Lady Gaga estrena VIDEO grabado en la Isla de las Muñecas y dirigido por Tim Burton

Lady Gaga lanzó este miércoles el videoclip “The Dead Dance”, dirigido por Tim Burton y filmado en la Isla de las Muñecas de Xochimilco para la serie Merlina 2.

Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmbargo).- Lady Gaga estrenó finalmente su nuevo videoclip "The Dead Dance", dirigido por Tim Burton y grabado en la Isla de las Muñecas, uno de los lugares más enigmáticos de México, ubicado en los canales de Xochimilco.

El video forma parte de la banda sonora de la segunda temporada de la serie Merlina, cuya primera mitad se lanzó el 6 de agosto en la plataforma de Netflix y cuya segunda entrega se liberó este mismo día.

En la serie, Lady Gaga aparece en el sexto capítulo con el papel de Rosaline Rotwood, una profesora con habilidades psíquicas dentro de la Academia Nevermore.

Bajo este concepto, el video musical inicia en blanco y negro con la artista rodeada de muñecas colgadas en los árboles, creando un ambiente lúgubre y enigmático. A lo largo de la secuencia, los juguetes cobran movimiento y aparecen bailarines enmascarados que acompañan la coreografía, con referencias al icónico "Thriller" de Michael Jackson.

Asimismo, la propuesta coreográfica integra guiños a la famosa escena de baile de Jenna Ortega en la primera temporada de Merlina, fusionando estilos para enriquecer la narrativa. Sólo hacia el final, una explosión de tonos morados irrumpe en la pantalla, robando el protagonismo y marcando un clímax visual.

¿Por qué es emblemática la Isla de las Muñecas?

El escenario que Lady Gaga eligió para su nueva producción se remonta a la década de 1950, cuando Don Julián Santana comenzó a colocar muñecas viejas en su chinampa tras hallar a una niña ahogada en la zona.

Con el tiempo, el sitio se llenó de cientos de muñecas expuestas a la intemperie, lo que generó una atmósfera lúgubre que hoy atrae a visitantes nacionales y extranjeros.

Según relatos, el hombre escuchaba lamentos y susurros en la isla, lo que lo motivó a seguir colocando muñecas como ofrendas al espíritu de la menor, convirtiéndose en una leyenda dentro de la cultura mexicana.

Tras la apertura al turismo en 1987, las y los visitantes llevaron más muñecas para ampliar la colección, lo que consolidó la fama del lugar como un punto de interés popular y legendario.

Actualmente, la Isla de las Muñecas es administrada por descendientes de Don Julián y continúa siendo uno de los atractivos más representativos de Xochimilco.