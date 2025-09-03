"Lorena" se convierte en huracán; podría alcanzar categoría 2. ¿Dónde dejará lluvias?

El huracán "Lorena" se intensificó a categoría 1 y podría llegar a la 2 en las próximas horas. Se esperan lluvias, viento, y oleaje elevado en Baja California Sur.

Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmbargo).- El huracán "Lorena" alcanzó durante las primeras horas de este miércoles la categoría 1 en la escala Saffir-Simpson y podría llegar hasta la2 entre la noche de hoy y la madrugada del jueves, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con el último comunicado, publicado a las 7:17:00 horas, "Lorena" se localiza a 165 kilómetros (km) al suroeste de Cabo San Lucas y a 345 km al sur-sureste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur (BCS).

Además, el ciclón presenta vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora (km/h), rachas de hasta 150 km/h y se desplaza hacia el noroeste a 24 km/h.

“Lorena” provocará lluvias intensas en el centro y sur de Baja California Sur; así como en el centro y sureste de Sonora y en Sinaloa; además, ocasionará lluvias muy fuertes en Baja California, Nayarit, Jalisco y Colima.

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, con riesgo de encharcamientos, deslaves, inundaciones, y reducción de la visibilidad en caminos y zonas urbanas.

También se prevén rachas de viento de 100 a 120 km/h en costas de Baja California Sur, y de 40 a 60 km/h en el Golfo de California, Sonora, Sinaloa y Jalisco. El oleaje podría alcanzar entre 4.5 y 5.5 metros en costas del sur de Baja California Sur, y entre 2.0 y 3.0 metros en costas de Sinaloa y Nayarit.

Las autoridades mantienen zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Santa Fe hasta Cabo San Lázaro, y zonas de vigilancia desde Cabo San Lázaro hasta Punta Abreojos, y desde Cabo San Lucas hasta Santa Fe, Baja California Sur.

El pronóstico oficial también advierte que "Lorena" podría tocar tierra el viernes por la mañana en el occidente de Baja California Sur, cruzar la Península y alcanzar las costas de Sonora el sábado.

⚠️ #Lorena se intensifica a #Huracán en el #Pacífico. Todos los detalles en el gráfico⬇️

Puedes consultar toda la información en ⬇️ https://t.co/VVYNAkfJiY pic.twitter.com/cJR6KyF0S3 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 3, 2025

No obstante, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (EU) contempla escenarios en los que el sistema permanecería más tiempo en el océano Pacífico, por lo que no se descartan cambios en su trayectoria e intensidad.

Los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada, seguir los avisos oficiales y atender las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil.