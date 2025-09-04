México es el principal socio comercial de EU: exportaciones suben 8.2% anual en julio

Redacción/SinEmbargo

04/09/2025 - 4:39 pm

México aumentó sus exportaciones a EU tanto de forma mensual como anual; se consolidó como el principal socio de su vecino, cada vez más que Canadá y China.

Artículos relacionados

México aumentó sus exportaciones a Estados Unidos tanto de forma mensual como anual, y se consolidó como el principal socio de su vecino, cada vez más que Canadá y China.

Ciudad de México, 4 de septiembre (SinEmbargo).– Las exportaciones mexicanas a Estados Unidos (EU) crecieron 6.5 por ciento de enero a julio de este año, al alcanzar un acumulado de 309 mil 749 millones de dólares (mdd) en los primeros siete meses del año, lo que mantuvo a México como el principal socio comercial de su vecino del norte, a pesar de las turbulencias en los mercados y en la relación bilateral comercial ocasionadas por las políticas arancelarias del Presidente Donald Trump.

Las exportaciones de productos desde México a EU suman tres meses al alza, luego de tener una caída del 2.7 por ciento en abril, por la aplicación de los primeros aranceles al mundo, de acuerdo con datos de la Oficina del Censo estadounidense. Pero se han registrado incrementos en mayo (5.6 por ciento) y en junio (6.3 por ciento) a tasa anual. Ahora, julio también acumula un aumento anual del 8.2 por ciento, esto después de que el mes pasado se exportaran mercancías récord por 45 mil 366 mdd.

Además, las relaciones comerciales entre ambos países no podrían estar más fuertes, ya que a estos números se le añade que México tuvo el 15.5 por ciento de todas las importaciones que hizo su vecino del norte, consolidándose por encima de Canadá (11 por ciento) y China (nueve por ciento), dos naciones que han sufrido con fuerza los aranceles de Trump.

México se ha consolidado como el principal socio comercial de EU, cada vez más arriba de Canadá y China.
México se ha consolidado como el principal socio comercial de EU, cada vez más arriba de Canadá y China. Foto: Omar Martínez, Cuartoscuro

Las caídas de exportaciones canadienses y chinas a EU cayeron en julio un 10.4 por ciento (32 mil 172 mdd en total) para el país de la hoja de maple y un espectacular 35.3 por ciento para el país asiático (26 mil 411 mdd).

Pero las malas noticias no cesarán ahí, pues los deberán todavía sufrir el golpe de los aranceles que entraron en vigor el 7 de agosto pasado. China, aunque también ha sufrido "los tarifazos" en los últimos meses, ha conseguido aumentar un 7.2 por ciento sus exportaciones en general.

México ha sabido resistir al embate de Trump. Entre las medidas más duras están los aranceles de 50 por ciento a las importaciones de acero, aluminio y cobre; y tarifas de 25 por ciento a autos y algunas autopartes. México enfrenta ese 25 por ciento, mientras que a Canadá se le impuso una tarifa de 35 por ciento y a China, una de 10 por ciento. Aunque algunas de estas medidas están bajo revisión o negociación, marcan un cambio fuerte en las reglas del comercio global.

Desde 2023, México ha sido el principal socio comercial de Estados Unidos, una posición que ha mantenido pese a los nuevos aranceles. Factores como la cercanía geográfica, las cadenas de suministro ya integradas y la existencia del T-MEC siguen haciendo de la economía mexicana un actor clave en el comercio con su vecino del norte.

EU también exporta cifras récord a México

Por otro lado, las exportaciones desde EU a México llegaron a 28 mil 990 mdd en julio, otro récord histórico, con 197 mil mdd de adquisiciones estadounidenses en los primeros siete meses del año, otro récord histórico.

Con el 16.6 por ciento del total de mercancías que llegaron a nuestro país, la Unión Americana es la principal exportadora a México, por encima de Canadá (14.9 por ciento del total) y de China (5.3 por ciento).

El alza de las exportaciones desde EU fue del uno por ciento, con un incremento del 6.1 por ciento para los canadienses y una caída fuerte del 13.7 por ciento en productos chinos llegado a México.

El déficit comercial de EU con el mundo, uno de los datos más insistentes que usa Trump para justificar su guerra arancelaria, creció 22 por ciento a tasa anual, con un total de 806 mil 545 mdd en lo que va de 2025. Con México, el déficit es de 112 mil millones de dólares.

México y EU revisarán 50 barreras comerciales: CSP

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también informó este jueves que los gobiernos de México y Estados Unidos trabajan en conjunto una "mesa alternativa" de trabajo para definir una serie de "barreras" al Tratado de Libre Comercio entre los países de Norteamérica, conocido como el T-MEC.

