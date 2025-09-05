Asaltante de restaurante-bar de la Condesa es detenido por elementos de la SSC-CdMx

Las autoridades capitalinas detuvieron este jueves a un hombre en la colonia Doctores, quien está vinculado con el asalto a comensales de un restaurante-bar en la Condesa.

Ciudad de México, 4 de septiembre (SinEmbargo).- Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) detuvieron este jueves al presunto responsable del asalto a comensales de un restaurante-bar en la colonia Hipódromo Condesa, de la Alcaldía Cuauhtémoc, quien fue aprendido en posesión de varias dosis de mariguana.

Por medio de un comunicado, la dependencia detalló que la acción se llevó a cabo como parte de un operativo de seguimiento tras la denuncia presentada por las víctimas, quienes fueron asaltadas la noche de ayer en un establecimiento de la zona, ubicado en el cruce de las calles Iztaccíhuatl y Ámsterdam.

Con apoyo de las cámaras de circuito cerrado del local y de video vigilancia del Centro de Comando y Control (C2) Centro, los policías lograron obtener las características del hombre sospechoso y del vehículo utilizado para escapar del siniestro.

#BoletínSSC | #DETENIDO | Como resultado del seguimiento de un asalto a los comensales de un restaurante-bar localizado en @AlcCuauhtemocMx, uniformados de la #SSC detuvieron a un hombre en posesión de aparente droga y además aseguraron un vehículo, posiblemente relacionado en el… pic.twitter.com/pP8quAP2nu — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 4, 2025

Con dicha información, los oficiales implementaron recorridos de vigilancia en las colonias cercanas a la ruta de huida, fue así que en la colonia Doctores, observaron que en la esquina de las calles Doctor Vélez y Doctor Rafael Norma, un sujeto a bordo de un vehículo color gris fumaba un cigarrillo que desprendía un olor característico a la mariguana, con la descripción del probable responsable.

Los agentes se aproximaron al vehículo y aplicaron una revisión preventiva, conforme a los protocolos de seguridad. Durante la inspección, encontraron 11 bolsitas con hierba verde y seca con las características propias de la mariguana, por lo que procedieron a detener al hombre y a asegurar tanto la droga como el automóvil.

El detenido fue identificado como Alan “N”, de 30 años de edad, quien fue trasladado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, a fin de continuar con las indagatorias y definir su situación jurídica en las próximas horas.

En tanto, la información obtenida por las cámaras de videovigilancia y los testimonios de las víctimas serán integrados a la carpeta de investigación para fortalecer la acusación en contra del detenido.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reiteró que continuará con los patrullajes y labores de vigilancia en la zona de la Condesa, así como en colonias aledañas, con el propósito de prevenir nuevos asaltos y ubicar a posibles cómplices relacionados con el robo cometido en el restaurante-bar.