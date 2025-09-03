Kim Jong-un lleva a su hija de 12 años a cumbre de líderes en China. ¿Es su sucesora?

Redacción/SinEmbargo

03/09/2025 - 12:43 pm

El líder norcoreano Kim Jong-un fue designado sucesor de su padre, Kim Jong-il, a temprana edad. Ese estatus se mantuvo en secreto hasta que su progenitor sufrió un derrame cerebral en 2008.

Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmbargo).– Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, viajó a Pekín para reunirse con los presidentes de China y Rusia, dos aliados clave de su país. Llevaba con él a su hija, su posible sucesora. Kim Ju-ae estuvo en una cumbre de líderes de más de 20 países, que incluyó un desfile militar. A la llegada del tren especial que transportaba a la comitiva de Kim a la estación de tren de Pekín, Ju-ae permaneció junto él.

Hasta donde se sabe, es el primer viaje al extranjero que hace Ju-ae junto a su padre.

Choe Sang Hun, periodista de The New York Times, dice en un texto de hoy que Ju-ae, quien se cree que tiene 12 años, es la única hija de Kim que ha aparecido en los medios estatales norcoreanos, donde se refieren a ella como “querida hija”. Desde finales de 2022, ha acompañado a su padre a desfiles militares, pruebas de armas y otros eventos nacionales de relevancia política.

“Los analistas surcoreanos han afirmado que Kim parece estar preparándola como heredera, aunque también han procurado no sacar conclusiones precipitadas. El hecho de que llevara a Ju-ae en su primer viaje a China en seis años, y a una importante reunión de líderes internacionales, es una nueva señal significativa de su creciente estatus, según algunos”, asegura el periodista.

En su texto cita a Yang Moo-jin, expresidente de la Universidad de Estudios Norcoreanos con sede en Seúl. Le dijo que la niña estaba pasando por el ritual de “presentarse” ante el liderazgo de China, el aliado más importante de Corea del Norte. La escena en la estación de Pekín, consideró, “demostró que la trataban como la número dos de Corea del Norte, no sólo en el país, sino también en el extranjero”.

Cheong Seong-chang, experto en Corea del Norte del Instituto Sejong, coincidió: “Al llevarla a China, Kim Jong-un envía una clara señal al mundo de que ella será su sucesora”.

Kim fue designado sucesor de su padre, Kim Jong-il, a temprana edad. Ese estatus se mantuvo en secreto hasta que su padre sufrió un derrame cerebral en 2008. “La reunión en Pekín destacó la transformación de Kim, de un paria internacional con armas nucleares a un actor global. Ha desarrollado influencia diplomática estrechando lazos con China en medio de la rivalidad entre Pekín y Washington, e interviniendo en la guerra de Rusia contra Ucrania”, sostiene el periodista.

El Primer Ministro de la India, Narendra Modi; el Presidente Vladímir Putin, de Rusia; y el Presidente Xi Jinping, de China, se reunieron en territorio chino para una cumbre inédita.

Intercambiaron algunas palabras antes de que los traductores se unieran al grupo. Putin esbozó una amplia sonrisa y Modi soltó una carcajada. En un momento dado, Modi les dio la mano a los dos líderes.

“Según los analistas, la imagen transmitía múltiples mensajes. La cordialidad entre Xi y Putin pretendía transmitir un estrecho vínculo entre ellos como líderes de un orden mundial alternativo que desafía a Estados Unidos. Modi buscaba demostrar que India tiene otros aliados importantes, incluida China, a pesar de una disputa fronteriza sin resolver, si la Administración Trump decide seguir distanciando a Nueva Delhi con aranceles”, dijo otro texto de The New York Times.

Chun Han-Wong, periodista de The Wall Street Journal, destaca en su texto que en la cumbre, “Xi Jinping exhibió un nuevo y sofisticado arsenal en un gran desfile militar”. Mostró armas y aeronaves que Pekín puede usar para desafiar el poder estadounidense en la región Asia-Pacífico, agregó. El objetivo, según el mayor general chino Wu Zeke, es “demostrar la formidable capacidad de disuasión estratégica de nuestro ejército” y “ganar guerras futuras”.

Todo el material militar exhibido fue fabricado en China y se encuentra en servicio operativo, afirmó Wu, y gran parte de él se exhibió en público por primera vez.

Tras el desfile del miércoles, Putin y Kim viajaron en el coche del líder ruso a la Casa de Huéspedes de Estado Diaoyutai en Pekín, donde mantuvieron conversaciones durante dos horas y media, según medios rusos. Putin agradeció a Kim por su apoyo a la guerra en Ucrania mediante el envío de tropas y armas norcoreanas.

