¿Tarde lluviosa? Cinco lugares para resguardarse y disfrutar de un rico café y postre

Redacción/SinEmbargo

04/09/2025 - 7:00 am

Café para las tardes de lluvia

Artículos relacionados

En la Ciudad de México hay muchas opciones para disfrutar de una taza de café, pero aquí te compartimos 5 que destacan por su propuesta y sus postres o panes para acompañar la bebida. 

Ciudad de México, 4 de septiembre (SinEmbargo).- En estos días de lluvias se antoja una buena taza de café, un pan recién horneado o una bebida reconfortante como un té. Las tardes lluviosas son cada vez más frecuentes, por lo que hay que tener presentes algunas cafeterías para resguardase y esperar a que esta pase, con esto en mente compartimos cinco lugares en la Ciudad de México que ofrecen delicioso café y cautivan por ser rinconcitos románticos y silenciosos o cafeterías con repostería reconfortante.

Mise en Print

Mise en Print se encuentra dentro de un departamento en la Roma Norte, este lugar es mucho más que una cafetería: es una librería de cultura alimentaria, un taller gráfico y un refugio comestible. Es un espacio en el que el café convive con publicaciones independientes y cada rincón invita a explorar con todos los sentidos. Este espacio experimental se ha consolidado como el punto de encuentro entre quienes aman leer, cocinar y compartir saberes.

En el menú destacan el pastel de chocolate con aceite de oliva, los flanés (una deliciosa mezcla entre pan danés y flan), y sándwiches de roast beef que cambian con las estaciones. Entre las bebidas favoritas están el salty caramel latte, el matcha berry y el pineapple matcha.

¿Dónde?  Guanajuato 28, Roma Norte
Horarios: De lunes a domingo de 9:00 am a 6:00 pm

Elena 147

Elena 147 tiene una atmósfera tranquila y café bien preparado, además de postres que han dado de qué hablar, ya que destacan por su sabor casero, estética delicada y recetas bien ejecutadas. Entre los favoritos está el tiramisú de frambuesa que juega con lo frutal y lo cremoso de manera deliciosa.

El menú cambia con frecuencia, pero hay tres joyas dulces que se han vuelto parte de su identidad: la tarta de carajillo, el panqué de plátano y el clásico pero adictivo brownie. Elena 147 también ofrece panadería mexicana artesanal y galletas irresistibles para llevar (o para comer en el camino).

¿Dónde? Av. Tamaulipas 149, Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc, 06170 Cuauhtémoc, Ciudad de México
Horarios: martes a sábado de  9 de la mañana a 10 de la  noche;  domingo de 9a de la mañana a  8 de la noche.

Brew brew

Brew Brew  ofrece desayunos todo el día y una barra de café con opciones de coctelería. Ahí se puede disfrutar de diferentes alternativas de café, desde las bebidas más clásicas como Latte, Cold Brew o Falt White hasta bebidas de creación como la Brewchata, preparada con café y horchata o el Ginger Brew, preparado con café, limón y cerveza de jengibre; así como las opciones de temporada como el Matchapan, preparado con matcha, mazapán y horchata.

La Chef detrás del menú de Brew Brew es Denisse Pérez y en él se encuentran muchas opciones para desayunar/brunchear, algunos de los platillos imperdibles de la carta son los Chicken and waffles, los Chilaquiles con suadero o cecina o el Pan Francés.

¿Dónde? Orizaba 96, Roma Norte, Ciudad de México.
Horario: lunes a miércoles de 8:00 a 22:00 horas; jueves  a sábado de 8:00 a 23:00 horas y domingo de 8:00 a 17:45 horas.

Benell

Esta es la opción para disfrutar desde temprano de un buen café y un pan del día. Para Casa Benell todo comenzó con el pan, y hoy sigue siendo una pieza fundamental. Su panadería ofrece conchas de vainilla, chocolate y matcha, roles de canela, pan de muerto todo el año, brownies y más, todo horneado al día. También hay distintas opciones para disfrutar bebidas con café, como lattes y capuchinos.

¿Dónde? Av. Yucatán 147, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México,
Horarios: de lunes  a domingo de 7:00 a 16:00 horas.

Motín

Motín es un restaurante dedicado a la reinvención de platillos clásicos de desayuno y comida. Aquí puedes disfrutar de un buen café por la mañana y mocktails por la tarde.

El menú de Motín está minuciosamente pensado en la combinación de ingredientes y sabores que se juntan perfectamente para crear comfort food ideal para desayunos y comidas. Para el desayuno puedes disfrutar de una gran variedad de opciones cómo Bowl de frutos rojos, Hot cakes con ricotta, Pan francés, Chilaquiles, Molletes, Huevos revueltos con parmesano, Huevos benedictinos y muchas opciones más.

¿Dónde? Tabasco 311, Roma Norte, Ciudad de México.
Horarios: lunes a domingo de 8:30 a 17:00 horas.

Nápoles 36, Juárez, Ciudad de México.
Horarios: lunes a domingo de 8:00 a 18:00 horas.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

El sometimiento del Congreso: una historia mexicana (1)

"La Ley se escribe arriba y se aprueba abajo. El equilibrio de poderes no ha sido más...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

El argumento

"El argumento que la izquierda esgrimió como un reclamo popular contra los excesos de los gobernantes del...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

La pluralidad a conveniencia en el totalitarismo

"Así inició un nuevo periodo para México, con una Corte a modo de la Presidencia de la...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

La Presidenta y los empresarios

"El interés de la Presidenta en apoyar al mundo empresarial debe verse como una buena noticia. Al...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña
Por Fabrizio Mejía Madrid

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña

Vamos bien y vamos a ir mejor
Por Mario Campa

Vamos bien y vamos a ir mejor

Origen de la infelicidad en el mundo
Por Óscar de la Borbolla

Origen de la infelicidad en el mundo

"Alito": Breve biografía de un porro
Por Álvaro Delgado Gómez

"Alito": Breve biografía de un porro

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos
Por Ana Lilia Pérez

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos

No ha sido fácil
Por Alejandro Páez Varela

No ha sido fácil

Desmesura y corrupción
Por Muna D. Buchahin

Desmesura y corrupción

¿Quién paga los daños del refresco?
Por Alejandro Calvillo

¿Quién paga los daños del refresco?

