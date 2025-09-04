Talleres, mesas y muchos libros se reúnen en encuentro interestatal de lectura

En el evento se impartirán diversos talleres, mesas y saberes, en los que la reflexión central será resaltar "cómo la lectura, la oralidad y el libro contribuyen a construir y sostener una cultura de paz en las comunidades, al ofrecer espacios de encuentro, diálogo y cohesión social".

Ciudad de México, 4 de septiembre (SinEmbargo).- Bajo el lema “Sembrando libros para cosechar lectores”, del 4 al 7 de septiembre, se llevará a cabo el Segundo Encuentro Interestatal Zona Sur. Palabra, voz y mediación lectora, Mérida, Yucatán, en el que participarán instituciones culturales de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz, así lo dio a conocer el Fondo de Cultura Económica (FCE), en coordinación con el Gobierno del Estado de Yucatán, a través de un comunicado.

Lirizet Tun, una de las mediadoras del encuentro, explicó que el evento se impartirán diversos talleres, mesas y saberes. "Por ejemplo, yo el viernes voy a dar un taller que se llama Manos que señalan, manos que cuentan, en mi caso yo estoy estudiando en lengua de señas mexicana y mi taller de eso se va a tratar, voy a mostrar algunas señas de animales para que las personas lo conozcan y les voy a mostrar cómo pueden enfocarlo a la lectura", comentó.

El Encuentro reunirán a mediadoras y mediadores de lectura de las cinco entidades participantes, junto con representantes de 13 estados invitados de la Mesa de Pueblos Originarios del PNSL, se detalló en el comunicado, en el que se destacó que "se trata de un espacio de diálogo, formación e intercambio de saberes cuyo objetivo es fortalecer el trabajo colaborativo en la región Sur, mediante redes territoriales y comunidades de conocimiento, con énfasis en la cultura de paz y la interculturalidad".

"Las personas que vienen de otros estados también tienen conocimiento de otras lenguas como el náhuatl, el purépecha, el Maya, entonces, va a estar muy interesante eso porque vamos a compartir en diferentes mesas, las personas se van a inscribir a esos talleres o a esos saberes, y van a poder aprender de otro compañero mediador estas buenas prácticas que estamos realizando”, dijo Tun. "Hay también conversatorios, hay talleres, hay mesas, hay muchas, muchas actividades preparadas", agregó.

En el comunicado, los organizadores enfatizaron que la reflexión central del Encuentro es resaltar "cómo la lectura, la oralidad y el libro contribuyen a construir y sostener una cultura de paz en las comunidades, al ofrecer espacios de encuentro, diálogo y cohesión social", lo que será el eje de todas las actividades que en el mismo se desarrollarán. “La invitación es para que conozcan todo el abanico de posibilidades, por ejemplo, en mi caso me llama la atención la inclusión, pero hay para migrantes, hay para las personas privadas de la libertad, para hospitales, para niñez" ahondó la mediadora.

Las actividades del Encuentro inician este jueves 4 de septiembre, con la inauguración y "diferentes mesas de trabajo y vamos a tener también horizontalidad, talleres y saberes en horizontalidad", comentó Tun, en donde también se contará con "los titulares de cultura de las entidades participantes, así como mediadoras y mediadores plurilingües de Yucatán, Chihuahua, Nayarit, Veracruz, Guanajuato y Michoacán, darán la bienvenida a las y los participantes", se explicó en el comunicado.

Este primer día también se llevará a cabo "un conversatorio sobre la historia de México, con la participación de Paco Ignacio Taibo II y Armando Bartra. La jornada culminará con un concierto a cargo de la Orquesta Típica Yukalpetén, que ofrecerá un cierre cultural y festivo a las actividades del día", se agrega en el comunicado, en que se detalló que el segundo día de actividades estará enmarcado en el Día Internacional y Nacional de la Mujer Indígena.

Por ello, se tiene programado un conversatorio en el cual participarán mujeres originarias de Chihuahua, Nayarit, Campeche, Guanajuato y Puebla. Asimismo, está previsto un "diálogo sobre experiencias de trabajo colaborativo y en red territorial con representantes de Chiapas, Quintana Roo y Veracruz, seguido de mesas interestatales y talleres con personas mediadoras de lectura de Yucatán, Oaxaca, Sonora, Veracruz, Quintana Roo, Campeche, Querétaro, Chiapas, Guanajuato y Tabasco".

Para el sábado 6 de septiembre, las actividades girarán en torno a las comunidades de conocimiento/ vocaciones, en la que participarán colectivos de personas mediadoras de Yucatán, Chiapas y Campeche, quienes tienen oportunidad de trabajar con poblaciones específicas, como las primeras infancias, las juventudes, los adultos mayores, los migrantes, las salas inclusivas, así como las mujeres y las masculinidades.

El último día del Encuentro, el domingo 7 de septiembre, entre las actividades que programadas se están las experiencias de gran trayectoria, en las que participarán mediadoras y mediadores de lectura de Yucatán, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz, tras lo cual se llevará a cabo una "plenaria de conclusiones y la lectura de la Declaratoria General del Encuentro".

"Este segundo encuentro ya va a ser presencial y entiendo que es como un piloto, por decirlo de una forma, con la zona Sur, pero la intención es replicarlo en las demás zonas, zonas centro, zona norte, de la república mexicana, no tengo en la mano alguna encuesta pero yo te puedo decir, que lo que he observado porque tengo hijos adolescentes, es que no siento que la lectura haya perdido, sino que ha cambiado la forma de leer”, dijo por su parte Lirizet Tun.