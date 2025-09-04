Esperaban que le fuera mal a México: Sheinbaum. “‘Alito’ está haciendo el ridículo”

Tras las recientes declaraciones de "Alito" Moreno desde Washington en contra del Gobierno de México, la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el líder del PRI sólo hace el ridículo y que él, al igual que otros personajes, sólo desean que le vaya mal al país.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 4 de septiembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum criticó una vez más al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, y a todos los personajes que acusan al Gobierno de México de estar vinculado con el narcotráfico, al afirmar que todas esas personas desean que le vaya mal al país.

En su conferencia matutina de hoy, la mandataria federal habló sobre la reciente visita de "Alito" a Washington, desde donde hizo un llamado para defender a México de la "narcodictadura terrorista y comunista" que, sostuvo, ha instaurado Morena y la Cuarta Transformación.

Al respecto, Sheinbaum señaló que el priista sólo hace el ridículo, pues mientras él hacía tales declaraciones, el Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, felicitaba al Gobierno federal mexicano por el trabajo que ha hecho en materia de seguridad.

"Fíjense ayer. 'Alito' otra vez en Washington. Fíjense nada más. Hasta hacen el ridículo, la verdad. O sea, allá, diciendo: 'Es que el Gobierno de México está vinculado con los narcos'. Y aquí Marco Rubio, Secretario del Departamento de Estado, felicitándonos por el trabajo que tenemos en torno a la delincuencia organizada y la buena cooperación que hay", mencionó la Presidenta desde Palacio Nacional.

La titular del Ejecutivo federal también mencionó al expresidente panista del Senado, Roberto Gil Zuarth, quien en una entrevista también habló mal sobre el Gobierno mexicano. "Y mientras aquí, acordando el programa de colaboración conjunta", indicó, en relación al encuentro que sostuvo con Rubio, durante el cual se pactó un plan de cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la Ley.

Claudia Sheinbaum añadió que a los opositores de la 4T les hubiera encantado que la visita del funcionario estadounidense haya resultado infructífera y que, en lugar de acuerdos, hubiera regaños hacia México.

"Fíjense lo que hubiera querido la oposición, la derecha, los conservadores. ¿Qué hubieran querido? Que no hubiera habido un acuerdo, un entendimiento. Estaban así: 'Ay, que le vaya re mal a la Presidenta, por favor. Que vengan a regañarla o que vengan a decirle que la lista de los políticos que están vinculados...'. ¿No? Así estaban. Eso es lo que se dedican a decir los comentócratas", apuntó la Presidenta.