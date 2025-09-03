El Gobierno de México anuncia decreto que prohíbe 35 plaguicidas altamente peligrosos

La medida, presentada por el Secretario de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán, busca proteger la salud humana y el medio ambiente; será publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmbargo).- El Gobierno de México anunció la prohibición de 35 moléculas de plaguicidas altamente peligrosos, mediante un decreto que será publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El Secretario de Agricultura, Julio Berdegué, presentó la medida durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde destacó que se trata del decreto más amplio en su tipo desde 1991, cuando de prohibieron 21 moléculas.

“El día de hoy la Presidenta está presentando al país este decreto que efectivamente prohíbe la importación, la producción, la comercialización, el uso de 35 moléculas de plaguicidas altamente peligrosos", informó el funcionario federal.

“Nunca en la historia de México se había hecho una prohibición de este tipo de productos de esta magnitud", añadió.

Entre las sustancias prohibidas se encuentran Aldicarb, Carbofurán, Endosulfán y DDT, utilizadas en cultivos como cítricos, caña de azúcar, aguacate, algodón y maíz, las cuales han sido señaladas por organismos internacionales por su alta toxicidad: provocan daños al sistema nervioso central, alteraciones genéticas y efectos cancerígenos.

También representan un riesgo grave para el medio ambiente, al afectar a polinizadores como las abejas, contaminar cuerpos de agua, y ser extremadamente nocivas para aves y fauna acuática.

Durante su exposición, Berdegué detalló que estas 35 moléculas comparten tres características fundamentales: forman parte de convenios internacionales suscritos por México; tienen un uso limitado actualmente; y ya están prohibidas en varios países del mundo.

La estrategia contempla una implementación gradual hasta 2030, que arrancará en 2026 con el diseño de un sistema de venta controlada para aquellas moléculas sin sustituto inmediato, y entre 2027 y 2030 se impulsará la transición hacia alternativas menos tóxicas, eficaces y accesibles para los productores.