Saúl Monreal acusa campaña de Morena en su contra; no descarta buscar gubernatura

Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmargo).- El Senador de Morena, Saúl Monreal, denunció este miércoles que existe una campaña que busca eliminarlo de la contienda por la gubernatura de Zacatecas, y advirtió que si el pueblo lo desea será Gobernador "por encima de cualquier obstáculo y determinación” si el pueblo así lo desea. Esto pese a que su partido prohibió el nepotismo para las elecciones de 2027 y su hermano, David Monreal, es el actual Gobernador de la entidad estatal.

''Estoy tranquilo. Si el pueblo quiere que yo sea su Gobernador, estoy seguro que por encima de cualquier obstáculo, lo seré'', expresó Monreal en un video que compartió y posteriormente eliminó de sus redes sociales.

Las declaraciones del Senador ocurren un día después de la visita de la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde a la entidad, en la que aseguró que el partido mantendrá la determinación de no llevar a familiares directos a las boletas electorales.

"Esta campaña para minimizarme o borrarme de una sucesión que ellos mismos adelantaron, no es un ataque sólo a Saúl Monreal, es un ataque a la posibilidad de que Morena consolide en el estado la Cuarta Transformación", remarcó. "Si seguimos con sectarismos, divisiones y actitudes beligerantes, Morena corre el riesgo de perder la Gubernatura en 2027", añadió.

En el video también sugiere que su hermano, David Monreal, se ha dejado influenciar por un grupo político que ha dañado a ese estado.

🗳📌 SAÚL MONREAL ADVIERTE: “MORENA PUEDE PERDER ZACATECAS EN 2027” El senador Saúl Monreal Ávila estalló tras la visita de la dirigencia nacional de Morena que le cerró la puerta a su candidatura por los estatutos contra el nepotismo. En un video (que luego borró) lanzó varias… pic.twitter.com/xINEqw2HTh — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) September 3, 2025

“Existe un grupo político al que sería un error permitirle que se adueñe del estado. Es al grupo que manipula, que engaña y que distorsiona la realidad ante mi propio hermano. Es el que más daño le ha hecho a Zacatecas, y esto no me lastima sÓlo a mí, lastima a todo un pueblo que confió en la unidad del movimiento", explicó.

El Senador expresó que Morena Zacatecas parece no compartir la visión de Andrés Manuel López Obrador, fundador del partido.

''Si se siguen dejando a un lado los liderazgos que construimos el movimiento, difícilmente podremos consolidar el movimiento'', dijo Monreal.

Además, aclaró que no está usando estructuras de Gobierno ni beneficiarios de programas sociales, "no tengo un Gobernador que esté operando detrás”, afirmó.

''No me entristece que se pueda ver limitada mi aspiración, lo que me duele es que se orquesten campañas para descalificar a alguien que ha entregado su vida al movimiento”, abundó.

Cabe mencionar que los hermanos Monreal han gobernado Zacatecas en dos ocasiones. En primera instancia, Ricardo Monreal, actual coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, ocupó la gubernatura de 1998 a 2004. Más tarde, su hermano David Monreal asumió el cargo en 2021 y su mandato se extiende hasta 2027. De ser elegido, Saúl Monreal sería el tercer hermano en ocupar la Gubernatura.