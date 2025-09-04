Kim Jong Un se cuida de no dejar ningún tipo de rastro biológico en su visita a China

El personal que viajó a China junto a Kim Jong Un ha limpiado cuidadosamente sus habitaciones de hotel y los utensilios que ha usado para eliminar cualquier rastro biológico, avivando los rumores sobre su estado de salud. A eso se suma que llevó por primera vez a su hija Kim Ju-ae, un acto que para muchos implica la presentación de su sucesora.

Ciudad de México, 4 de septiembre (SinEmbargo).– El líder norcoreano Kim Jong Un ha tomado todo tipo de medidas en su viaje a China para no dejar ningún rastro biológico que pueda dar detalles sobre su estado de salud, de acuerdo con reportes de la prensa internacional.

Kim Jong Un, quien oficialmente ostenta los cargos de secretario general del Partido de los Trabajadores de Corea y de Presidente de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), acudió a Pekín, con motivo del 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, en el cual el Presidente chino Xi Jinping encabezó un desfile militar al que acudieron aliados clave como el líder norcoreano y el Presidente ruso Vladimir Putin.

Precisamente fue después de una reunión con Vladimir Putin que el personal que acompañó a Kim Jong Un fue grabado retirando y limpiando minuciosamente los objetos que utilizó el líder norcoreano, un gesto que ha sido visto como parte de los esfuerzos del régimen por evitar que queden rastros que puedan revelar información sobre la salud del dirigente.

"Después de la finalización de las negociaciones, el personal que acompañaba al jefe de Corea del Norte eliminó cuidadosamente todas las huellas de la presencia de Kim", dijo el periodista ruso Alexander Yunashev en su cuenta de Telegram, en donde compartió un video del momento.

⚡️After Kim Jong-un’s meeting with Putin, his team thoroughly wiped the chair and table he use, reportedly to remove any possible DNA traces. - Kremlin reporter Alexander Yunashev pic.twitter.com/6ZeWfPLh1Z — War Intel (@warintel4u) September 3, 2025

Otros reportes indican cómo Kim Jong Un también ha adoptado otras medidas en el mismo sentido.

El miércoles, el diario japonés Nikkei citó fuentes de inteligencia surcoreanas y japonesas para dar cuenta cómo el tren blindado Taeyangho, en el que Kim Jong Un viajó a China, cuenta con un baño privado diseñado para evitar la filtración de restos biológicos que pudieran ofrecer pistas sobre su estado de salud.

"La condición física del líder supremo tiene un gran impacto en el régimen norcoreano. Corea del Norte hace un esfuerzo particular por aislar todo lo relacionado con eso, como el cabello y el excremento", explicó un funcionario de inteligencia de Corea del Sur al diario japonés.

Ya en anteriores viajes al extranjero, el personal de Kim ha limpiado cuidadosamente sus habitaciones de hotel y los utensilios que ha usado para eliminar cualquier rastro biológico. El diario japonés afirma, además, que el líder norcoreano nunca emplea bolígrafos ajenos, sino los que prepara su propia delegación.

Los mismos reportes señalan cómo en 2018 Kim Jon Un viajó con su propio baño tanto a la cumbre intercoreana como a la de Singapur con Donald Trump.

En 2019, imágenes captadas por la cadena de televisión japonesa mostraron cómo cuando iba en camino a Hanói para su otra cumbre con Washington, Kim fue visto fumando afuera de su tren mientras su hermana Kim Yo-jong recogía sus colillas para evitar dejar restos de ADN.

A eso se suma que a su visita a China llevó por primera vez a su hija Kim Ju-ae, un acto que para muchos implica la presentación de su sucesora.

The New York Times señalaba esta semana que Ju-ae, que se cree que tiene 12 años, es la única hija de Kim que ha aparecido en los medios estatales de Corea del Norte, que se refieren a ella como “querida hija”.

“Desde finales de 2022, ha acompañado a su padre a desfiles militares, pruebas de armamento y otros acontecimientos internos de importancia política”, sostiene el diario.

Analistas surcoreanos citados por el Times dijeron que Kim Jong Un parece estar preparándola como heredera, aunque también han tenido cuidado de no sacar conclusiones precipitadas. Algunos dijeron que el hecho de que llevara a Ju-ae en su primer viaje a China en seis años, y a una importante reunión de líderes internacionales, es una nueva señal significativa de su estatus en ascenso.