¿Pizza frita? Sí, una propuesta que sorprende y se disfruta en cada bocado

Nancy Chávez

06/09/2025 - 6:35 am

Rita la pizza frita

Artículos relacionados

¿Qué tal probar una pizza frita de chicharrón prensado, salsa verde mexicana, mozarela y ricotta? 

Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).- Cuando pensamos en reuniones con amigos o la familia, en ver un partido, en una tarde de estudio o en un momento en el que queremos comer algo rico y sin complicaciones pero que esté lleno de sabor la pizza aparece. En la Ciudad de México hay opciones variadas para disfrutar de este famoso platillo, pero ¿conoces la pizza frita?

Muy cerca del metro Chapultepec, en la Condesa -en la misma calle del Foro Shakespeare- se encuentra Rita la Pizza Frita, un restaurante con una bella entrada, con un gran ventanal que te invita a pasar y a descubrir sabores a través de ingredientes italianos y algunos mexicanos -una tropicalización que resulta deliciosa-.

La pizza frita es tradicional de Nápoles, Italia, si piensas que sabe a como a las gorditas o a las quesadillas fritas (que por supuesto nos encantan) no es así, esta pizza tiene un sabor propio que te lleva a querer comer más. El chef mexicano Luis Delgado inició con este proyecto; él estudió en el International Culinary Center de Nueva York, una ciudad en la que la pizza juega un papel importante y que definitivamente influyó en él, sin embargo tras probar la pizza frita en la icónica ciudad de Nápoles en Italia se encontró con un nuevo nivel de sabor que lo cautivó y decidió traerlo a México.

Rita la pizza fritta
Pizza Montanara, esta opción es individual, se fríe la masa y luego pasa unos minutos en el horno. Foto: Cortesía Rita la pizza fritta

Freír con conciencia

En Rita se usa una friggitrice, es decir, una freidora artesanal, que trajeron desde Nápoles, y se fríe un aceite llamado Zero Acre, que se elabora a partir de la fermentación de caña de azúcar, este es un elemento clave, ya que garantiza una cocción limpia y sin sabores residuales.

"Para mí era muy importante, porque mi único tema antes de poner este negocio era, no quiero freír en aceites hidrogenizados, industriales", platicó el chef.

El chef implementó un protocolo para filtrar y medir el uso del aceite, con una tecnología especial de la marca VIVO revisa cuándo debe cambiar el aceite. Esto influye en tener pizzas frittas de textura ligera, nada grasosas, y con sabor profundo, sin comprometer la salud ni el planeta ya que hay 86 menos emisiones de CO2.

Rita la pizza fritta
El chef revisa y filtrado el aceite Zero Acre, un aceite no industrializado que garantiza una cocción limpia. Foto: Nancy Chávez, SinEmbargo

¿Qué pedir en Rita la Pizza Frita?

Hay varias opciones para disfrutar, la primera es Media pizza fritta, la más típica en Nápoles, esta es una gran opción porque resulta diferente y es que como su nombre lo dice es algo así como la mitad, pero es más especial que eso, para prepararla colocan los ingredientes en el centro de la masa y posteriormente los cubren doblando por la mitad, en una especie de cornetto o quesadilla, se lleva al aceite y al salir y cortar descubres el relleno.

Las opciones de la Media pizza fritta son: Marga-Rita (mozarela, albahaca, tomates cherry, ricotta, pelati), Huitlacoche (Huitlacoche con elote, salsa verde, epazote, mozarela y ricotta), Fiori di zucca (flor de calabaza, mozarela y ricotta).

Nuestra recomendación es la Defectuosa que se prepara con chicharrón prensado, salsa verde mexicana, mozarela y ricotta, sabores que atrapan de inmediato por la familiaridad hacia ellos pero que sorprenden gratamente por la masa especial y la fritura. Otra recomendación es la Domenico Festa que lleva salame calabrese, mozarela, pelati y ricotta, ésta tiene un ligero toque picosito que se agradece.

