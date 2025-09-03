Sheinbaum y Harfuch exigen a estados fortalecer e incrementar policías y MPs locales

La Presidenta Sheinbaum y García Harfuch insistieron en que es clave para enfrentar la inseguridad en el país que haya policías locales fuertes y coordinación entre niveles, que derivan de la estrategia nacional y que ahora debe ser replicada a nivel estatal.

Ciudad de México, 2 de septiembre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió este martes a los gobernadores de las 32 entidades del país que aterricen la estrategia de seguridad en sus respectivos estados para combatir el crimen y la inseguridad, así como para que fortalezcan a las policías locales y municipales, la coordinación entre autoridades de todos los niveles y también la atención en las causas. Además, se llegó a un acuerdo para que las 32 entidades del país incrementen, a más tardar en diciembre de 2029, el estado de fuerza de las policías estatales de investigación y de los ministerios públicos locales.

"En realidad, los acuerdos que se toman el día de hoy tienen que ver con aterrizar esta estrategia en cada estado, no es mucho más que eso. Es decir, que en cada estado haya atención a las causas, inteligencia e investigación, fortalecimiento de las policías estatales y coordinación: con el Gobierno federal, con las fiscalías locales y tribunales. Ahora con el nuevo Poder Judicial va a ser mejor la coordinación", dijo la mandataria durante el Consejo Nacional de Seguridad Pública en Palacio Nacional.

"Los acuerdos tienen que ver con eso, con aterrizar la estrategia de nacional a nivel estatal. Con la mayoría hemos avanzado en esto, el objetivo es que se consolide a partir de las leyes aprobadas a nivel federal, esta estrategia quedó establecida en distintas leyes", añadió.

Con las y los gobernadores, acordamos fortalecer la coordinación para mantener la disminución de delitos en el país. Agradezco su apoyo y asistencia al Primer Informe de Gobierno y al Consejo Nacional de Seguridad Pública. pic.twitter.com/5o36qDczNw — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 2, 2025

Durante su intervención en dicha sesión –realizada en el salón de Tesorería en Palacio Nacional–, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó que el futuro de la seguridad depende de fortalecer a las corporaciones más cercanas a la ciudadanía, por lo que indicó que el acuerdo será fortalecer a las policías estatales y municipales.

“El 96 por ciento de los delitos pertenecen al fuero común, eso significa que el futuro de la seguridad de México depende en gran medida del fortalecimiento de las policías estatales y de las policías municipales, pues son el primer contacto con la ciudadanía y quienes enfrentan los retos de la seguridad. Recordemos que son estas las que acuden de inmediato al llamado de una emergencia”, dijo.

El objetivo, es, subrayó Harfuch, que las 32 policías estatales cuenten con un estado de fuerza óptimo que les permita operar en favor de las ciudadanía, pues consideró indispensable "que cada estado cuente con, al menos una Academia de Policía con todas las instalaciones mínimas requeridas para poder reclutar, formar y profesionalizar a su personal".

"También fortalecer a las mesas estatales de paz encabezadas por los ejecutivos estatales para dar seguimiento a las estrategias, evaluar los resultados y generar acciones coordinadas con la federación, las fuerzas federales y la Guardia Nacional", añadió.

En tanto, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, llamó a las entidades a mantener registros transparentes de cada persona desaparecida y a vincular sus bases con la plataforma única de identidad, que ahora utilizará la CURP biométrica como herramienta de búsqueda. “No hagamos esperar a quienes sufren ausencia y dolor”, dijo al pedir fortalecer las comisiones locales con personal especializado y recursos suficientes.

