"Honestidad es vivir con coherencia entre lo que se piensa y se hace", dice Sheinbaum

La mandataria aseguró que nada puede hacerse en la vida sin convicción y sin valores, y remarcó que la honestidad implica la coherencia entre las acciones y las palabras.

Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este miércoles que la honestidad es vivir con coherencia entre lo que se piensa y se hace, y no sólo decir la verdad, al encabezar la inauguración y clausura de los Cursos del Sistema Educativo Militar 2025.

"El valor de la honestidad no es sólo decir la verdad, es vivir con coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. Ser honesto es no traicionarse a sí mismo, ni a los demás. Es actuar siempre con integridad, mirar de frente y caminar con dignidad", sostuvo la mandataria desde el Heroico Colegio Militar.

Se trata de una declaración que ocurre luego de que diversos políticos de Morena recibieran cuestionamientos por el derroche y exhibición de sus recursos personales, y que contrasta con los principios de austeridad que promueve el partido guinda como un estandarte.

"Nada, puede hacerse en la vida sin convicción y sin valores, y en nuestro caso, esa convicción es servir a los semejantes, es servir al pueblo, es servir a la Patria. Estos valores son palabras que pueden estar en un código militar, pero son más que eso. Son virtudes vivas que ustedes se encarnan en cada acción, en cada misión. Son los pilares que sostiene, no sólo a nuestras Fuerzas armadas, sino también al pueblo de México y a la Patria", añadió la Presidenta Sheinbaum.

Felicito a las y los cadetes de nuevo ingreso y a quienes se gradúan del Heroico Colegio Militar para avanzar en el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. El amor al pueblo y a la patria siempre deben guiar nuestro desempeño. pic.twitter.com/jyBBPrYHaC — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 4, 2025

En su discurso, la Jefa del Ejecutivo hizo un reconocimiento a todas las mujeres que forman parte del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, a quienes reconoció por abrir camino en espacios que antes estaban cerrados para ellas.

“Permítanme detenerme un momento para rendir un homenaje especial, como primera mujer Presidenta, a las mujeres que forman parte del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional. Mujeres valientes que han demostrado que la inteligencia, la disciplina y la fortaleza no tiene género; que han abierto camino en espacios que durante mucho tiempo les fueron negados y lo han hecho con dignidad, con entrega y con resultados que hoy enorgullecen a todo México”, indicó Sheinbaum.

En total, se graduaron del Colegio Militar 15 mil 785 elementos, entre los que se encuentran generales, jefes y oficiales; 110 civiles y 11 estudiantes invitados de países amigos en estudios de posgrado, administración militar, ciencias médicas, ingenierías, aviación y comunicaciones.

Asimismo, para el ciclo 2025 se estima el ingreso de 16 mil 500 alumnos en las escuelas militares, de los cuales ya ingresaron seis mil 748 estudiantes, 17 civiles, cinco integrantes de las Fuerzas Armadas y cinco más de las naciones amigas de Argentina, Brasil, China, Corea del Sur y Guatemala.