Brugada: El 11 de junio de 2026, inauguración del Mundial, será feriado en CdMx

Redacción/SinEmbargo

03/09/2025 - 11:24 pm

La Jefa de Gobierno de la CdMx, Clara Brugada, indicó que el 11 de junio de 2026 será declarado día feriado por ser la inauguración del Mundial de Futbol 2026.

La Ciudad de México se prepara para la recepción de más de cinco millones de turistas que llegaran a la capital mexicana para presenciar los juegos el Mundial de Futbol 2026; se espera una inversión de más de 11 mil millones de pesos en remodelaciones e infraestructura. 

Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmbargo).- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Clara Brugada Molina, adelantó que el 11 de junio de 2026 será declarado día feriado para que las y los capitalinos puedan disfrutar del partido inaugural del Mundial de Futbol 2026 que tendrá lugar en el Estadio Azteca.

"Recordemos que el día de la inauguración del Mundial se va a declarar día feriado. Así que ese día que va a ser muy importante, vamos a tener garantía de que la población pueda en este caso tener ese día para disfrutar el Mundial", informó Brugada Molina.

La mandataria capitalina hizo este anunció durante la presentación de diversos proyectos deportivos del Gobierno de la ciudad para incentivar las actividades físicas en la ciudadanía.

Como complemento a esta información, la mandataria anunció la implementación de "festivales futboleros" en las 16 alcaldías para que la distribución de las y los aficionados no se concentre en un sólo lugar y puedan acudir a varios de los espacios que serán habilitados.

El Estadio Azteca espera una inversión de tres mil millones de pesos en remodelaciones para el evento deportivo. Foto: Captura de pantalla
El Estadio Azteca espera una inversión de tres mil millones de pesos en remodelaciones para el evento deportivo. Foto: Captura de pantalla

Es importante recalcar que para el año entrante el Gobierno de la CdMx invertirá más de seis mil millones de pesos en diversos proyectos de infraestructura, agua, seguridad y movilidad para una recepción de turistas estimada en más de cinco millones de personas.

Entre las obras consideradas se incluyen las remodelaciones del Estadio Azteca, sede del acto inaugural, con una inversión de tres mil millones de pesos; y del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) principal puerta de entrada para los visitantes de fuera, con ocho mil 500 millones de pesos de inversión.

El Mundial 2026 tendrá lugar en los tres países de Norteamérica: Estados Unidos, México y Canadá. Esta ocasión será la primera edición con 48 equipos, un aumento de 32 respecto al Mundial del 2022. La inauguración está prevista para el 11 de junio de 2026, con un partido encabezado por la Selección Mexicana que tendrá lugar en el Estadio Azteca.

