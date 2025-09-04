El potente terremoto en el este de Afganistán ya deja 2,205 muertos y 3,640 heridos

El viceportavoz del Emirato Islámico confirmó que la cifra de muertos ascendió a dos mil 205 y que la de heridos superó los tres mil 600 en el este de Afganistán.

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS).- El balance de víctimas a causa del terremoto de magnitud 6 en la escala de Richter, registrado el domingo en el este de Afganistán, superó el umbral de los dos mil 200 muertos, según confirmaron este jueves las autoridades instauradas por los talibán tras hacerse con el control del país en 2021.

El viceportavoz del Emirato Islámico de Afganistán, Hamdulá Fitrat, indicó en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que hasta la fecha se habían confirmado dos mil 205 fallecidos y tres mil 640 heridos, horas después de confirmar que los equipos de rescate habían recuperado "cadáveres adicionales" en la zona de las operaciones.

"Se recuperaron cientos de cadáveres en casas destruidas en las localidades de Mazar-e-Dara, Deua Gul Dara, Chapa Dara y Manogi, en Kunar", manifestó, al tiempo que resaltó que "las labores de búsqueda y rescate seguían en marcha", por lo que no se descartaba que la cifra de víctimas pudiera seguir aumentando.

Asimismo, Fitrat hizo hincapié en que las autoridades habían levantado tiendas de campaña en varias zonas para acoger a los desplazados y resaltó que se estaba dando atención médica "de forma sistemática" a todos los damnificados.

Las labores de los equipos de rescate se veían dificultadas por las numerosas réplicas registradas en la zona, incluido un nuevo sismo de magnitud 4.7 al este de Jalalabad, capital de la provincia de Nangarhar, según confirmó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El organismo apuntó en un comunicado que el epicentro de este nuevo terremoto estuvo situado a unos trece kilómetros al este de Jalalabad, mientras que el epicentro se localizó a unos 10 kilómetros de profundidad, sin que por ahora hubiera detalles sobre nuevos daños materiales o víctimas por este temblor.