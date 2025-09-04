“Lorena” pierde fuerza: ahora es tormenta tropical; mantiene lluvias en el noroeste

Aunque se degradó frente a Baja California Sur, “Lorena” continuará afectando a seis estados del noroeste del país.

Ciudad de México, 4 de septiembre (SinEmbargo).- La tormenta tropical "Lorena" se debilitó la mañana de este jueves frente a la costa de Baja California Sur, pero continúa provocando efectos negativos en la región, incluyendo lluvias torrenciales, fuertes rachas de viento y oleaje elevado.

De acuerdo con el último comunicado, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó que "Lorena" se degradó aproximadamente a las 9:00 horas. No obstante, las nubes que se desprenden del ciclón dejarán lluvias de 150 a 250 milímetros (mm) en Baja California Sur; de 75 a 150 mm en el sur de Baja California, y el oeste y sur de Sonora; de 50 a 75 mm en Sinaloa (norte y costa) y Durango; así como de hasta 50 mm en Chihuahua.

Además, se prevén rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora (km/h) en las costas de Baja California Sur, y de 40 a 60 km/h en el Golfo de California, Baja California, Sonora y el norte de Sinaloa.

En tanto, el oleaje alcanzará de 3.5 a 4.5 metros en la costa occidental de Baja California Sur, y de 1.5 a 2.5 metros en la costa oriental del mismo estado, el sur del Golfo de California, la costa occidental de Baja California y Sinaloa.

Las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones ante estos efectos negativos, que incluyen inundaciones, deslaves, cortes de energía y riesgo para la navegación marítima.

“Lorena” golpeará a 6 estados con lluvias

El huracán “Lorena”, que se mantenía por la mañana como categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, ha ocasionado lluvias intensas a lo largo del día en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango y Chihuahua, así como fuertes vientos y oleaje elevado en la Península que continuarían durante su paso por territorio mexicano.

Según el reporte emitido a las 06:00 horas, el fenómeno se localizaba a 180 km al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro y a 430 km al sur de Punta Eugenia, con vientos sostenidos de 120 km/h, rachas de 160 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 13 km/h.

Desde entonces, se advertía que las bandas nubosas del huracán dejarían lluvias torrenciales en las seis entidades, acompañadas de descargas eléctricas, deslaves, inundaciones y complicaciones en carretera.

Durante su conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que hasta ese momento no se habían registrado daños graves, y reiteró que el Gobierno federal y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) se mantenían alertas para atender cualquier emergencia.

Se esperaba que “Lorena” perdiera fuerza y se degradara a tormenta tropical a lo largo del día. La Conagua había exhortado a la población a seguir las recomendaciones de Protección Civil (PC), y a extremar precauciones ante los riesgos de lluvias, vientos y oleaje elevado.