Recordó que la reforma en materia de búsqueda establece que todas las entidades deben contar con comisiones estatales y convocó a una jornada de capacitación para sensibilizar al personal de fiscalías.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, dio lectura a los acuerdos que fueron aprobados por unanimidad. Entre ellos se encuentra el Acuerdo Nacional para Fortalecer a las Instituciones de Seguridad Pública, que establece tres ejes de trabajo con 16 acciones concretas. Además, se acordó incrementar el estado de fuerza de las policías estatales y de los ministerios públicos de las fiscalías locales, elaborar un plan de reclutamiento estatal 2026-2030, garantizar que en enero de 2028 cada entidad cuente con al menos una academia o instituto certificado, y profesionalizar al personal de seguridad pública bajo un modelo homologado.

También se determinó fortalecer las capacidades de inteligencia e investigación mediante un modelo actualizado de unidades de investigación del delito y un programa de formación para agentes, con estándares que deberán cumplirse a partir de enero de 2026. Además, se dispuso la modernización y estandarización de la infraestructura tecnológica y del Sistema Nacional de Información, con lineamientos específicos para la operación del 9-1-1, la línea 089 y los Centros de Comando y Control, cuya certificación deberá concretarse a partir de diciembre de 2025.

Otro punto central fue el acuerdo para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, que contempla dos ejes y seis acciones. En este apartado se mandató a los estados a crear fiscalías especializadas para investigar desapariciones forzadas o cometidas por particulares, así como a actualizar sus protocolos de búsqueda e investigación. Se estableció que, a partir de enero de 2026, todas las fiscalías y procuradurías estatales deberán actuar conforme a los nuevos protocolos homologados y que las entidades deberán eliminar el rezago de información genética en el Banco Nacional de Datos Forenses antes de julio de 2026. También se aprobaron estándares nacionales en materia pericial forense y tres protocolos de actuación: recuperación de cadáveres, tratamiento multidisciplinario y notificación y entrega digna de personas identificadas.

Además de estos dos grandes acuerdos, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, presentó un proyecto para resolver infracciones de la vida comunitaria, el cual también fue aprobado. Todos los compromisos serán publicados en el Diario Oficial de la Federación y el Secretariado Ejecutivo deberá presentar reportes semestrales sobre los avances de su implementación.

El fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública, tanto militares como civiles, y de un sistema nacional de investigación e inteligencia, para combatir a la delincuencia organizada, además de la recuperación y el blindaje jurídico de la rectoría del Estado en áreas estratégicas, para garantizar la soberanía del país, fueron los puntos medulares de la agenda de reformas constitucionales promovidas por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo entre octubre del 2024 y agosto del 2025.

Como resultado de la Estrategia Nacional de Seguridad implementada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la incidencia del delito de homicidio doloso se redujo un 25.3 por ciento durante los primeros 10 meses de su Gobierno, mientras que julio pasado se convirtió en el mes con menos casos en la última década.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno federal dio a conocer hace un par de semanas que gracias a la labor de la actual Administración se cometen 22 homicidios menos cada día en el país, comparado con septiembre del año anterior.

Por su parte, la Jefa del Ejecutivo enfatizó que la disminución de este delito se logró con la implementación de los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional (GN), fortalecimiento de la inteligencia e investigación y coordinación entre las instituciones de seguridad.

Durante la conferencia presidencial del 12 de agosto, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, informó que tras los primeros 10 meses de la Administración de Sheinbaum, se registró una caída de 25.3 por ciento en la incidencia de homicidios dolosos en todo el país, lo que significa que cada día se cometen 22 homicidios menos.

La funcionaria federal explicó que la reducción se debe a que el promedio diario de víctimas de homicidio doloso en septiembre de 2024 fue de 86.9, mientras que en julio de 2025 fue de 64.9.

Además, la titular del Secretariado destacó que julio del 2025 fue el mes con el promedio más bajo de homicidios diarios en una década con 64.9 asesinatos cada día, al comparar el séptimo mes de cada año del 2015 a la fecha.

El promedio de casos de homicidio acumulados durante los primeros siete meses del año también marcó un récord con la cifra más baja durante el periodo 2016 al 2025, registrando 69.7 víctimas cada día de enero a julio.

-Con información de Sugeyry Romina Gándara