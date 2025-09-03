"Confiamos en su éxito": Ronald Johnson tras asistir a la primera sesión de la SCJN

Redacción/SinEmbargo

02/09/2025 - 10:16 pm

Ronald Johnson, Embajador de EU, asiste a la primera sesión de la nueva SCJN.

Ronald Johnson saludó al Secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y al Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, durante la primera sesión de la SCJN.

Ciudad de México, 2 de septiembre (SinEmbargo).- El Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, compartió este martes que asistió a la primera sesión de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), realizada ayer la noche.

"Asistí a la primera sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN. Confiamos en su éxito para proteger el Estado de Derecho en beneficio de los mexicanos y de nuestra relación", escribió Johnson en X, antes Twitter.

El diplomático acompañó su mensaje con un video en el que se le observa saludando al Secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente; al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero; al Secretario de Economía, Marcelo Ebrard; así como a la Consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy Ramos.

Las y los ministros electos por primera vez por voto popular ingresaron la noche de este 1 de septiembre por la puerta principal de la Suprema Corte, que permanecía cerrada desde hace más de dos años, durante la gestión de Norma Piña Hernández. Lo hicieron, además, con el anuncio de acabar con los sueldos y gastos suntuosos.

“La Suprema Corte solicitará que implemente las medidas necesarias para que todos los juzgadores electos en el pasado proceso electoral ganemos menos que la Presidenta de la República”, dijo el Ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz al señalar que esto implicará un ahorro de 300 millones de pesos.

Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Corte; Loretta Ortiz Ahlf, Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, María Estela Ríos González, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo, Sara Irene Herrerías Guerra y Arístides Rodrigo Guerrero García asumieron de manera formal a su cargo a las 22:00 horas del lunes.

La llegada de esta Corte pone fin a tres décadas en las que la Corte y todo el Poder Judicial de la Federación actuaron en favor de las élites políticas, económicas, mediáticas e intelectuales que también representaban los presidentes de la República, con decisiones emblemáticas que condujeron a su desprestigio como institución insensible y corrupta, pese a que hubo ministras y ministros que se opusieron a ellas.

