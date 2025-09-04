Gobierno de México impone cuotas compensatorias a importaciones de calzado chino

México concluyó que el calzado chino ingresó al mercado nacional en condiciones de dumping, por lo que impondrá cuotas compensatorias a dichos productos.

Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmbargo).- El Gobierno de México anunció este miécoles impondrá cuotas compensatorias definitivas a las importaciones de calzado originarias de China, luego de que la Secretaría de Economía concluyera que se generó un daño a la industria nacional.

"Se concluyó que las importaciones de calzado originarias de China ingresaron a México, durante el periodo investigado, en condiciones de dumping y causaron daño a la industria nacional", explicó la institución.

En un comunicado, la Secretaría de Economía detalló que publicó este miércoles, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la resolución final de la investigación antidumping sobre las importaciones de calzado originarias de China, sin importar el país desde el cual se envíen.

La nueva medida ocurre luego de que la semana pasada el Gobierno Federal determinara suspender la importación temporal de calzado terminado para proteger a la industria nacional.

Economía apuntó que la indagatoria comenzó el 26 de abril de 2024 y se nutrió de información entregada por importadoras, exportadoras, empresas productoras, cámaras y una asociación del sector.

Con base en los elementos recabados, la dependencia concluyó que el calzado chino ingresó al mercado mexicano en condiciones de dumping, es decir, vender un producto en un país a un precio más bajo que su valor real o que en el mercado de origen, para ganar ventaja desleal sobre la competencia, lo que ocasionó un daño significativo a la industria nacional.

¿De cuánto será la cuota al calzado chino y cuánto tiempo durará?

Ante este escenario, la Secretaría determinó imponer cuotas compensatorias definitivas. Estas van de 0.54 a 22.50 dólares (de 12.15 a 506.25 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio de este miécoles) por par, aplicables a las importaciones que ingresen por debajo del precio de referencia de 22.58 dólares (508.5 pesos).

La medida tendrá una vigencia de cinco años, con posibilidad de extenderse, y busca garantizar condiciones de competencia leal y proteger a la planta productiva mexicana.