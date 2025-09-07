ENTREVISTA ¬ Guerra antinarco de EU busca apoderarse de recursos, alerta especialista

Aníbal García, especialista en Estudios Latinoamericanos, consideró que “el caballito de Troya es precisamente la guerra contra el narcotráfico” para los injerencismos que protagoniza EU en diversos países de Latinoamérica.

Ciudad de México, 7 de septiembre (SinEmbargo).- Detrás del ataque de Estados Unidos (EU) a "narcoterroristas", como los llama, en países de América Latina (AL) está el interés del Gobierno de Donald Trump en vender servicios de entrenamiento y apoderarse de los recursos naturales como el petróleo, litio y cobre, expuso Aníbal García, especialista en Estudios Latinoamericanos e investigador del Observatorio Lawfare.

En entrevista con SinEmbargo, el especialista destacó que Trump tiene el interés de “volver a establecer, no solamente una narrativa, sino una serie de políticas públicas que inciden directamente en nuestros países en distintas áreas, en materia de seguridad, en materia de cooperación, en otro tipo de servicios que tienen que ver precisamente con la cuestión de la seguridad y con la asistencia antinarcóticos”.

“El interés detrás de la guerra contra las drogas no está precisamente en disminuir ese enorme mercado que, además, es millonario y que, además, tiene una división internacional del trabajo en el cual hay países que son productores, por un lado, y hay otro tipo de países que son consumidores y, además, en el caso particular de Estados Unidos, tienes también evidencia empírica en donde también es este país en donde se lava una gran cantidad de dinero que proviene del narcotráfico”, añadió.

En este sentido, Aníbal García recordó que al final de la conferencia que se brindó con motivo de la visita de Marco Rubio, Secretario de Estado de EU, él mismo evidenció la forma en la que su país busca establecer este tipo de injerencia, a través de la venta de servicios de entrenamiento, con la intención, siempre presente, de apoderarse de los diversos recursos con los que las naciones latinoamericanas cuentan.

“Al final de esta conferencia de prensa hay una parte que es muy interesante donde Marco Rubio menciona cómo se llevan a cabo las cooperaciones que se establecen entre México y Estados Unidos, y mencionó algo que me llamó mucho la atención [...] que si el Gobierno de México quisiera y necesitara recursos para combatir al narcotráfico, Estados Unidos los puede proveer. Acá es donde aparece realmente las intenciones que tiene el Gobierno de Estados Unidos con Donald Trump”, dijo.

“¿Qué es? Vender este tipo de servicios a los otros países, particularmente en el caso de América Latina, a varios de los países latinoamericanos. Uno de esos casos es precisamente el de Ecuador, en donde esta política ha avanzado a un grado que es realmente espeluznante, es un grado de desnacionalización de las políticas públicas en materia de narcotráfico y lo que está afectando ahora es precisamente eso: doblegar a países o intentar doblegar a países para que acepten este tipo de situaciones”, agregó.

“Siempre están los servicios, por ejemplo, de entrenamiento, casi no se suele hablar de ese tipo de servicios de entrenamiento. En una investigación que realizamos en el Observatorio Lawfare, llegamos a determinar en una investigación que desde el 2001 hasta 2024, y con datos parciales del 2024, alrededor de 21 mil millones de dólares han sido únicamente para la asistencia contra el narcotráfico a los países de América Latina”, refirió García.

“Lo que le interesa [a Estados Unidos] es precisamente vender este tipo de servicios de preparación. En el caso militar, para el tema antinarcóticos, o también para instituciones civiles, como pueden ser las policías en nuestros países. Eso lo que termina siendo es afianzar una suerte de estandarización de las relaciones militares o también de las relaciones policiales entre las instituciones de América Latina y las instituciones de Estados Unidos”, detalló.

Y para lograr este tipo de intervencionismo, el experto subrayó que el Gobierno de la Unión Americana argumenta situaciones como el narcotráfico e incluso a la comunidad migrante con discursos en los que culpa a éstos del trasiego de droga en ese país, justificación que le dio oportunidad a Trump de imponer sanciones arancelarias a diversas naciones, como México, China y Canadá. “Yo lo que identifico ahora es esta forma en la cual han vinculado el narcotráfico con el terrorismo e incluso también con los migrantes”, dijo.

“Tenemos el uso de la Ley de carácter extraterritorial para volver a tener injerencia en otros países en el mundo, particularmente en América Latina. Yo diría que esto es lo que está en el fondo y sobre todo en un marco internacional en el cual hay una enorme disputa con China en términos comerciales, en términos militares, en términos de control comercial también de distintos países y particularmente en el caso de América Latina eso se nota y se puede mirar a partir de las distintas estrategias de seguridad nacional”, apuntó.

El especialista insistió en que la guerra contra las drogas que Estados Unidos ha adaptado como bandera para justificar su injerencismo tiene como principal objetivo apoderarse de los recursos de los países latinoamericanos. Por ejemplo, en el caso de Venezuela principalmente de su petróleo. “Hay que entender que la guerra contra las drogas es más allá, o sea, no es precisamente terminar con la producción, con el tráfico de drogas y con el consumo de las drogas”.

“En el caso de Venezuela, lo que está detrás de esta injerencia, de este cerco militar que tienen en el Caribe, de toda la cantidad de sanciones económicas y de medidas coercitivas que tienen contra Venezuela, es precisamente hacerse con las mayores reservas de petróleo que hay en el mundo, ningún país en el mundo tiene la cantidad de reservas de petróleo que tiene Venezuela, así también las reservas de gas, que no son de igual importancia que las de petróleo pero digamos que tienen una gran relevancia también en cuanto a reservas de gas”, explicó.

Mientras que en el resto de los países se encuentran las reservas de litio, como sería en el caso de México, de agua, de grafito, etcétera. “Están también los minerales críticos, y esa es otra de las cuestiones que uno puede rastrear en las distintas estrategias de seguridad nacional”, sostuvo el especialista. “En el caso de Venezuela también tenemos minerales críticos, uno de ellos es el oro, otro que sí está ligado a la manufactura y particularmente a la industria militar es el coltán, coltán que también tiene Venezuela”, sostuvo.

“Entonces estamos hablando de un país [Venezuela] con una amplia prospectiva de producción de petróleo, por las reservas que tiene, en un contexto en el cual las otras que han sucedido en el mundo desde el siglo XXI, pero lo que sí hay es esta política [por parte de Estados Unidos] de ir a hacerle la guerra a aquellos países que tienen este tipo de recursos, que son estratégicos, y eso está en el fondo de la cuestión con el caso de Venezuela y desde luego que el caballito de Troya es precisamente la guerra contra el narcotráfico”, agregó.

En el caso de México, García enfatizó que también cuenta con recursos como cobre, grafito y posiblemente la reserva más grande de litio. “En el caso de México, ahí no solamente son los recursos que tienen que ver principalmente con petróleo, litio, es también el cobre, es también el grafito, es también el litio que digamos tiene una prospectiva y [...] de confirmarse [que en Sonora haya grandes reservas] estaríamos hablando de que serían las principales reservas de litio en el continente americano”, finalizó.