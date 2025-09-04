Diputada de Morena denuncia a legislador local y Edil de Acolman por "agresión grave"

Redacción/SinEmbargo

03/09/2025 - 6:52 pm

La Diputada Claudia Leticia Garfias denunció una agresión por parte del chofer de otro legislador de su partido.

La morenista Claudia Garfias denunció al Diputado local Osvaldo Cortés y a la Edil de Acolman, Blanca Sánchez, de un ataque directo contra ella, sus hijos y su asesor.

Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmbargo).– La Diputada federal de Morena, Claudia Leticia Garfias Alcántara, denunció ayer una agresión en sus oficinas en el Estado de México que dejaron a sus hijos y a su asesor gravemente heridos, en una acción de la que señaló como presuntos responsables a los también morenistas Osvaldo Cortés Contreras, Diputado local, y a la Presidenta Municipal de Acolman, Blanca Guadalupe Sánchez Osorio.

En rueda de prensa desde San Lázaro, y acompañada por sus compañeros de bancada, incluido el Diputado Pedro Haces, número dos del liderazgo guinda en la Cámara de Diputados, la Diputada federal indicó que el 12 de agosto pasado un grupo de choque, dirigido por la policía municipal y al mando de las autoridades de Acolman, la atacaron a ella, a sus hijos y a su asesor en sus oficinas distritales.

"Fue una agresión directa, fue una agresión directo a matar a unos de mis hijos, porque fue un grupo armado de más de 50 personas, enviados por el Diputado local del Estado de México, Osvaldo Cortés Contreras, en contubernio con Presidenta Municipal de Acolman, Blanca Guadalupe Sánchez Osorio.

"La Seguridad pública permitió que lleguen más vehículos, de donde descendieron encapuchados y gente con gorras. Hacen contacto con el chofer y particular del Diputado Osvaldo Cortés para recibir indicaciones y al mismo tiempo nos señalan a mis hijos, mi asesor y a mí. Sacan armas de fuego entre sus ropas y se empiezan a ir contra nosotros", relató.

La Diputada Claudia Garfias comentó entonces que el propio chofer del Diputado mexiquense la tomó por la espalda y la agredió. "Me empieza a golpear, a manosear, a ultrajar, y de paso me da un mensaje muy fuerte, lo puedo decir tal cual: ‘Esos eran los huevos y el verga ahí es el Diputado Osvaldo Cortés’", contó.

"Al mismo tiempo que me estaba ultrajando, y cometiendo un abuso sexual a mi persona, logro zafarme. Él me suelta cuando lo reconozco, porque le dije  ‘El Camujo Juan’, el chofer del Diputado Osvaldo Cortés. Me suelta cuando lo reconozco", indicó la legisladora federal.

Claudia Garfias contó que fueron resguardados en una vivienda en Acolman, pero sus hijos y su asesor fueron gravemente golpeados. "Estaban ensangrentados, muy malheridos. Tienen heridas muy graves, secuelas que se atienden con un neurólogo, el asesor tuvo una pulverización en el globo ocular, se encuentra delicado del ojo", detalló.

La Diputada Claudia Garfias narró la agresión de autoridades, también de Morena, en el municipio de Acolman, Edomex.
La Diputada Claudia Garfias narró la agresión de autoridades, también de Morena, en el municipio de Acolman, Edomex. Foto: Cortesía Morena

Sobre la oficina, la legisladora morenista indicó que el grupo de choque coordinado por la Policía Municipal de Acolman se llevó dinero en efectivo, equipos de cómputo –tabletas, laptops–, electrodomésticos y también "hicieron pedazos" un automóvil de la Diputación.

"Lo más curioso", resaltó Garfias en la rueda de prensa en San Lázaro, "es que había un camión que bajaba material frente a las oficinas, que provocó que la policía cercara el lugar. Después de la agresión se lo llevaron bajo la instrucción de los policías y se lo fueron a entregar al Diputado y a la Presidenta Municipal a la Presidencia de Acolman".

Garfias acusó que no es la primera vez que ha recibido agresiones de diversos tipos de ambas autoridades locales. "Es lamentable que se utilice la seguridad pública municipal contra la ciudadanía y para cometer abusos de autoridad", finalizó.

 

El caso ya está siendo investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) y por "direcciones de alto nivel del Estado de México". La Diputada morenista hizo responsable al Diputado Osvaldo Cortés y a la Edil Bianca Guadalupe Sánchez de cualquier cosa que le pase a ella, a sus hijos, a su equipo de trabajo y a sus respectivas familias.

Los legisladores que la acompañaron corearon al final de su conferencia: "No estás sola". La legisladora Garfias indicó que, aunque no estaban presentes, contaba "al 100 por ciento" con el apoyo de toda la bancada de Morena.

Por último, confirmó que ya estaba en proceso la protección de ella y su familia por parte de la FGR y las autoridades señaladas ya habían sido notificadas de medidas de restricción en su contra. "Hay elementos de prueba, pero forman parte de la investigación", respondió sobre si publicaría evidencias del ataque y cómo fue coordinado.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

