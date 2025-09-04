Mike Vigil (ExDEA) dice que el Tren de Aragua no es una amenaza para EU. ¿Lo es o no?

Alfonso López Dávila

03/09/2025 - 8:28 pm

El exagente de la DEA Mike Vigil dijo a SinEmbargo que los señalamientos del Presidente Donald Trump en contra de organizaciones criminales que tienen poca presencia en Estados Unidos tienen como objetivo fortalecer su campaña de odio en contra de la comunidad latina.

Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmbargo).- El Gobierno de Estados Unidos no ha podido demostrar de manera contundente que organizaciones criminales como el Tren de Aragua, considerada como un "grupo terrorista", representan amenazas reales para el país, tal y como afirma el Presidente Donald Trump.

Mike Vigil, exjefe de Operaciones de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), ha asegurado en diversas oportunidades que la presencia del Tren de Aragua en territorio estadounidense no representa una amenaza real para el país, tal y como dice el Presidente Trump.

"El Tren de Aragua no es una fuerza potente aquí en los Estados Unidos", expuso Vigil a SinEmbargo en mayo pasado. "Ellos salieron de la prisión Tocorán en el estado de Aragua en Venezuela, principalmente se fueron a Colombia, a Brasil, a Chile, a Perú, algunos fueron a países en Centroamérica, pero aquí son muy pocos, pero los designaron porque Donald Trump en su campaña estaba diciendo que era una invasión del Tren de agua y eso es una mentira".

El exagente de la DEA afirma que se trata de "puro teatro político" por parte de Trump y menciona que estos señalamientos del Presidente estadounidense tienen como objetivo fortalecer su campaña de odio en contra de la comunidad latina que radica en Estados Unidos.

Este martes, el Presidente Trump, confirmó que el ejército de su país llevó a cabo un ataque en aguas del Caribe contra un buque procedente de Venezuela, que supuestamente llevaba un cargamento de drogas, lo que derivó en 11 personas muertas, presuntamente integrantes del Tren de Aragua.

"El ataque ocurrió mientras los terroristas se encontraban en alta mar, en aguas internacionales, transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos. El operativo resultó en 11 terroristas abatidos en combate. Ninguna fuerza estadounidense resultó herida en este ataque", escribió Trump en Truth Social.

El republicano indicó que las Fuerzas Militares de Estados Unidos llevaron a cabo el ataque cinético contra "narcoterroristas del Tren de Aragua", una organización designada como terrorista por el Gobierno de Trump, y la cual, asegura, opera bajo el control de Nicolás Maduro.

"El TDA es una Organización Terrorista Extranjera designada, que opera bajo el control de Nicolás Maduro y es responsable de asesinatos en masa, narcotráfico, trata de personas y actos de violencia y terror en Estados Unidos y en todo el hemisferio occidental", añadió.

¿Qué es el Tren de Aragua?

De acuerdo con un boletín del Departamento de Estado en Estados Unidos, el Tren de Aragua, es una organización delictiva transnacional que comenzó como una banda en la cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua, Venezuela. En los últimos seis años, el líder del Tren de Aragua, "Niño Guerrero", ha expandido la red delictiva del grupo por toda Sudamérica y recientemente se ha extendido hacia el norte, Centroamérica y Estados Unidos.

“Si el Tren de Aragua fuera literalmente un ferrocarril, Tocorón sería su estación central, la plataforma desde donde la megabanda controla la salida y la llegada de miles de presos y gestiona sus actividades delictivas en Venezuela, Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile y posiblemente Estados Unidos”, describe la periodista de investigación, consultora en materia de seguridad y crimen organizado, Ronna Rísquez, en su libro El Tren de Aragua: la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina.

Rísquez, una de las principales expertas en grupos armados y gobernanzas criminales en Venezuela, señala que en la cúpula del Tren de Aragua se encuentra Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias "Niño Guerrero". El pasado 11 de junio, el Departamento de Estado, en coordinación con el Departamento de Justicia (DOJ), ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a su captura o condena en cualquier país.

Cuando migrar es un crimen
Migrantes de Honduras, El Salvador, Panamá y Nicaragua esperan a que llegue el tren que va a la frontera de Estados Unidos. Foto: Marcelo Palacios, Cuartoscuro.

Junto a él, el Departamento de Estado identifica como líderes de este grupo delictivo a Yohan José Romero, alias "Johan Petrica", por quien ofrecen hasta 4 millones de dólares, y a Giovanny San Vicente, conocido como "Giovanny", "Viejo Viejo" o "El Viejo", con una recompensa de hasta 3 millones de dólares.

La trata de personas se convirtió en uno de los delitos clave para la expansión internacional del Tren de Aragua, de acuerdo con la periodista venezolana, quien explica que el modus operandi de esa organización criminal consiste en reclutar, principalmente, a mujeres venezolanas mayores de 18 años en su país de origen. A estas mujeres se les ofrece trasladarlas a otros países para trabajar como sexoservidoras, con la promesa de que recuperarán su libertad una vez que paguen la inversión realizada por el grupo criminal para su viaje. Sin embargo, “una vez que llegan al país de destino, los líderes del Tren de Aragua incumplen los acuerdos y obligan a las mujeres –bajo amenazas de muerte– a seguir trabajando para ellos”, explica la periodista en su libro.

La investigación de Rísquez también revela que las víctimas son explotadas sin recibir pago o con pagos mínimos, permanecen en cautiverio y la deuda inicial se vuelve interminable. Además, se detalla que una de las estrategias de reclutamiento utilizadas por el Tren de Aragua en algunas regiones de Venezuela es a través de concursos de belleza.

La administración estadounidense incluyó el pasado mes de julio al Tren de Aragua en la lista de organizaciones delictivas transnacionales, en la que ya están otras como la Mara Salvatrucha (MS-13) de El Salvador.

Asimismo ofreció 12 millones de dólares por la captura de sus principales líderes, entre ellos, Héctor Rusthenford Guerrero, conocido como "Niño Guerrero".

-Con información de Romina Gándara

Alfonso López Dávila

Alfonso López Dávila

Escribo sobre temas de interés social, salud, política y deportes. Apasionado del futbol, el cine de superhéroes, la ciencia ficción y las películas de Rocky.