"Está trabajando Marcelo Ebrard, el Secretario de Economía. Ellos nos plantearon, incluso el Presidente Donald Trump lo planteó en la última llamada, donde dicen que hay problemas relacionados, porque no es necesariamente violaciones al tratado, sino ‘barreras’, así le llaman, a lo que está escrito en el T-MEC. Tienen 50. Entonces se ve una a una", explicó en su conferencia matutina.

"Nosotros también hemos planteado otros temas, por ejemplo, el jitomate. También es un tema que es esta medida de poner aranceles al jitomate. No tiene nada que ver con el tratado, o el cierre de la frontera a la exportación del ganado, pues nos interesa, también lo ponemos sobre la mesa porque nos interesa que lo más rápido posible se abra la frontera", explicó.

"Ellos tienen estas barreras que han planteado. Algunas, que nosotros consideramos que no son barreras y se les da los argumentos, y otras donde podemos ver si se puede llegar a un acuerdo. Se ve punto por punto  y es una mesa alterna de trabajo que coordina el Secretario Ebrard", reiteró.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

El sometimiento del Congreso: una historia mexicana (1)

"La Ley se escribe arriba y se aprueba abajo. El equilibrio de poderes no ha sido más...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

El argumento

"El argumento que la izquierda esgrimió como un reclamo popular contra los excesos de los gobernantes del...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

La pluralidad a conveniencia en el totalitarismo

"Así inició un nuevo periodo para México, con una Corte a modo de la Presidencia de la...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

La Presidenta y los empresarios

"El interés de la Presidenta en apoyar al mundo empresarial debe verse como una buena noticia. Al...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña
Por Fabrizio Mejía Madrid

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña

Vamos bien y vamos a ir mejor
Por Mario Campa

Vamos bien y vamos a ir mejor

Origen de la infelicidad en el mundo
Por Óscar de la Borbolla

Origen de la infelicidad en el mundo

"Alito": Breve biografía de un porro
Por Álvaro Delgado Gómez

"Alito": Breve biografía de un porro

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos
Por Ana Lilia Pérez

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos

No ha sido fácil
Por Alejandro Páez Varela

No ha sido fácil

Desmesura y corrupción
Por Muna D. Buchahin

Desmesura y corrupción

¿Quién paga los daños del refresco?
Por Alejandro Calvillo

¿Quién paga los daños del refresco?

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe
Por Héctor Alejandro Quintanar

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”
Por Pedro Mellado Rodríguez

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”

+ Sección

Galileo

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
En Zacatecas, Saúl Monreal quiere gobernar después de su hermano; y en San Luis Potosí, el Gobernador Ricardo Gallardo busca allanar el camino a su esposa.
1

Saúl Monreal, en Zacatecas, y Gallardo, en SLP, entran en rebeldía contra Sheinbaum

Gran controversia generó el video de un joven estudiante que fue captado en video mientras viajaba entre dos vagones del Metro de la capital del país.
2

VIDEO ¬ Un joven viaja entre vagones del Metro de la CdMx y desata polémica en redes

Lady Gaga lanzó este miércoles el videoclip “The Dead Dance”, dirigido por Tim Burton y filmado en la Isla de las Muñecas de Xochimilco para la serie Merlina 2.
3

Lady Gaga estrena VIDEO grabado en la Isla de las Muñecas y dirigido por Tim Burton

La FGJEM anunció la captura de dos personas presuntamente ligadas a la muerte de 13 bebés, provocada por la administración de suplemento con Klebsiella oxytoca.
4

La FGJEM captura a 2 por muerte de 13 bebés por Klebsiella oxytoca; van 5 detenidos

Las madres y los padres de estudiantes de secundaria podrán realizar el registro para solicitar la Beca Rita Cetina durante septiembre.
5

Beca Rita Cetina: ¿Qué documentos debes tener listos para la apertura del registro?

María José Ocampo Vázquez fue electa Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia del estado de Aguascalientes (STJEA) pese a no contar con mayoría de votos.
6

La hija de Vázquez Mota presidirá Tribunal de Aguascalientes sin ser la más votada

Consejaras y consejeros del IECM ganan más que la Jefa de Gobierno Clara Brugada en 2025.
7

Consejeros locales ganan como reyes. En cuatro estados sus "INES" están por quebrar

Las y los ministros de la nueva SCJN han cumplido una de las principales promesas de la reforma al Poder Judicial: ya bajaron sus salarios.
8

Ministros de la SCJN cumplen promesa: bajan sus salarios. ¿Ganarán menos que Claudia?

