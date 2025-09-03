La lluvia es el río

I

La presencia de la mujer

es la habitación del ser;

la densidad de su alma:

la luz.

II

Sentir,

es el verdadero conocimiento,

emerge de la raíz

de la vida misma,

y expresa

el compromiso innato

con el prójimo, la tierra y el cielo.

III

La lluvia,

escuchar su arribo,

el río

la creciente intensidad;

saber su tarea

la presencia irrebatible

de su caudal.

IV

La noche acompaña

esta ceremonia

de iniciación.

Aquí entre las montañas

los estruendos son una espiral

que nos envuelve.

No hay palabras

sólo está convicción

de relámpagos que asisten

V

La conmoción del cuerpo

al descubrir esa inmensidad dentro

llamada alma,

ajena al tacto,

intangible;

permea la conciencia;

con su luz de infinito

nos envuelve

dentro y fuera.

Aligera nuestro peso;

libera sus pasos.

Sin poseer,

rompe ataduras,

desliza sus quehaceres,

con su vital contundencia

trasciende las hendiduras biográficas,

los apegos,

las grutas de sus dolores,

la incomprensión que aturde

y fractura el sentido de las cosas

VI

En sí misma es una asamblea

que nos convoca

en su extraordinaria soltura

sin juicio alguno

su despertar en los resquicios

que cada quien porta

la hermandad primaria de humanidad

que el espejo de lo celeste testimonial.

Rendija

Hay una gran tristeza que se filtra por los poros de la tierra;

ese dolor del ser vivo del planeta se expande:

la cultura del ruido, de la violencia, del saqueo, de la idolatría,

sólo expresan su devastadora ignorancia de lo que acontece.

Para qué construir una casa, si se pierde el hogar.

Cómo poder caminar con fortaleza, paz y gozo; la Nación, sus gobernantes, requieren restaurar la palabra, su poder de creatividad y conciliación, sin ella la erosión de nuestra alma colectiva será irremediable. Continuar con el mutuo insulto y descalificación, en un mundo como el que estamos viviendo, no es sólo un error garrafal, si no un crimen a la esperanza de millones de ciudadanos.