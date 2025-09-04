La hija de Vázquez Mota presidirá Tribunal de Aguascalientes sin ser la más votada

La recién designada Presidenta del Poder Judicial de Aguascalientes fue electa a pesar no haber obtenido la mayoría de votos en el pasado proceso electoral del primero de junio.

Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmbargo).- María José Ocampo Vázquez fue electa como Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia del estado de Aguascalientes (TSJEA). Ocampo Vázquez es hija de la exsecretaria de educación panista y excandidata a la presidencia, Josefina Vázquez Mota. Su designación fue resultado del pasado proceso electoral del Poder Judicial del primero de junio.

Pese a no haber sido la más votada en estas elecciones , Ocampo Vázquez recibió el respaldo de magistradas y magistrados del estado para ejercer este cargo público durante los próximos dos años. Aunado a esto, las sospechas sobre su investidura se levantan por ser, precisamente, hija de la excandidata presidencial, de quien se sospecha haber ejercido algún tipo de influencia en la designación de su hija.

De acuerdo con el artículo 51 de la Constitución de Aguascalientes, se establece que "la representación del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por conducto de la persona titular de su Presidencia, que se renovará cada dos años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quien obtenga la votación más alta, y se alternará con quien resulte la persona de mayor votación del otro género".

El problema es justamente este. Ocampo Vázquez consiguió un total de 82 mil 946 votos, ocupando el sexto lugar frente a Felipe Ávila Orozco, quien logró 88 mil 635 votos y, después, a Mariana de Fátima de León Barba que ganó con 85 mil 930 votos. En ese sentido, se desconoce cuál y cómo fue el procedimiento que se llevó a cabo para su elección.

La nueva Presidenta del Poder Judicial de Aguascalientes hizo recorridos por varias sedes de este poder en el estado con la intención de dirigirse a los trabajadores y escuchar de viva voz sus inquietudes.

Ocampo Vázquez subrayó que "el Poder Judicial de Aguascalientes es tan fuerte como cada una de las personas que lo integran; teniendo la altura de miras de consolidar a la institución por la fortaleza, preparación y entrega de quienes la conforman".

Por último, hizo un llamado a quienes integran este poder a maximizar sus esfuerzos en el desempeño de sus funciones diarias "con la convicción de impartir justicia en beneficio de las familias de Aguascalientes y con la meta de colocar a la entidad como un referente nacional en impartición de justicia".

María José Ocampo Vázquez es Licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana y cuenta con un doctorado en Administración Pública por la Universidad Anáhuac México. Tiene, también, estudios en Comunicación Política y Gobernanza, así como diplomados en Derecho Internacional Público cursados en Estados Unidos.