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe
Por Héctor Alejandro Quintanar

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”
Por Pedro Mellado Rodríguez

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”

+ Sección

Galileo

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Consejaras y consejeros del IECM ganan más que la Jefa de Gobierno Clara Brugada en 2025.
1

Consejeros locales ganan como reyes. En cuatro estados sus "INES" están por quebrar

Saúl Monreal se aferra a candidatura.
2

Saúl Monreal acusa campaña de Morena en su contra; no descarta buscar gubernatura

3

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña

Las madres y los padres de estudiantes de secundaria podrán realizar el registro para solicitar la Beca Rita Cetina durante septiembre.
4

Beca Rita Cetina: ¿Qué documentos debes tener listos para la apertura del registro?

Lady Gaga lanzó este miércoles el videoclip “The Dead Dance”, dirigido por Tim Burton y filmado en la Isla de las Muñecas de Xochimilco para la serie Merlina 2.
5

Lady Gaga estrena VIDEO grabado en la Isla de las Muñecas y dirigido por Tim Burton

Este martes 19 de agosto, será la última sesión de la Corte que preside la Ministra Norma Piña.
6

La nueva Corte va por pensiones doradas de 30 ministros. ¿Quiénes son, cuánto cobran?

María José Ocampo Vázquez fue electa Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia del estado de Aguascalientes (STJEA) pese a no contar con mayoría de votos.
7

La hija de Vázquez Mota presidirá Tribunal de Aguascalientes sin ser la más votada

Rubio dice que México debe hacer más contra cárteles.
8

Un Marco Rubio nuevo. Antes atacaba a AMLO, amenazaba a México, exigía deportaciones

Gobierno lanza el Café Bienestar: ¿Cuánto cuesta y dónde conseguirlo?
9

El Gobierno de México lanza el Café Bienestar: ¿Cuánto cuesta y dónde conseguirlo?

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionada sobre el reciente posicionamiento de Ricardo Salinas Pliego como posible aspirante presidencial rumbo a 2030.
10

Si aspira a cargo de elección que pague sus impuestos, dice Claudia de Salinas Pliego

Ciudadanía mexicana está solicitando el desafuero de Lilly Téllez
11

En apenas 3 días, más de 370 mil firman para desaforar a Lilly Téllez por “traición”

Suprema Corte
12

La SCJN se inaugura con mandato: apurar los casos Salinas Pliego y de otros deudores

EU expulsa a El Salvador a 238 miembros del Tren de Aragua
13

Mike Vigil (ExDEA) dice que el Tren de Aragua no es una amenaza para EU. ¿Lo es o no?

"Fuck You" le gritan a Marco Rubio al salir de Palacio Nacional.
14

Marco Rubio despierta pasiones: le gritan "fuck you" al salir de Palacio Nacional

La Diputada Claudia Leticia Garfias denunció una agresión por parte del chofer de otro legislador de su partido.
15

Diputada de Morena denuncia a legislador local y Edil de Acolman por "agresión grave"

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Café para las tardes de lluvia
1

¿Tarde lluviosa? Cinco lugares para resguardarse y disfrutar de un rico café y postre

Consejaras y consejeros del IECM ganan más que la Jefa de Gobierno Clara Brugada en 2025.
2

Consejeros locales ganan como reyes. En cuatro estados sus "INES" están por quebrar

Saúl Monreal se aferra a candidatura.
3

Saúl Monreal acusa campaña de Morena en su contra; no descarta buscar gubernatura

Sheinbaum asegura que la honestidad es vivir con coherencia entre acciones y palabras.
4

"Honestidad es vivir con coherencia entre lo que se piensa y se hace", dice Sheinbaum

María José Ocampo Vázquez fue electa Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia del estado de Aguascalientes (STJEA) pese a no contar con mayoría de votos.
5

La hija de Vázquez Mota presidirá Tribunal de Aguascalientes sin ser la más votada

6

Gobierno de México impone cuotas compensatorias a importaciones de calzado chino

Decomisan droga en BCS y San Luis Potosí.
7

#PuntosYComas ¬ Ejército mexicano cuenta con 272 mil elementos para defender el país

El Secretario de Defensa de EU, Pete Hegseth, dijo este miércoles que la campaña militar contra los cárteles de la droga en América Latina continuará.
8

Defensa de EU advierte que operaciones contra cárteles en el Caribe continuarán

EU expulsa a El Salvador a 238 miembros del Tren de Aragua
9

Mike Vigil (ExDEA) dice que el Tren de Aragua no es una amenaza para EU. ¿Lo es o no?

Gobierno lanza el Café Bienestar: ¿Cuánto cuesta y dónde conseguirlo?
10

El Gobierno de México lanza el Café Bienestar: ¿Cuánto cuesta y dónde conseguirlo?

La Diputada Claudia Leticia Garfias denunció una agresión por parte del chofer de otro legislador de su partido.
11

Diputada de Morena denuncia a legislador local y Edil de Acolman por "agresión grave"

Racha de lluvias continúan en la CdMx; la SGIRPC activa alertas Naranja y Amarilla.
12

Lluvias del 2 de septiembre rompen récord en la CdMx; PC activa doble alerta para hoy