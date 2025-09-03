Gobierno de Baja California Sur suspende clases y labores por el huracán "Lorena"

Redacción/SinEmbargo

03/09/2025 - 5:25 pm

El Gobierno de la entidad ha suspendido las actividades en todos los municipios debido al paso del huracán "Lorena"; piden a la población estar atenta ante los anuncios oficiales y no salir de sus hogares o albergues.

Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmbargo).– El Gobierno de Baja California Sur (BCS) ha informado este miércoles que se han suspendido las clases en todos los municipios de la entidad, así como las labores en las oficinas, por el paso de "Lorena", que ya es un huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson y podría llegar hasta la categoría 2 entre la noche de hoy y la madrugada del jueves.

"Por las lluvias ocasionadas por el huracán Lorena, de categoría 1, se SUSPENDEN LABORES ESCOLARES en los 5 municipios del estado, en todos los niveles y turnos, tanto en escuelas públicas como privadas. Les pedimos tomar precauciones y estar atentos a la información oficial", dio a conocer en sus redes sociales este miércoles el Gobernador Víctor Castro.

En una sesión del Consejo Estatal de Protección Civil en BCS, las autoridades también decidieron que han quedado liberadas las casetas de cobro en Los Cabos; se abrieron los albergues temporales del Plan A para quien los necesite; los puertos están cerrados a embarcaciones menores; y anunciaron que hay suficiente abasto de alimentos y gasolina, por lo que llamaron a "evitar hacer compras de pánico".

Además, el Gobierno de BCS informó que los aeropuertos de Loreto, Los Cabos y La Paz operan con normalidad, aunque es importante que si tienen vuelos programados estén en comunicación con las aerolíneas respectivas. Sin embargo, el transporte público en Los Cabos ha quedado suspendido hasta nuevo aviso.

El Gobernador Víctor Castro llamó a los habitantes de BCS que, ante el paso de "Lorena", si viven en una zona de riesgo en el municipio de Los Cabos, se trasladen a los refugios temporales que hemos habilitado para ello. "No se queden en casa si hay peligro, la prevención salva vidas", solicitó.

Más tarde, Castró confirmó que también se han suspendido las labores en las oficinas del Gobierno del Estado de BCS en los cinco municipios. Y las áreas operativas y de atención ciudadana se mantienen en guardia y en constante monitoreo para atender cualquier situación. Pidió a la población estar atenta a cualquier mensaje oficial.

Alrededor del mediodía de este miércoles (tiempo local), el Gobernador, acompañado por los subsecretarios de Protección Civil, y de Administración, Héctor Amparano y Jorge Bautista, respectivamente, realizaron un recorrido por colonias asentadas en zonas de riesgo en La Paz, para reforzar las acciones preventivas ante el pronóstico de que continuarán las lluvias en las próximas horas.

"De igual manera, integrantes del gabinete estatal trabajan en coordinación con presidentas y presidentes municipales, para atender a la población de cada municipio", concluyó Castro.

La mañana de este miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informaron que durante las próximas horas, "Lorena" se desplazará paralelamente a la costa occidental de Baja California Sur.

"A las 12:15 horas, tiempo del centro de México, se localizó aproximadamente a 230 kilómetros (km) al oeste de Cabo San Lucas y a 255 km al sur de Cabo San Lázaro, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora (km/h), rachas de 160 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 26 km/h. Se prevé que hoy se intensifique a categoría 2", alertaron.

De acuerdo con los pronósticos, en las próximas 12 a 18 horas, "Lorena" continuará fortaleciéndose rápidamente; sin embargo, a partir de la tarde de mañana, jueves, empezará a debilitarse. No obstante, mantendrá lluvias torrenciales (de 150 a 250 milímetros [mm]) en regiones de Baja California Sur (centro y sur), intensas (de 75 a 150 mm) en zonas de Sonora (centro y sureste) y Sinaloa, así como muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Baja California, Nayarit y Jalisco.

Asimismo, se pronostican rachas de viento 100 a 120 km/h en costas de Baja California Sur, y de 40 a 60 km/h en el golfo de California, Sonora, Sinaloa y Jalisco (costa), así como oleaje elevado de 4.5 a 5.5 metros (m) de altura en costas del sur de Baja California Sur, y de 2 a 3 m de altura en los litorales de Sinaloa y Nayarit.

Sigue vigente la zona de prevención por efectos de tormenta tropical, ahora desde Santa Fe hasta Punta Abreojos, y las zonas de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Cabo San Lucas hasta Santa Fe, y desde Punta Abreojos hasta Punta Eugenia, en Baja California Sur.

Las precipitaciones pronosticadas, dijeron, podrían ser con descargas eléctricas y granizo, así como generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados. Asimismo, los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos oficiales.

