Sheinbaum recibe a Rubio en Palacio Nacional; hablarán sobre cooperación en seguridad

Redacción/SinEmbargo

03/09/2025 - 12:04 pm

El Secretario de Estado de Estados Unidos (EU), Marco Rubio, acudió a Palacio Nacional para sostener un encuentro con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El Secretario Marco Rubio se reunió en Palacio Nacional con Sheinbaum y otros funcionarios de alto nivel para avanzar con las actividades que tiene previstas en su agenda, incluidos acuerdos bilaterales sobre seguridad.

Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmbargo).– El Secretario de Departamento de Estado de Estados Unidos (EU), Marco Rubio, acudió este miércoles a Palacio Nacional para sostener un encuentro con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Luego de la reunión, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) publicó un comunicado conjunto donde los gobiernos de México y Estados Unidos "reafirman su cooperación en materia de seguridad, la cual se basa en los principios de reciprocidad, respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, así como en la confianza mutua".

"El objetivo es trabajar juntos para desmantelar el crimen organizado transnacional mediante una cooperación reforzada entre nuestras respectivas instituciones de seguridad nacional, cuerpos de seguridad y autoridades judiciales. Además, colaboramos para atender el movimiento ilegal de personas a través de la frontera", expresaron ambos países.

Esta cooperación, reiteran, es "a través de acciones específicas e inmediatas", que "fortalecerá la seguridad a lo largo de nuestra frontera compartida, detendrá el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas, y pondrá fin al tráfico de armas".

Por ello, los dos gobiernos han establecido un grupo de implementación de alto nivel que se reunirá regularmente para dar seguimiento a los compromisos mutuos y las acciones tomadas dentro de sus propios países, incluyendo medidas para contrarrestar a los cárteles, fortalecer la seguridad fronteriza, eliminar los túneles fronterizos clandestinos, abordar los flujos financieros ilícitos, mejorar la colaboración para prevenir el robo de combustible, incrementar las inspecciones, investigaciones y procesos judiciales para detener el flujo de drogas y armas.

La estrecha coordinación, presumen, ha permitido a ambos países asegurar la frontera, reducir el tráfico de fentanilo y avanzar en el intercambio de inteligencia, dentro de los marcos legales. "Los dos gobiernos tienen la intención de fortalecer aún más la colaboración en materia de salud pública y coordinar campañas para prevenir el abuso de sustancias ilícitas y opioides. Ambos gobiernos reafirman su determinación de cooperar, proteger a nuestros ciudadanos y hacer que nuestras comunidades sean más seguras", concluyen.

Rubio llegó antes de las 10:00 horas a Palacio Nacional y lo hizo acompañado por Ronald Johnson, Embajador de EU en México, en medio de un fuerte operativo de seguridad.

Este fue el primer acercamiento de la Presidenta de México con un integrante del Gobierno de Donald Trump de tan alto nivel, que representa un paso importante para ambas naciones.

En su conferencia matutina, la titular del Poder Ejecutivo adelantó que acudiría con buen ánimo a la reunión con el Secretario de Estado estadounidense para oficializar un entendimiento de cooperación denominado "Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley".

Reunión Sheinbaum–Rubio en Palacio Nacional.
Marco Rubio llegó a Palacio Nacional para reunirse con la Presidenta. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro

Rubio arribó ayer al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y fue recibido por el Canciller Juan Ramón de la Fuente.

Antes de partir, el funcionario publicó en X que su visita buscaba fortalecer la cooperación contra la migración irregular, el crimen transnacional y el terrorismo.

Reunión Sheinbaum–Rubio en Palacio Nacional.
Rubio arribó acompañado por el Embajador de EU en México, Ronald Johnson. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro

Además del encuentro con la Presidenta Sheinbaum, la agenda de Rubio en México contempla una reunión con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

A las 11:45 horas participará en una conferencia de prensa conjunta con el Canciller, en la Ciudad de México.

