El Gobierno de México lanza el Café Bienestar: ¿Cuánto cuesta y dónde conseguirlo?

Redacción/SinEmbargo

03/09/2025 - 8:00 pm

El Gobierno de México lanza el Café Bienestar: ¿Cuánto cuesta y dónde conseguirlo?

El Café Bienestar combina distintas variedades, con predominio de pergamino y natural arábiga, además de una pequeña porción de robusta.

Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmbargo).- El Gobierno de México presentó este miércoles el Café Bienestar, un nuevo producto impulsado a través del organismo Alimentación para el Bienestar, que busca garantizar precios justos a pequeños productores y fomentar el consumo de café 100 por ciento mexicano. Aquí te contamos su precio y todo lo que necesitas saber.

El programa beneficia actualmente a seis mil 646 caficultores de Oaxaca, Puebla, Veracruz y de la Montaña de Guerrero, de los cuales el 44 por ciento son mujeres y el 56 por ciento hombres.

Durante su conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que la iniciativa representa “comercio justo en beneficio de las y los mexicanos”, al tiempo que promueve prácticas agroecológicas y contribuye a mejorar los ingresos de las comunidades.

Café del Bienestar cuánto cuesta.
El Café Bienestar está elaborado sin aditivos, edulcorantes, saborizantes ni colorantes. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro

“Queremos llegar al 100 por ciento de los productores de la Montaña, porque eso va a garantizar café saludable en las Tiendas Bienestar, pero también reducción de la pobreza y mayor bienestar para las familias cafetaleras. Es un programa muy bonito y, además, es 100 por ciento café”, señaló.

Un café libre de aditivos

La titular de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González, explicó que el Café Bienestar está elaborado sin aditivos, edulcorantes, saborizantes ni colorantes. La mezcla combina distintas variedades, con predominio de pergamino y natural arábiga, además de una pequeña porción de robusta.

Todo el grano proviene de sistemas agroforestales bajo sombra, lo que garantiza un producto más sustentable.

¿Cuánto cuesta el Café Bienestar?

Este café se venderá en tres distintas presentaciones en las Tiendas Bienestar. Los precios van desde:

  • 50 gramos a 35 pesos.
  • 90 gramos a 65 pesos.
  • 205 gramos a 110 pesos.

Hasta el momento, se han acopiado 913.56 toneladas de café, de las cuales 55 por ciento proviene de la Montaña de Guerrero. Además, el 41 por ciento de los productores forman parte del programa Sembrando Vida.

El Gobierno federal informó que en esta primera etapa se han invertido 59.4 millones de pesos en beneficio de 72 municipios y 465 comunidades indígenas, entre ellas mixes, mixtecos, nahuas, otomíes, popolucas, tlapanecos y totonacos.

Albores González subrayó que en la Montaña de Guerrero seis de cada diez productores participantes son mujeres, lo que fortalece el enfoque de género del proyecto dentro del llamado “Segundo Piso de la Cuarta Transformación”.

¿Dónde se venderá el Café Bienestar?

En una primera fase, el Café Bienestar se comercializará en las Tiendas Bienestar de Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Morelos, Puebla y Tlaxcala, las cuales anteriormente eran tiendas Diconsa.

Posteriormente, este producto llegará a todo el país en tres etapas adicionales.

Actualmente, Alimentación para el Bienestar cuenta con 14 centros de acopio y ocho puntos móviles, y por instrucción presidencial se construirá una planta para producir café soluble, dado que el 84 por ciento de los hogares mexicanos consume principalmente esa versión.

