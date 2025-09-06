¿Pizza frita? Sí, una propuesta que sorprende y se disfruta en cada bocado

¿Qué tal probar una pizza frita de chicharrón prensado, salsa verde mexicana, mozarela y ricotta?

Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).- Cuando pensamos en reuniones con amigos o la familia, en ver un partido, en una tarde de estudio o en un momento en el que queremos comer algo rico y sin complicaciones pero que esté lleno de sabor la pizza aparece. En la Ciudad de México hay opciones variadas para disfrutar de este famoso platillo, pero ¿conoces la pizza frita?

Muy cerca del metro Chapultepec, en la Condesa -en la misma calle del Foro Shakespeare- se encuentra Rita la Pizza Frita, un restaurante con una bella entrada, con un gran ventanal que te invita a pasar y a descubrir sabores a través de ingredientes italianos y algunos mexicanos -una tropicalización que resulta deliciosa-.

La pizza frita es tradicional de Nápoles, Italia, si piensas que sabe a como a las gorditas o a las quesadillas fritas (que por supuesto nos encantan) no es así, esta pizza tiene un sabor propio que te lleva a querer comer más. El chef mexicano Luis Delgado inició con este proyecto; él estudió en el International Culinary Center de Nueva York, una ciudad en la que la pizza juega un papel importante y que definitivamente influyó en él, sin embargo tras probar la pizza frita en la icónica ciudad de Nápoles en Italia se encontró con un nuevo nivel de sabor que lo cautivó y decidió traerlo a México.

Freír con conciencia

En Rita se usa una friggitrice, es decir, una freidora artesanal, que trajeron desde Nápoles, y se fríe un aceite llamado Zero Acre, que se elabora a partir de la fermentación de caña de azúcar, este es un elemento clave, ya que garantiza una cocción limpia y sin sabores residuales.

"Para mí era muy importante, porque mi único tema antes de poner este negocio era, no quiero freír en aceites hidrogenizados, industriales", platicó el chef.

El chef implementó un protocolo para filtrar y medir el uso del aceite, con una tecnología especial de la marca VIVO revisa cuándo debe cambiar el aceite. Esto influye en tener pizzas frittas de textura ligera, nada grasosas, y con sabor profundo, sin comprometer la salud ni el planeta ya que hay 86 menos emisiones de CO2.

¿Qué pedir en Rita la Pizza Frita?

Hay varias opciones para disfrutar, la primera es Media pizza fritta, la más típica en Nápoles, esta es una gran opción porque resulta diferente y es que como su nombre lo dice es algo así como la mitad, pero es más especial que eso, para prepararla colocan los ingredientes en el centro de la masa y posteriormente los cubren doblando por la mitad, en una especie de cornetto o quesadilla, se lleva al aceite y al salir y cortar descubres el relleno.

Las opciones de la Media pizza fritta son: Marga-Rita (mozarela, albahaca, tomates cherry, ricotta, pelati), Huitlacoche (Huitlacoche con elote, salsa verde, epazote, mozarela y ricotta), Fiori di zucca (flor de calabaza, mozarela y ricotta).

Nuestra recomendación es la Defectuosa que se prepara con chicharrón prensado, salsa verde mexicana, mozarela y ricotta, sabores que atrapan de inmediato por la familiaridad hacia ellos pero que sorprenden gratamente por la masa especial y la fritura. Otra recomendación es la Domenico Festa que lleva salame calabrese, mozarela, pelati y ricotta, ésta tiene un ligero toque picosito que se agradece.

Las segunda opción del menú es la Montanara que es una pizza individual en la que se fríe la masa, después se prepara con los ingredientes y se mete al horno unos minutos para terminar el proceso. Aquí recomendamos elegir la Marga-Rita, Luigi (salame calabrese, mozarela, pelati, jalapeño, hongos y queso grana padano) y La Stracciatella que destaca por llevar stracciatella -como lo dice su nombre- además de pesto trapanese, piñon tostado y pimienta negra.

La tercera opción es la pizza completa con una particularidad y es que se sirve inflada y al cortar el centro se descubren los aromas e ingredientes. También se puede escoger entre tres ensaladas, pastas rellenas y postres como la panna cotta de cardamomo verde, azafrán y pistache.

¿Dónde está Rita la pizza fritta?

Se encuentra en la calle Zamora 31, Colonia Condesa, 06140, Ciudad de México. Sus horarios son: martes a jueves de 2:00 pm a 10:30 pm; viernes a sábado de 2:00 pm a 11:00 pm; domingo de 1:00 pm a 6:00 pm y los lunes permanece cerrado. Los precios van de los 180 a los 320 pesos aproximadamente.