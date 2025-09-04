Lluvias del 2 de septiembre rompen récord en la CdMx; PC activa doble alerta para hoy

Las lluvias registradas ayer en la Ciudad de México marcaron un nuevo récord tanto en extensión como en intensidad, con 34 millones de metros cúbicos de agua en poco más de 24 horas, informaron las autoridades.

Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la Alerta Naranja por la persistencia de lluvias fuertes la tarde y noche de este miércoles en las Alcaldías de Iztapalapa, Tlalpan y Xochimilco; y la Alerta Amarilla para 11 alcaldías más por precipitaciones intensas y posible caída de granizo.

La Alerta Amarilla se dispuso para las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac y Venustiano Carranza.

De acuerdo con la institución, se pronostica lluvia de entre 15 y 29 milímetros y caída de granizo entre las 14:45 horas y las 21:00 horas de este miércoles 3 de septiembre.

Se actualiza Alerta Amarilla por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del miércoles 03/09/2025 en las demarcaciones de @AlcaldiaAO, @BJAlcaldia, @Alcaldia_Coy, @cuajimalpa_gob, @TuAlcaldiaGAM, @IztacalcoAl, @ALaMagdalenaC,… pic.twitter.com/B0d5e54fOv — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 3, 2025

Las lluvias han vuelto a causar afecciones en el oriente de la Ciudad de México, donde cuerpos de emergencia luchan para abatir inundaciones en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de Santa Martha Acatitla, en la Alcaldía Iztapalapa.

La vialidad por la que miles de mexicanos circulan todos los días para laborar, sufre constantemente de estragos en temporada de lluvias y esta tarde también fue bloqueada durante unas horas por manifestantes que exigieron apoyos por afectaciones a sus viviendas debido a las inundaciones.

Ayer por la noche, el servicio de la Línea A, del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro quedó suspendido de la estación Canal de San Juan a la estación La Paz en ambos sentidos, por lo que se implementó un servicio de apoyo a la ciudadanía por medio de vehículos de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

Este miércoles, dicha Línea tampoco ofrece servicio de la estación Guelatao a La Paz, informó el titular del STC, Adrián Rubalcava.

Equipos de emergencias laboran para abatir los niveles de agua de un encharcamiento registrado en Calzada Ignacio Zaragoza, Col. Santa Martha Acatitla, @Alc_Iztapalapa. Se tiene afectación en la vialidad.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza #Tlaloque2025 #OperativoLluvias2025 @C5_CDMX… pic.twitter.com/f8oByeV1HX — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 3, 2025

En la Alcaldía Iztapalapa, equipos de emergencia laboran para brindar apoyo por inundación sobre Calzada Ermita Iztapalapa y Avenida de las Torres, colonia Santiago Acahualtepec 2da Ampliación, informó el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5).

En caso de vivir en barrancas o cauces, PC indicó que se debe buscar una zona de menor riesgo donde no llegue el agua para evitar accidentes y tomar en cuenta estos pasos:

Si cae granizo, es importante no permanecer bajo estructuras ligeras que puedan colapsarse.

Si hay riesgo de deslave o rodamientos de piedras, se recomienda evacuar de inmediato la zona.

Tener a la mano una lámpara, radio portátil y suficiente pila para estar atento a los mensajes de las autoridades.

🚨 Equipos de emergencia en camino para brindar apoyo por inundación sobre Calzada Ermita Iztapalapa y Avenida de las Torres, colonia Santiago Acahualtepec 2da Ampliación, @Alc_Iztapalapa. ⚠️ Espejo de 40 m, tirante de 25 cm. ⚒️ @SEGIAGUA @SGIRPC_CDMX #OperativoLluvias2025… pic.twitter.com/II1FEzCkNa — C5 CDMX (@C5_CDMX) September 3, 2025

Lluvias en la Ciudad de México rompen nuevo récord

El titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), José Mario Esparza Hernández, señaló que las lluvias de ayer marcaron un récord tanto en intensidad como en extensión territorial con 34 millones de metros cúbicos de agua en poco más de 24 horas, un 40 por ciento más que las registradas el pasado 10 de agosto.

El Gobierno capitalino destacó que gracias al Plan Tlaloque los daños en viviendas se han contenido, pese a que la precipitación ha crecido 142 por ciento respecto a otros años.

“Este nivel de lluvia, que antes ocurría rara vez en una temporada, ahora lo enfrentamos prácticamente cada 15 días. Gracias al Plan Tlaloque hemos logrado mitigar las afectaciones: mientras la precipitación ha aumentado en 142 por ciento en comparación con años anteriores, los daños en viviendas se han incrementado sólo en 32 por ciento", explicó la Jefa de Gobierno, Clars Brugada.

Hasta ahora se reportan 602 casas afectadas por las lluvias, sobre todo en Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa y Coyoacán. Brigadas del Gobierno capitalino realizan censos casa por casa para levantar datos y otorgar apoyos directos a las familias damnificadas.

.@ClaraBrugadaM, informó que la ciudad enfrentó una lluvia histórica: 34 millones de m³ de agua en 24 horas, 40% más que el pasado 10 de agosto. Gracias al Plan Tlaloque, la respuesta fue más eficiente incorporando más de 40 equipos hidroneumáticos y unidades de bombeo. pic.twitter.com/UbtvonUgmo — Ana Maria Lomeli (@AnitaLomeli) September 3, 2025

El titular de la SEGIAGUA añadió que tras, la lluvia de ayer, se reportaron también 171 encharcamientos, dos inundaciones, caída de 51 árboles y tres postes.

Las lluvias comenzaron en la madrugada y se intensificaron por la tarde, generando la mayor mancha pluvial de toda la temporada.