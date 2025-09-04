¿Tarde lluviosa? Cinco lugares para resguardarse y disfrutar de un rico café y postre

En la Ciudad de México hay muchas opciones para disfrutar de una taza de café, pero aquí te compartimos 5 que destacan por su propuesta y sus postres o panes para acompañar la bebida.

Ciudad de México, 4 de septiembre (SinEmbargo).- En estos días de lluvias se antoja una buena taza de café, un pan recién horneado o una bebida reconfortante como un té. Las tardes lluviosas son cada vez más frecuentes, por lo que hay que tener presentes algunas cafeterías para resguardase y esperar a que esta pase, con esto en mente compartimos cinco lugares en la Ciudad de México que ofrecen delicioso café y cautivan por ser rinconcitos románticos y silenciosos o cafeterías con repostería reconfortante.

Mise en Print

Mise en Print se encuentra dentro de un departamento en la Roma Norte, este lugar es mucho más que una cafetería: es una librería de cultura alimentaria, un taller gráfico y un refugio comestible. Es un espacio en el que el café convive con publicaciones independientes y cada rincón invita a explorar con todos los sentidos. Este espacio experimental se ha consolidado como el punto de encuentro entre quienes aman leer, cocinar y compartir saberes.

En el menú destacan el pastel de chocolate con aceite de oliva, los flanés (una deliciosa mezcla entre pan danés y flan), y sándwiches de roast beef que cambian con las estaciones. Entre las bebidas favoritas están el salty caramel latte, el matcha berry y el pineapple matcha.

¿Dónde? Guanajuato 28, Roma Norte

Horarios: De lunes a domingo de 9:00 am a 6:00 pm

Elena 147

Elena 147 tiene una atmósfera tranquila y café bien preparado, además de postres que han dado de qué hablar, ya que destacan por su sabor casero, estética delicada y recetas bien ejecutadas. Entre los favoritos está el tiramisú de frambuesa que juega con lo frutal y lo cremoso de manera deliciosa.

El menú cambia con frecuencia, pero hay tres joyas dulces que se han vuelto parte de su identidad: la tarta de carajillo, el panqué de plátano y el clásico pero adictivo brownie. Elena 147 también ofrece panadería mexicana artesanal y galletas irresistibles para llevar (o para comer en el camino).

¿Dónde? Av. Tamaulipas 149, Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc, 06170 Cuauhtémoc, Ciudad de México

Horarios: martes a sábado de 9 de la mañana a 10 de la noche; domingo de 9a de la mañana a 8 de la noche.

Brew brew

Brew Brew ofrece desayunos todo el día y una barra de café con opciones de coctelería. Ahí se puede disfrutar de diferentes alternativas de café, desde las bebidas más clásicas como Latte, Cold Brew o Falt White hasta bebidas de creación como la Brewchata, preparada con café y horchata o el Ginger Brew, preparado con café, limón y cerveza de jengibre; así como las opciones de temporada como el Matchapan, preparado con matcha, mazapán y horchata.

La Chef detrás del menú de Brew Brew es Denisse Pérez y en él se encuentran muchas opciones para desayunar/brunchear, algunos de los platillos imperdibles de la carta son los Chicken and waffles, los Chilaquiles con suadero o cecina o el Pan Francés.

¿Dónde? Orizaba 96, Roma Norte, Ciudad de México.

Horario: lunes a miércoles de 8:00 a 22:00 horas; jueves a sábado de 8:00 a 23:00 horas y domingo de 8:00 a 17:45 horas.

Benell

Esta es la opción para disfrutar desde temprano de un buen café y un pan del día. Para Casa Benell todo comenzó con el pan, y hoy sigue siendo una pieza fundamental. Su panadería ofrece conchas de vainilla, chocolate y matcha, roles de canela, pan de muerto todo el año, brownies y más, todo horneado al día. También hay distintas opciones para disfrutar bebidas con café, como lattes y capuchinos.

¿Dónde? Av. Yucatán 147, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México,

Horarios: de lunes a domingo de 7:00 a 16:00 horas.

Motín

Motín es un restaurante dedicado a la reinvención de platillos clásicos de desayuno y comida. Aquí puedes disfrutar de un buen café por la mañana y mocktails por la tarde.

El menú de Motín está minuciosamente pensado en la combinación de ingredientes y sabores que se juntan perfectamente para crear comfort food ideal para desayunos y comidas. Para el desayuno puedes disfrutar de una gran variedad de opciones cómo Bowl de frutos rojos, Hot cakes con ricotta, Pan francés, Chilaquiles, Molletes, Huevos revueltos con parmesano, Huevos benedictinos y muchas opciones más.

¿Dónde? Tabasco 311, Roma Norte, Ciudad de México.

Horarios: lunes a domingo de 8:30 a 17:00 horas.

Nápoles 36, Juárez, Ciudad de México.

Horarios: lunes a domingo de 8:00 a 18:00 horas.