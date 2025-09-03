VIDEOS ¬ Un funicular descarrila en Lisboa; hay al menos 15 muertos y 18 heridos

Europa Press

03/09/2025 - 4:40 pm

15 personas murieron y 18 resultaron heridas después de que este miércoles descarrilara el funicular del Elevador de la Gloria, Lisboa, capital de Portugal.

Artículos relacionados

De acuerdo con la empresa responsable de la gestión del funicular, los trabajos de mantenimiento y reparación del Elevador se encontraban cubiertos según las normas para su óptimo funcionamiento. 

MADRID, 3 sept. (EUROPA PRESS).- Al menos 15 personas murieron y 18 más resultaron heridas, cinco de ellas en estado grave, después de que este miércoles descarrilara el funicular del Elevador de la Gloria, en la capital de Portugal, Lisboa, según las autoridades locales.

Además, un portavoz del Instituto Nacional de Emergencia Médica dijo en declaraciones a los medios desde el lugar de los hechos que hay 13 personas en estado leve, incluido un menor de edad, y una mujer surcoreana.

El accidente tuvo lugar minutos después de las 18:00 horas (hora local, 17:00 horas peninsular española), debido a un cable que se encontraba suelto. Los Bomberos desplegaron más de una veintena de vehículos terrestres y 62 efectivos, mientras que la Policía Judicial ha acudido para investigar los hechos.

El Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentó "profundamente" el accidente ocurrido esta tarde, "en particular las víctimas
mortales y los heridos graves, así como los numerosos heridos leves".

Asimismo, expresó sus "condolencias y solidaridad con las familias afectadas por esta tragedia" y dijo que "espera que las autoridades competentes esclarezcan rápidamente el incidente", según reza un comunicado de la Presidencia lusa.

El Gobierno del Primer Ministro Luís Montenegro expresó también su "consternación y solidaridad", dijo que esta siguiendo "desde el
principio la situación y la respuesta de los diversos" equipos de emergencias y fuerzas de seguridad, "a quienes se les ha dado instrucciones para que brinden todo el apoyo necesario".

"Se mantiene un constante contacto y estrecha coordinación con el Ayuntamiento. Dado que la prioridad inmediata es ayudar a las víctimas, las autoridades competentes realizarán las investigaciones necesarias a su debido tiempo para determinar las causas de este lamentable accidente", agregó.

El Alcalde de la capital, Carlos Moedas, manifestó que "Lisboa está de luto" y que "es un momento trágico" para la ciudad. "Lamento profundamente las vidas perdidas y todo el sufrimiento causado. En este momento, lo que importa es actuar: apoyar a las familias, atender a los heridos y brindar todo lo necesario a las autoridades sobre el terreno", agregó.

La empresa responsable de la gestión del Elevador de Gloria, Carris, aseguró que se llevaron a cabo y cumplido todos los protocolos de
mantenimiento del funicular. El mantenimiento general, que se realiza cada cuatro años, tuvo lugar por última vez en 2022, y las reparaciones provisionales, que se hacen cada dos, el año pasado, en 2024.

El Elevador de la Gloria, que tienen capacidad para 43 personas, es muy popular entre los turistas que visitan la ciudad. La última vez que descarriló fue en mayo de 2018, dejando el servicio paralizado durante al menos un mes, pero entonces no hubo heridos.

Europa Press

Europa Press

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

La pluralidad a conveniencia en el totalitarismo

"Así inició un nuevo periodo para México, con una Corte a modo de la Presidencia de la...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

La Presidenta y los empresarios

"El interés de la Presidenta en apoyar al mundo empresarial debe verse como una buena noticia. Al...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Liderazgos femeninos frente a la violencia

"Más allá de los números, la coyuntura de los informes de la Presidenta Sheinbaum y Brugada permiten...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

La lucha libre de la política mexicana

"El espectáculo de la lucha libre sigue siendo el mismo; cambian los vestuarios y personajes, pero la...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
+ Sección

Opinión en Video

Vamos bien y vamos a ir mejor
Por Mario Campa

Vamos bien y vamos a ir mejor

Origen de la infelicidad en el mundo
Por Óscar de la Borbolla

Origen de la infelicidad en el mundo

"Alito": Breve biografía de un porro
Por Álvaro Delgado Gómez

"Alito": Breve biografía de un porro

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos
Por Ana Lilia Pérez

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos

No ha sido fácil
Por Alejandro Páez Varela

No ha sido fácil

Desmesura y corrupción
Por Muna D. Buchahin

Desmesura y corrupción

¿Quién paga los daños del refresco?
Por Alejandro Calvillo

¿Quién paga los daños del refresco?

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe
Por Héctor Alejandro Quintanar

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”
Por Pedro Mellado Rodríguez

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”

Genocidio
Por Lorenzo Meyer

Genocidio

+ Sección

Galileo

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
"Fuck You" le gritan a Marco Rubio al salir de Palacio Nacional.
1

Marco Rubio despierta pasiones: le gritan "fuck you" al salir de Palacio Nacional

Lady Gaga lanzó este miércoles el videoclip “The Dead Dance”, dirigido por Tim Burton y filmado en la Isla de las Muñecas de Xochimilco para la serie Merlina 2.
2

Lady Gaga estrena VIDEO grabado en la Isla de las Muñecas y dirigido por Tim Burton

Marco Rubio se reunió con Claudia Sheinbaum y funcionarios de alto nivel en Palacio Nacional para avanzar con actividades bilaterales entre EU y México.
3

Jamás en la historia hubo esta cooperación, con respeto a la soberanía: Marco Rubio

Suprema Corte
4

La SCJN se inaugura con mandato: apurar los casos Salinas Pliego y de otros deudores

El huracán "Lorena" alcanzó durante las primeras horas de este miércoles la categoría 1; podría llegar hasta la 2 entre hoy y la madrugada del jueves.
5

"Lorena" se convierte en huracán; podría alcanzar categoría 2. ¿Dónde dejará lluvias?

