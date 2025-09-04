“Lorena” golpeará a 6 estados con lluvias; no hay reporte de daños graves: Sheinbaum

Redacción/SinEmbargo

04/09/2025 - 9:36 am

El huracán “Lorena” provocará este jueves lluvias intensas en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango y Chihuahua.

Artículos relacionados

Se espera que el huracán “Lorena” se degrade a tormenta tropical conforme avance cerca de Baja California Sur.

Ciudad de México, 4 de septiembre (SinEmbargo).- El huracán “Lorena”, que permanece en categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, provocará este jueves lluvias intensas en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango y Chihuahua; así como fuertes vientos y oleaje elevado en la Península de Baja California.

Esta mañana, durante su conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que hasta el momento no se tienen reportes de daños graves por el paso del fenómeno natural.

“Sí, está Laura [Velázquez Alzúa]. No tenemos hasta ahorita ningún reporte de daños graves, pero estamos ahí muy pendientes de la situación. A ver si Laura tiene un informe en particular ya ahorita”, expresó.

Además, la mandataria mexicana reiteró que el Gobierno federal y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), encabezada por Velázquez Alzúa, se mantienen alertas para atender cualquier emergencia.

De acuerdo con el último reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a las 06:00 horas el fenómeno se localizó a 180 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro y a 430 kilómetros al sur de Punta Eugenia, en Baja California Sur.

Además, el ciclón presentaba vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora (km/h), rachas de 160 km/h y un desplazamiento hacia el noroeste a 13 km/h.

Los desprendimientos nubosos dejarán lluvias torrenciales de entre 150 y 250 milímetros en Baja California Sur; intensas en Baja California, Sonora y Sinaloa; muy fuertes en Durango; y fuertes en Chihuahua.

Las autoridades advirtieron que estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas; provocar deslaves, inundaciones y encharcamientos, además de complicaciones en carreteras y zonas urbanas.

Asimismo, se registraron rachas de viento de 100 a 120 km/h en costas de Baja California Sur, y de 40 a 60 km/h en Baja California, Sonora y Sinaloa.

Hasta el momento, el oleaje alcanzó alturas de 4.5 a 5.5 metros en la costa occidental de Baja California Sur, de 2.5 a 3.5 metros en Sinaloa y de 1.5 a 2.5 metros en el Golfo de California.

El SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHS, por sus siglas en inglés), mantiene zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Santa Fe hasta Punta Eugenia, Baja California Sur, y zona de vigilancia desde Santa Rosalía hasta Bahía de los Ángeles, en Baja California.

Se prevé que “Lorena” pierda fuerza y se degrade a tormenta tropical durante el transcurso del día, mientras avanza cerca de la Península.

La Conagua exhortó a la población a seguir las recomendaciones de Protección Civil, y a extremar precauciones por el riesgo de vientos, oleaje y lluvias intensas.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

El sometimiento del Congreso: una historia mexicana (1)

"La Ley se escribe arriba y se aprueba abajo. El equilibrio de poderes no ha sido más...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

El argumento

"El argumento que la izquierda esgrimió como un reclamo popular contra los excesos de los gobernantes del...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

La pluralidad a conveniencia en el totalitarismo

"Así inició un nuevo periodo para México, con una Corte a modo de la Presidencia de la...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

La Presidenta y los empresarios

"El interés de la Presidenta en apoyar al mundo empresarial debe verse como una buena noticia. Al...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña
Por Fabrizio Mejía Madrid

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña

Vamos bien y vamos a ir mejor
Por Mario Campa

Vamos bien y vamos a ir mejor

Origen de la infelicidad en el mundo
Por Óscar de la Borbolla

Origen de la infelicidad en el mundo

"Alito": Breve biografía de un porro
Por Álvaro Delgado Gómez

"Alito": Breve biografía de un porro

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos
Por Ana Lilia Pérez

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos

No ha sido fácil
Por Alejandro Páez Varela

No ha sido fácil

Desmesura y corrupción
Por Muna D. Buchahin

Desmesura y corrupción

¿Quién paga los daños del refresco?
Por Alejandro Calvillo

¿Quién paga los daños del refresco?

