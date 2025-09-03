La reunión con Rubio será "cordial": Sheinbaum; oficializarán programa de cooperación

Claudia Sheinbaum detalló que en el encuentro estará acompañada por el Secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente; el Subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez; la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; el titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Sergio Salomón Céspedes Peregrina; el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; y el Embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán.

Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartió la mañana de este miércoles que acudirá con buen ánimo a la reunión con el Secretario de Estado de Estados Unidos (EU), Marco Rubio, en la que se oficializará un entendimiento de colaboración.

“Va a haber una buena reunión hoy. Estoy segura”, afirmó en referencia al encuentro con el funcionario estadounidense.

Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo precisó que lo que se abordará no será un acuerdo formal, sino un entendimiento, es decir, un programa de cooperación que no implique la subordinación de México.

“El programa de cooperación fronteriza tiene que ver con colaboración sin subordinaciones. Va a ser una reunión cordial, una presentación de los logros en materia de seguridad”, señaló desde Palacio Nacional.

Más adelante, Sheinbaum reveló que se trata en concreto del “Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley”, el cual "tiene que ver con la colaboración sin subordinación, colaboración y cooperación en el marco de soberanías". "Eso es lo que está en este programa", reiteró.

Marco Rubio arribó ayer al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), donde fue recibido por el Canciller Juan Ramón de la Fuente, previo a la reunión bilateral con la Presidenta Sheinbaum.

“De camino a la Ciudad de México y Quito. Estamos trabajando para mantener a los estadounidenses seguros al fortalecer la cooperación en materia de inmigración ilegal, y combatir el crimen transnacional y el terrorismo en nuestra región”, escribió el Secretario en su cuenta de X antes de partir.

📸 Esta tarde, el canciller Juan Ramón de la Fuente recibió en el AIFA al secretario de Estado de Estados Unidos (@StateDept), Marco Rubio (@SecRubio), quien sostendrá una reunión de trabajo con la presidenta Claudia Sheinbaum el día de mañana, en Palacio Nacional. Nuestra… pic.twitter.com/EYa8r9nplv — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) September 3, 2025

La agenda de Rubio en México contempla encuentros con Claudia Sheinbaum y con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). A las 11:45 horas participará en una conferencia de prensa conjunta con el Canciller, en la Ciudad de México, abierta a medios acreditados.