Rita la pizza fritta
¿Has probado la pizza frita? Foto: Nancy Chávez, SinEmbargo

Las segunda opción del menú es la Montanara que es una pizza individual en la que se fríe la masa, después se prepara con los ingredientes y  se mete al horno unos minutos para terminar el proceso. Aquí recomendamos elegir la Marga-Rita, Luigi (salame calabrese, mozarela, pelati, jalapeño, hongos y queso grana padano) y La Stracciatella que destaca por llevar stracciatella -como lo dice su nombre- además de pesto trapanese, piñon tostado y pimienta negra.

La tercera opción  es la pizza completa con una particularidad y es que se sirve inflada y al cortar el centro se descubren los aromas e ingredientes. También se puede escoger entre tres ensaladas, pastas rellenas y postres como la panna cotta de cardamomo verde, azafrán y pistache.

Rita la pizza fritta
Las pizzas se fríen en Zero Acre, un aceite innovador elaborado a partir de la fermentación de caña de azúcar. Foto: Nancy Chávez, SinEmbargo

¿Dónde está Rita la pizza fritta? 

Se encuentra en la calle Zamora 31, Colonia Condesa, 06140, Ciudad de México. Sus horarios son: martes a jueves de 2:00 pm a 10:30 pm; viernes a sábado de 2:00 pm a 11:00 pm; domingo de 1:00 pm a 6:00 pm y los lunes permanece cerrado. Los precios van de los 180 a los 320 pesos aproximadamente.

Nancy Chávez

Nancy Chávez

Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

Alejandra Laviada y el arte de pedir prestado

"Apropiarse, pedir prestado, hacer guiños o robar son atributos no sólo permitidos, también de alto valor en...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Élites empresariales y dictadura del capital

"La dictadura del capital no es un mero vestigio teórico, sino una realidad que moldea las políticas...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Sinaloa, ¡Basta ya!

"Lo más valioso es que franjas de la sociedad sinaloense han decidido salir de su letargo temeroso...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

La culpa es ¡de Tláloc!

"Las autoridades capitalinas atribuyen los inmensos estragos causados por la lluvia en la ciudad a fenómenos naturales...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

Alcohol, cáncer y poder
Por Alejandro Calvillo

Alcohol, cáncer y poder

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso

“Alito” tiene miedo
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” tiene miedo

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña
Por Fabrizio Mejía Madrid

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña

Vamos bien y vamos a ir mejor
Por Mario Campa

Vamos bien y vamos a ir mejor

Origen de la infelicidad en el mundo
Por Óscar de la Borbolla

Origen de la infelicidad en el mundo

"Alito": Breve biografía de un porro
Por Álvaro Delgado Gómez

"Alito": Breve biografía de un porro

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos
Por Ana Lilia Pérez

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos

No ha sido fácil
Por Alejandro Páez Varela

No ha sido fácil

Desmesura y corrupción
Por Muna D. Buchahin

Desmesura y corrupción

+ Sección

Galileo

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

VIDEO ¬ Periodista de Sinaloa narra en vivo las carencias del IMSS… antes de morir

2

El PAN clama por un “PJ independiente” y apenas puede, se adueña de los tribunales

3

Los bancos deducen lo poco que dan para pagar SU DEUDA al Fobaproa. No más: Sheinbaum

Donald Trump, amenazó a la Unión Europea con represalias económicas por imponer una multa millonaria a Google por prácticas monopólicas.
4

Trump amenaza a la UE con represalias económicas por multa multimillonaria a Google

Los empleos de EU se desploman y el coletazo del dinosaurio Trump pega hasta Canadá.
5

Los empleos de EU se desploman y el coletazo del dinosaurio Trump pega hasta Canadá

6

VIDEO ¬ Una mujer extranjera golpea a cantante en Guadalajara y causa indignación

Dos años después de aquél septiembre de 2023, Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela lanzan una primera lista de 18 personajes de 2025, algunos de los cuales podrían ser contendientes a la Presidencia de la República en 2030.
7

Los 18 personajes de 2025, izquierda y derecha, algunos con material presidenciable

El Ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, salió a la calle para saludar y escuchar las demandas de la ciudadanía.
8

VIDEO ¬ Presidente de la SCJN rompe esquemas: sale a la calle y escucha a ciudadanos

"Hemos perdido a India y Rusia ante China", lamenta Trump y les desea prosperidad
9

"Hemos perdido a India y Rusia ante China", lamenta Trump y les desea prosperidad

José Fabián Ramírez, colaborador de la titular de Alicia Bárcena, titular de Semarnat, falleció la mañana de este viernes en un accidente automovilístico.
10

Un colaborador de Alicia Bárcena muere en accidente; hay otros tres heridos graves

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional catearon la tarde este viernes la sede sindical de la (CATEM) en Gómez Palacio.
11

Autoridades catean sede de la CATEM, de Pedro Haces, en Durango; no hay detenidos

Paco Ignacio Taibo II pidió a Morena investigar los presuntos nexos de Adán Augusto López, Senador y exgobernador de Tabasco, con el cártel de "La Barredora".
12

"Explícate o renuncia": Taibo II pide a Morena investigar a Adán por "La Barredora"

Zonas arqueológicas de Michoacán
13

Zonas arqueológicas de Michoacán, riqueza cultural para maravillarse

Un Tribunal Federal de EU califica como ilegales los aranceles de Trump
14

ENTREVISTA ¬ La izquierda no puede errar, debe servir de contrapeso a Trump: Monedero

La SSC emitió una alerta para advertir a los usuarios de internet de una emergente modalidad de fraude denominado "Novias Virtuales" para evitar extorsión.
15

¡Cuidado con las "Novias Virtuales"! La SSC-CdMx alerta por este modo de ciberfraude

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Rita la pizza frita
1

¿Pizza frita? Sí, una propuesta que sorprende y se disfruta en cada bocado

2

El PAN clama por un “PJ independiente” y apenas puede, se adueña de los tribunales

3

VIDEO ¬ Periodista de Sinaloa narra en vivo las carencias del IMSS… antes de morir

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional catearon la tarde este viernes la sede sindical de la (CATEM) en Gómez Palacio.
4

Autoridades catean sede de la CATEM, de Pedro Haces, en Durango; no hay detenidos

Donald Trump, amenazó a la Unión Europea con represalias económicas por imponer una multa millonaria a Google por prácticas monopólicas.
5

Trump amenaza a la UE con represalias económicas por multa multimillonaria a Google

La BMV cerró esta semana con cifras positivas al conseguir un ascenso de tres por ciento sus activos en bolsa, anotando un máximo histórico para la economía.
6

La BMV inicia septiembre con ganancia semanal de 3.02% y alcanza un récord histórico

Si vives en la CdMx ya no tendrás que viajar muy lejos para realizar trámites en oficinas de la Secretaría de Administración y Finanzas, gracias al Tesomóvil.
7

Tesomóvil CdMx: ¿Qué es, cómo ubicar la oficina y cuáles trámites se pueden hacer?

Carlos Slim Domit, presidente de Grupo Carso y de América Móvil, señaló el compromiso de continuar invirtiendo en el país y contribuir con el Plan México.
8

Carlos Slim Domit expresa confianza en Plan México; prevé desarrollo y mayor empleo

Un Tribunal Federal de EU califica como ilegales los aranceles de Trump
9

ENTREVISTA ¬ La izquierda no puede errar, debe servir de contrapeso a Trump: Monedero

El Presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva para cambiar el nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra.
10

El Departamento de Guerra vuelve; Trump firma orden para renombrar a dependencia

El Ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, salió a la calle para saludar y escuchar las demandas de la ciudadanía.
11

VIDEO ¬ Presidente de la SCJN rompe esquemas: sale a la calle y escucha a ciudadanos

La SSC emitió una alerta para advertir a los usuarios de internet de una emergente modalidad de fraude denominado "Novias Virtuales" para evitar extorsión.
12

¡Cuidado con las "Novias Virtuales"! La SSC-CdMx alerta por este modo de ciberfraude