Saúl Monreal se aferra a candidatura.
9

Saúl Monreal acusa campaña de Morena en su contra; no descarta buscar gubernatura

Tras las declaraciones de "Alito" Moreno contra el Gobierno de México desde Washington, Claudia Sheinbaum afirmó que el líder del PRI sólo hace el ridículo.
10

Esperaban que le fuera mal a México: Sheinbaum. “‘Alito’ está haciendo el ridículo”

A partir de este mes, madres, padres o tutores de estudiantes que ingresan por primera vez a secundaria podrán realizar el registro para la Beca Rita Cetina.
11

Beca Rita Cetina: ¿Ya tienes todo listo? Checa qué necesitas y pasos para el registro

Gobierno lanza el Café Bienestar: ¿Cuánto cuesta y dónde conseguirlo?
12

El Gobierno de México lanza el Café Bienestar: ¿Cuánto cuesta y dónde conseguirlo?

13

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña

El ejército israelí afirmó que controla 40% de la ciudad de Gaza en medio de sus operaciones para ocupar la zona, considerada por Israel como bastión de Hamás.
14

"Las operaciones continuarán": Israel afirma que ya controla 40% de la ciudad de Gaza

La Diputada Claudia Leticia Garfias denunció una agresión por parte del chofer de otro legislador de su partido.
15

Diputada de Morena denuncia a legislador local y Edil de Acolman por "agresión grave"

Destacadas

Ver sección
Destacadas
México aumentó sus exportaciones a EU tanto de forma mensual como anual; se consolidó como el principal socio de su vecino, cada vez más que Canadá y China.
1

México es el principal socio comercial de EU: exportaciones suben 8.2% anual en julio

VIDEO ¬ Dos hombres asaltan a cuatro en la colonia Del Valle; la SSC detiene a uno.
2

VIDEO ¬ Sujetos asaltan a cuatro hombres en la colonia Del Valle; SSC detiene a uno

Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, viajó a Pekín para reunirse con los presidentes de China y Rusia. Llevaba con él a su hija, su posible sucesora.
3

Kim Jong Un se cuida de no dejar ningún tipo de rastro biológico en su visita a China

La tormenta tropical "Lorena" se debilitó frente a la costa de Baja California Sur, pero continúa provocando lluvias y vientos fuertes en la región.
4

“Lorena” pierde fuerza: ahora es tormenta tropical; mantiene lluvias en el noroeste

El ejército israelí afirmó que controla 40% de la ciudad de Gaza en medio de sus operaciones para ocupar la zona, considerada por Israel como bastión de Hamás.
5

"Las operaciones continuarán": Israel afirma que ya controla 40% de la ciudad de Gaza

Gran controversia generó el video de un joven estudiante que fue captado en video mientras viajaba entre dos vagones del Metro de la capital del país.
6

VIDEO ¬ Un joven viaja entre vagones del Metro de la CdMx y desata polémica en redes

A partir de este mes, madres, padres o tutores de estudiantes que ingresan por primera vez a secundaria podrán realizar el registro para la Beca Rita Cetina.
7

Beca Rita Cetina: ¿Ya tienes todo listo? Checa qué necesitas y pasos para el registro

El director de la Conagua informó que como resultado de una revisión de títulos del líquido vital, se han identificado casos de acaparamiento e irregularidades.
8

La Conagua revisa concesiones irregulares; destaca el acaparamiento de César Duarte

En Zacatecas, Saúl Monreal quiere gobernar después de su hermano; y en San Luis Potosí, el Gobernador Ricardo Gallardo busca allanar el camino a su esposa.
9

Saúl Monreal, en Zacatecas, y Gallardo, en SLP, entran en rebeldía contra Sheinbaum

Claudia Sheinbaum dijo que la reunión con Marco Rubio permitió reforzar coordinación en materia de seguridad, combate al tráfico de armas y temas migratorios.
10

La reunión con Rubio reforzó coordinación: CSP; celebra apoyo contra tráfico de armas

Las y los ministros de la nueva SCJN han cumplido una de las principales promesas de la reforma al Poder Judicial: ya bajaron sus salarios.
11

Ministros de la SCJN cumplen promesa: bajan sus salarios. ¿Ganarán menos que Claudia?

La FGJEM anunció la captura de dos personas presuntamente ligadas a la muerte de 13 bebés, provocada por la administración de suplemento con Klebsiella oxytoca.
12

La FGJEM captura a 2 por muerte de 13 bebés por Klebsiella oxytoca; van 5 detenidos