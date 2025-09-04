La cifra de muertos por el descarrilamiento de un funicular se eleva a 17 en Lisboa

Un nuevo reporte de las autoridades de Protección Civil de Lisboa señaló que ya son 17 las personas fallecidas por el descarrilamiento del funicular de Gloria. La Fiscalía local ya investiga las causas del incidente.

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS).- El balance de muertos por el accidente en el funicular de Gloria en Lisboa aumentó este jueves a 17, después de que dos de los heridos trasladados en un inicio al hospital terminasen perdiendo la vida, según un nuevo balance divulgado por Protección Civil.

La institución también actualizó el número de heridos, que cifró en 20, según la cadena RTP. Dos españoles figuran en esta lista de heridos, aunque fuentes de Exteriores confirmaron que ya recibieron el alta.

El Gobierno portugués declaró un día de luto en todo el país como señal de duelo por este incidente, cuyas causas aún se examinan. El accidente tuvo lugar minutos después de las 18:00 horas (hora local), debido a un cable que se encontraba suelto.

La Fiscalía abrió ya una investigación y el Ayuntamiento de Lisboa paralizó de manera temporal otros sistemas similares para realizar inspecciones técnicas por precaución.

La empresa responsable de la gestión del Elevador de Gloria, Carris, aseguró que se han llevado a cabo y cumplido todos los protocolos de mantenimiento del funicular. El mantenimiento general, que se realiza cada cuatro años, tuvo lugar por última vez en 2022, y las reparaciones provisionales, que se hacen cada dos, el año pasado, en 2024.