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionada sobre el reciente posicionamiento de Ricardo Salinas Pliego como posible aspirante presidencial rumbo a 2030.
6

Si aspira a cargo de elección que pague sus impuestos, dice Claudia de Salinas Pliego

Ciudadanía mexicana está solicitando el desafuero de Lilly Téllez
7

En apenas 3 días, más de 370 mil firman para desaforar a Lilly Téllez por “traición”

Este martes 19 de agosto, será la última sesión de la Corte que preside la Ministra Norma Piña.
8

La nueva Corte va por pensiones doradas de 30 ministros. ¿Quiénes son, cuánto cobran?

El Gobierno de México anunció la prohibición de 35 moléculas de plaguicidas peligrosos, la cual será publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
9

El Gobierno de México anuncia decreto que prohíbe 35 plaguicidas altamente peligrosos

Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, viajó a Pekín para reunirse con los presidentes de China y Rusia. Llevaba con él a su hija, su posible sucesora.
10

Kim Jong-un lleva a su hija de 12 años a cumbre de líderes en China. ¿Es su sucesora?

Playas de Nayarit
11

Sol, arena y mar: Cuatro playas de Nayarit que son la respuesta a tus deseos

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no existen "presiones" en las negociaciones con Estados Unidos (EU), como dio a conocer NYT el fin de semana.
12

"¿Cuáles presiones de EU?", responde Sheinbaum al NYT. "Es una relación de iguales"

Donald Trump aplica presión a Latinoamérica con una lógica de “guerra fría”
13

ANÁLISIS ¬ Trump aplica presión a Latinoamérica con una lógica de “guerra fría”

Las madres y los padres de estudiantes de secundaria podrán realizar el registro para solicitar la Beca Rita Cetina durante septiembre.
14

Beca Rita Cetina: ¿Qué documentos debes tener listos para la apertura del registro?

15 personas murieron y 18 resultaron heridas después de que este miércoles descarrilara el funicular del Elevador de la Gloria, Lisboa, capital de Portugal.
15

VIDEOS ¬ Un funicular descarrila en Lisboa; hay al menos 15 muertos y 18 heridos

Destacadas

Ver sección
Destacadas
15 personas murieron y 18 resultaron heridas después de que este miércoles descarrilara el funicular del Elevador de la Gloria, Lisboa, capital de Portugal.
1

VIDEOS ¬ Un funicular descarrila en Lisboa; hay al menos 15 muertos y 18 heridos

"Fuck You" le gritan a Marco Rubio al salir de Palacio Nacional.
2

Marco Rubio despierta pasiones: le gritan "fuck you" al salir de Palacio Nacional

Lady Gaga lanzó este miércoles el videoclip “The Dead Dance”, dirigido por Tim Burton y filmado en la Isla de las Muñecas de Xochimilco para la serie Merlina 2.
3

Lady Gaga estrena VIDEO grabado en la Isla de las Muñecas y dirigido por Tim Burton

Donald Trump aplica presión a Latinoamérica con una lógica de “guerra fría”
4

ANÁLISIS ¬ Trump aplica presión a Latinoamérica con una lógica de “guerra fría”

Quienes se acaban de sumar como aprendices a Jóvenes Construyendo el Futuro deberán estar atentos para la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar.
5

Jóvenes Construyendo el Futuro: ¿Cuándo y dónde puedes recoger tu tarjeta? Toma nota

El Presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha propuesto a su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski, celebrar en Moscú la reunión bilateral que reclama.
6

"Si Zelenski está listo, que venga a Moscú": Putin sobre posible reunión bilateral

Marco Rubio se reunió con Claudia Sheinbaum y funcionarios de alto nivel en Palacio Nacional para avanzar con actividades bilaterales entre EU y México.
7

Jamás en la historia hubo esta cooperación, con respeto a la soberanía: Marco Rubio

Las autoridades de Ucrania han acusado este miércoles a Rusia de lanzar "un ataque combinado" con más de 500 drones y alrededor de 25 misiles contra el país.
8

Ucrania denuncia ataque masivo de Rusia con más de 500 drones y 25 misiles de crucero

El Gobierno de México anunció la prohibición de 35 moléculas de plaguicidas peligrosos, la cual será publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
9

El Gobierno de México anuncia decreto que prohíbe 35 plaguicidas altamente peligrosos

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionada sobre el reciente posicionamiento de Ricardo Salinas Pliego como posible aspirante presidencial rumbo a 2030.
10

Si aspira a cargo de elección que pague sus impuestos, dice Claudia de Salinas Pliego

Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, viajó a Pekín para reunirse con los presidentes de China y Rusia. Llevaba con él a su hija, su posible sucesora.
11

Kim Jong-un lleva a su hija de 12 años a cumbre de líderes en China. ¿Es su sucesora?

El huracán "Lorena" alcanzó durante las primeras horas de este miércoles la categoría 1; podría llegar hasta la 2 entre hoy y la madrugada del jueves.
12

"Lorena" se convierte en huracán; podría alcanzar categoría 2. ¿Dónde dejará lluvias?