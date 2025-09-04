"Las operaciones continuarán": Israel afirma que ya controla 40% de la ciudad de Gaza

El 40 por ciento de Gaza ya está bajo el control de Israel, de acuerdo con declaraciones de las fuerzas armadas israelíes, las cuales continúan con sus operaciones para ocupar la Franja por completo.

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS).- El ejército israelí afirmó hoy que controla ya el 40 por ciento de la ciudad de Gaza en medio de una ampliación de sus operaciones militares para ocupar por completo la zona, considerada por Israel como un bastión político y militar del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

"Las operaciones continuarán expandiéndose e intensificándose en los próximos días. Hamás se enfrentará a las fuerzas israelíes en la ciudad de Gaza con toda su fuerza. Aumentaremos la presión sobre Hamás hasta derrotarlo", advirtió el portavoz del ejército israelí, Effie Defrin, en declaraciones a la prensa.

También confirmó que los reservistas se han empezado a unir a las maniobras en el enclave después de que las autoridades israelíes empezaron a llamar a filas a cerca de 60 mil como parte de su plan para ocupar la ciudad de Gaza.

“We have entered the second stage of Operation ‘Gideon’s Chariots’ in order to achieve the objectives of the war. The return of our hostages is a moral and national duty. We will continue operating against Hamas’ main strongholds until its defeat.” -The Chief of the General… pic.twitter.com/FisotLogMc — Israel Defense Forces (@IDF) September 3, 2025

Por otro lado, el ejército israelí publicó este jueves una nueva fotografía en la que se puede ver al portavoz del ala militar de Hamás, Abú Obeida; junto a Mohamed Deif, el jefe de las Brigadas Ezzeldín al Qassam; al comandante de la Brigada Jan Yunis, Rafa Salamé; y al jefe de Inteligencia Mohamed Odé, "el único que sigue con vida" de todos ellos.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) difundieron también nuevas imágenes que muestran el ataque aéreo en el que murió Abú Obeida. "Perseguiremos a todos los miembros de Hamás, dondequiera que estén", resaltó Defrin.

Esto se produce después de que esta semana el portavoz en árabe del ejército israelí, Avichai Adraee, haya instado a todos los residentes de Gaza a trasladarse hacia el sur de la Franja ante la inminente expansión de los combates.