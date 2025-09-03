Hossein Nabor Guillén, Subsecretario de Bienestar de Guerrero, es asesinado en Tixtla

Redacción/SinEmbargo

02/09/2025 - 10:31 pm

Nabor Guillén, Subsecretario del Bienestar de Guerrero, es asesinado en Tixtla.

La agresión contra el funcionario ocurrió a las 18:00 horas, cuando Nabor Guillén circulaba sobre la carretera federal Chilpancingo-Tlapa.

Ciudad de México, 2 de septiembre (SinEmbargo).- El Subsecretario del Bienestar de Guerrero, Hossein Nabor Guillén, fue hallado sin vida esta tarde, con heridas de impactos de bala, en el libramiento del municipio de Tixtla.

"La Fiscalía General del Estado de Guerrero informa que se encuentra realizando actos de investigación en torno al homicidio calificado de Hossein 'N', ocurrido la tarde de este martes en el municipio de Tixtla de Guerrero", explicó la dependencia.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión contra el funcionario ocurrió a las 18:00 horas, cuando Guillén circulaba sobre la carretera federal Chilpancingo-Tlapa. El cuerpo del exalcalde de Morena estaba tendido sobre la carretera.

Al sitio arribaron elementos de la Policía Estatal y Guardia Nacional (GN) que acordonaron el área. Asimismo, la Policía Investigadora Ministerial (PIM) y peritos de la Coordinación de los Servicios Periciales iniciaron con el levantamiento de indicios.

Nabor Guillén inicio su carrera política militando en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), por el que llegó a ser Alcalde de Tixltla (2015-2018). Más tarde, el político se afilió Morena, donde formó parte del grupo político del Senador Félix Salgado Macedonio. Hasta el momento, las autoridades no han informado de detenciones.

Gobernadora de Guerrero lamenta el asesinato

La Gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, expresó sus condolencias a la familia de Nabor Guillén mediante un mensaje en su cuenta de X, antes Twitter.

"Con respeto y profundo cariño, expreso mi más sentido pésame a la familia de nuestro amigo y compañero Hossein Nabor Guillén, Subsecretario de Política Social de la Secretaría de Bienestar del Estado de Guerrero", explicó Salgado Pineda.

Aseguró que Hossein fue un hombre comprometido con las causas del pueblo, generoso, solidario y siempre dispuesto a servir a los demás. "Su partida deja un gran vacío en nuestros corazones", añadió.

