su primer Grito de Independencia.
8

La Arrolladora Banda El Limón tocará en el primer Grito de Independencia de Sheinbaum

Trump anunció que el Ejército de EU atacó un buque venezolano, asegurando que transportaba droga.
9

Trump confirma ataque a “buque de Venezuela” y que “mató a 11 del Tren de Aragua”

Ciudadanía mexicana está solicitando el desafuero de Lilly Téllez
10

En apenas 3 días, más de 370 mil firman para desaforar a Lilly Téllez por “traición”

Kenia López Rabadán asumió este martes la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; tuvo el respaldo del Grupo Parlamentario de Morena.
11

Kenia López Rabadán rinde protesta como nueva presidenta de la Cámara de Diputados

Las madres y los padres de estudiantes de secundaria podrán realizar el registro para solicitar la Beca Rita Cetina durante septiembre.
12

Beca Rita Cetina: ¿Qué documentos debes tener listos para la apertura del registro?