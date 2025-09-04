VIDEO ¬ Un joven viaja entre vagones del Metro de la CdMx y desata polémica en redes

Gran controversia generó el video de un joven estudiante que fue captado en video mientras viajaba entre dos vagones del Metro de la capital del país.

Ciudad de México, 4 de septiembre (SinEmbargo).- ¿Arriesgarías tu vida con tal de llegar más temprano a tu casa, tu trabajo o tu escuela? La respuesta más sensata sería que no; sin embargo, un joven de la Ciudad de México (CdMx) tuvo una opinión distinta y, ante la falta de espacio en los vagones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, decidió viajar entre éstos, exponiéndose a sufrir un accidente.

El peculiar hecho fue dado a conocer en la plataforma TikTok, donde la cuenta Metro_Viral publicó un video en donde se muestra al joven viajando entre dos vagones, ante la mirada de desconcierto de usuarias y usuarios.

En las imágenes se puede apreciar que la persona lleva puesta una sudadera en color gris, además de que porta una mochila negra de frente, por lo que puede pensarse que se transportaba a su escuela.

Al cierre de esta nota, el video cuenta con más de 175 mil "me gusta" y más de mil 300 comentarios, en los cuales algunas personas critican la decisión tan arriesgada del joven, mientras que otras realizan bromas al respecto o señalan al Gobierno por no brindar un servicio de transporte de calidad que evite este tipo de situaciones.

"Muy arriesgado, pero los maestros no entienden explicaciones. Bendiciones al chico", "por eso es mejor levantarse más temprano", "si le hubiera pasado algo o se hubiera caído, al primero que culparían es al Gobierno", y "pero sigan pagando gratis adultos mayores y un precio tan devaluado del Metro" son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación del video.

Hasta ahora, ni el Metro ni su director, Adrián Rubalcava, han emitido un pronunciamiento respecto a esta situación.

¿Qué dice la Ley sobre viajar entre vagones del Metro?

La Ley de Movilidad de la Ciudad de México establece en el apartado tres de su artículo 230 que queda expresamente prohibida la invasión de "cualquier área que no esté destinada al transporte de los usuarios, y en particular, las vías, carriles confinados, o los túneles por donde circulen los vehículos de este tipo de transporte".

Incumplir tal restricción podría significar una sanción para quien lo haga, pero no se compara al riesgo al que se expone la persona en cuestión.