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe
Por Héctor Alejandro Quintanar

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”
Por Pedro Mellado Rodríguez

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”

+ Sección

Galileo

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Lady Gaga lanzó este miércoles el videoclip “The Dead Dance”, dirigido por Tim Burton y filmado en la Isla de las Muñecas de Xochimilco para la serie Merlina 2.
1

Lady Gaga estrena VIDEO grabado en la Isla de las Muñecas y dirigido por Tim Burton

Rubio dice que México debe hacer más contra cárteles.
2

Un Marco Rubio nuevo. Antes atacaba a AMLO, amenazaba a México, exigía deportaciones

Consejaras y consejeros del IECM ganan más que la Jefa de Gobierno Clara Brugada en 2025.
3

Consejeros locales ganan como reyes. En cuatro estados sus "INES" están por quebrar

Saúl Monreal se aferra a candidatura.
4

Saúl Monreal acusa campaña de Morena en su contra; no descarta buscar gubernatura

María José Ocampo Vázquez fue electa Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia del estado de Aguascalientes (STJEA) pese a no contar con mayoría de votos.
5

La hija de Vázquez Mota presidirá Tribunal de Aguascalientes sin ser la más votada

Las madres y los padres de estudiantes de secundaria podrán realizar el registro para solicitar la Beca Rita Cetina durante septiembre.
6

Beca Rita Cetina: ¿Qué documentos debes tener listos para la apertura del registro?

7

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña

8

¿Cuánto cuesta fabricar unos tenis de Adidas o Nike de dos mil pesos?

Claudia Sheinbaum señaló que "Alito" Moreno hace el ridículo al acusar a Morena de narcopartido
9

Esperaban que le fuera mal a México: Sheinbaum. “‘Alito’ está haciendo el ridículo”

Este martes 19 de agosto, será la última sesión de la Corte que preside la Ministra Norma Piña.
10

La nueva Corte va por pensiones doradas de 30 ministros. ¿Quiénes son, cuánto cobran?

El balance de muertos por el accidente en el funicular de Gloria en Lisboa aumentó a 17, después de que dos de los heridos terminaran perdiendo la vida.
11

La cifra de muertos por el descarrilamiento de un funicular se eleva a 17 en Lisboa

Giorgio Armani falleció a los 91 años, informó el Grupo Armani con "con infinita tristeza" por la muerte de su creador, fundador y "fuerza motriz incansable".
12

Giorgio Armani, icónico diseñador y "rey" de la moda italiana, muere a los 91 años

Ciudadanía mexicana está solicitando el desafuero de Lilly Téllez
13

En apenas 3 días, más de 370 mil firman para desaforar a Lilly Téllez por “traición”

Suprema Corte
14

La SCJN se inaugura con mandato: apurar los casos Salinas Pliego y de otros deudores

El huracán “Lorena” provocará este jueves lluvias intensas en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango y Chihuahua.
15

“Lorena” golpeará a 6 estados con lluvias; no hay reporte de daños graves: Sheinbaum

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Claudia Sheinbaum señaló que "Alito" Moreno hace el ridículo al acusar a Morena de narcopartido
1

Esperaban que le fuera mal a México: Sheinbaum. “‘Alito’ está haciendo el ridículo”

El huracán “Lorena” provocará este jueves lluvias intensas en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango y Chihuahua.
2

“Lorena” golpeará a 6 estados con lluvias; no hay reporte de daños graves: Sheinbaum

El balance de víctimas a causa del terremoto de magnitud 6 en la escala de Richter, registrado el domingo en Afganistán, superó los dos mil 200 muertos.
3

El potente terremoto en el este de Afganistán ya deja 2,205 muertos y 3,640 heridos

El balance de muertos por el accidente en el funicular de Gloria en Lisboa aumentó a 17, después de que dos de los heridos terminaran perdiendo la vida.
4

La cifra de muertos por el descarrilamiento de un funicular se eleva a 17 en Lisboa

Giorgio Armani falleció a los 91 años, informó el Grupo Armani con "con infinita tristeza" por la muerte de su creador, fundador y "fuerza motriz incansable".
5

Giorgio Armani, icónico diseñador y "rey" de la moda italiana, muere a los 91 años

Café para las tardes de lluvia
6

¿Tarde lluviosa? Cinco lugares para resguardarse y disfrutar de un rico café y postre

Consejaras y consejeros del IECM ganan más que la Jefa de Gobierno Clara Brugada en 2025.
7

Consejeros locales ganan como reyes. En cuatro estados sus "INES" están por quebrar

Saúl Monreal se aferra a candidatura.
8

Saúl Monreal acusa campaña de Morena en su contra; no descarta buscar gubernatura

Sheinbaum asegura que la honestidad es vivir con coherencia entre acciones y palabras.
9

"Honestidad es vivir con coherencia entre lo que se piensa y se hace", dice Sheinbaum

María José Ocampo Vázquez fue electa Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia del estado de Aguascalientes (STJEA) pese a no contar con mayoría de votos.
10

La hija de Vázquez Mota presidirá Tribunal de Aguascalientes sin ser la más votada

11

Gobierno de México impone cuotas compensatorias a importaciones de calzado chino

Decomisan droga en BCS y San Luis Potosí.
12

#PuntosYComas ¬ Ejército mexicano cuenta con 272 mil elementos para defender el país