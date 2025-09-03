Sala Superior del TEPJF instala nuevo pleno; se unen Claudia Valle y Gilberto Bátiz

Redacción/SinEmbargo

02/09/2025 - 11:00 pm

El TEPJF instaló este martes su Sala Superior con la incorporación de Claudia Valle y Gilberto de Guzmán, reforzando la imparcialidad y transparencia en la justicia electoral.

Ciudad de México, 2 de septiembre (SinEmbargo).- En sesión solemne, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quedó formalmente instalada este martes, con la incorporación de la Magistrada Claudia Valle Aguilasocho y el Magistrado Gilberto de Guzmán Bátiz García, quienes asumirán esta semana sus cargos en tribuna.

A raíz de los nombramientos, la Magistrada presidenta Mónica Soto Fregoso afirmó que la integración plena de la Sala Superior ocurre en un contexto crucial en el que México da paso a una visión de la justicia renovada, representada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) y el Órgano de Administración Judicial (OAJ).

Asimismo, sostuvo que con la elección de las personas juzgadoras por medio del voto popular, el estándar de la impartición de justicia se elevará en todos los rincones del país. Con ello, aseguró que las magistraturas deberán ser capaces de escuchar, resolver con imparcialidad, explicar con claridad sus decisiones y garantizar que la democracia no sólo sea un procedimiento electoral, sino una auténtica forma de convivencia basada en la igualdad, el respeto, la inclusión y la Ley.

"La ciudadanía debe estar segura de que el TEPJF está preparado para cumplir con su deber, y cuenta ahora con un pleno integrado por magistradas y magistrados que seguirán garantizando decisiones independientes, imparciales, inclusivas y transparentes", se lee en un comunicado.

Durante el acto de bienvenida, la Magistrada presidenta destacó que la nueva integrante Claudia Valle Aguilasocho representa el trabajo institucional y el valor de la perseverancia. Además, resaltó su profundo conocimiento sobre el TEPJF y donde ha desarrollado una carrera sólida y ejemplar, dejando testimonio de su compromiso con la justicia, con la igualdad y con la democracia.

“Su llegada a la Sala Superior confirma que el esfuerzo constante, el profesionalismo y la entrega al servicio público, y particularmente a la justicia electoral, son la mejor carta de presentación para alcanzar las más altas responsabilidades jurisdiccionales en materia electoral en nuestro país. Con ella se fortalece la certeza de que la magistratura electoral puede y debe ser ejercida con rigor técnico, pero también con sensibilidad frente a los desafíos que exige la ciudadanía”, afirmó.

A su vez, en su mensaje de bienvenida al Magistrado Gilberto de Guzmán Bátiz, destacó que su trayectoria encarna el valor del federalismo mexicano en la justicia electoral, pues se ha desarrollado en las autoridades locales, tanto administrativas como jurisdiccionales, demostrando su capacidad y compromiso con la democracia y con la justicia desde la proximidad a la ciudadanía.

“Con su llegada a esta Sala Superior se incorpora la voz y la visión de quien ha trabajado en territorio, resolviendo con imparcialidad y sensibilidad las controversias electorales más cercanas a la gente. Y por supuesto, con perspectiva intercultural, pues viene de una entidad federativa que representa una de las grandes riquezas de México”, expresó la magistrada presidenta Soto Fregoso.

Finalmente, durante la sesión solemne, entregó sus respectivas constancias a la Magistrada Valle Aguilasocho y al magistrado De Guzmán Bátiz García, así como a las magistraturas de las salas regionales Guadalajara, Monterrey, Xalapa, Ciudad de México y Toluca, quienes asumiran esta semana las dos magistraturas que había permanecido vacantes por 19 meses.

Al evento asistieron ministras y ministros de la SCJN, magistraturas del TDJ e integrantes del OAJ, así como consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral.

