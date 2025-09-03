VIDEOS ¬ Un funicular descarrila en Lisboa; hay al menos 15 muertos y 18 heridos

De acuerdo con la empresa responsable de la gestión del funicular, los trabajos de mantenimiento y reparación del Elevador se encontraban cubiertos según las normas para su óptimo funcionamiento.

MADRID, 3 sept. (EUROPA PRESS).- Al menos 15 personas murieron y 18 más resultaron heridas, cinco de ellas en estado grave, después de que este miércoles descarrilara el funicular del Elevador de la Gloria, en la capital de Portugal, Lisboa, según las autoridades locales.

Además, un portavoz del Instituto Nacional de Emergencia Médica dijo en declaraciones a los medios desde el lugar de los hechos que hay 13 personas en estado leve, incluido un menor de edad, y una mujer surcoreana.

El accidente tuvo lugar minutos después de las 18:00 horas (hora local, 17:00 horas peninsular española), debido a un cable que se encontraba suelto. Los Bomberos desplegaron más de una veintena de vehículos terrestres y 62 efectivos, mientras que la Policía Judicial ha acudido para investigar los hechos.

#ALERTA Se descarriló el Funicular de Lisboa, el Elevador da Glória, que realiza un recorrido por la zona vieja; obligado al viajar a Portugal. Al menos 15 muertos y 18 heridos. Con mas de 100 años de historia, no le daba mantenimiento el municipio. Turistas, muchas víctimas pic.twitter.com/7ou9NYCppb — Víctor Sánchez Baños (@vsanchezbanos) September 3, 2025

El Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentó "profundamente" el accidente ocurrido esta tarde, "en particular las víctimas

mortales y los heridos graves, así como los numerosos heridos leves".

Asimismo, expresó sus "condolencias y solidaridad con las familias afectadas por esta tragedia" y dijo que "espera que las autoridades competentes esclarezcan rápidamente el incidente", según reza un comunicado de la Presidencia lusa.

El Gobierno del Primer Ministro Luís Montenegro expresó también su "consternación y solidaridad", dijo que esta siguiendo "desde el

principio la situación y la respuesta de los diversos" equipos de emergencias y fuerzas de seguridad, "a quienes se les ha dado instrucciones para que brinden todo el apoyo necesario".

🔴PORTUGAL 🇵🇹| #Drame : le déraillement mercredi 3 Sept, du funiculaire de Glória, monument touristique populaire de #Lisbonne, a fait au moins 15 morts et plusieurs blessées. L'engin, qui peut transporter jusqu'à 42 personnes, a plus d'un siècle, ayant ouvert ses portes en 1885. pic.twitter.com/euDkVbrr2r — Nanana365 (@nanana365media) September 3, 2025

"Se mantiene un constante contacto y estrecha coordinación con el Ayuntamiento. Dado que la prioridad inmediata es ayudar a las víctimas, las autoridades competentes realizarán las investigaciones necesarias a su debido tiempo para determinar las causas de este lamentable accidente", agregó.

El Alcalde de la capital, Carlos Moedas, manifestó que "Lisboa está de luto" y que "es un momento trágico" para la ciudad. "Lamento profundamente las vidas perdidas y todo el sufrimiento causado. En este momento, lo que importa es actuar: apoyar a las familias, atender a los heridos y brindar todo lo necesario a las autoridades sobre el terreno", agregó.

La empresa responsable de la gestión del Elevador de Gloria, Carris, aseguró que se llevaron a cabo y cumplido todos los protocolos de

mantenimiento del funicular. El mantenimiento general, que se realiza cada cuatro años, tuvo lugar por última vez en 2022, y las reparaciones provisionales, que se hacen cada dos, el año pasado, en 2024.

“Elevador da Glória”: Porque el icónico funicular de Lisboa se descarriló y volcó este miércoles cerca de la Avenida da Liberdade. Bomberos reportan numerosas víctimas, entre ellas varios heridos de gravedad. pic.twitter.com/sJZtJqQLef — ¿por qué es tendencia? (@estendenciaensv) September 3, 2025

El Elevador de la Gloria, que tienen capacidad para 43 personas, es muy popular entre los turistas que visitan la ciudad. La última vez que descarriló fue en mayo de 2018, dejando el servicio paralizado durante al menos un mes, pero entonces no hubo heridos.