VIDEO ¬ Sujetos asaltan a cuatro hombres en la colonia Del Valle; SSC detiene a uno

Una cámara de vigilancia captó el momento en el que un sujeto, que llevaba un casco y vestía con un pantalón de color gris y una playera, desciende de una motocicleta verde y amenaza a las víctimas con el arma que lleva.

Ciudad de México, 4 de septiembre (SinEmbargo).- Cuatro hombres fueron asaltados por un par de sujetos en la colonia Del Valle, en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Uno de los presuntos responsables ya fueron detenidos, informó este jueves la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El asalto, registrado a plena luz del día, ocurrió cuando las víctimas caminaban por la calle Providencia. Una cámara de vigilancia captó el momento en el que dos personas a bordo de una motocicleta verde se acercaron al grupo. Un hombre que portaba un casco e iba vestido con un pantalón de color gris y una playera, descendió el vehículo con un arma de fuego en la mano y amenazó a las víctimas.

Tras despojar al grupo de sus pertenencias, los asaltantes escaparon. Las imágenes causaron indignación en redes sociales, en donde usuarios exigieron que mejore la situación de seguridad en la capital.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana indicó que, al dar seguimiento a través de las cámaras de videovigilancia en la zona, y las de los comercios y viviendas aledañas, los policías identificaron la motocicleta color verde con negro en la que se transportaban los probables implicados, la cual fue abandonada en calles aledañas y posteriormente una persona la recogió para ocultarla.

🚨🔫‼️ ASALTO EN BENITO JUÁREZ‼️ 5 HOMBRES AMENAZADOS A MANO ARMADA 🏍️🐭💥 👉 En la colonia Del Valle, #CDMX, cinco hombres fueron sorprendidos por dos asaltantes en moto mientras caminaban por la calle Providencia. Con arma en mano, los acorralaron contra una pared y les… pic.twitter.com/84mGQ21EH8 — QUÉ POCA MADRE 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) September 4, 2025

"Tras tomar conocimiento del asalto a cuatro personas que caminaban por la calle Providencia, en la colonia Del Valle, de la Alcaldía Benito Juárez, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México realizaron trabajos de investigación que derivaron en el aseguramiento de la motocicleta posiblemente utilizada por los sujetos y en la detención de su tripulante", explicó la Secretaría.

"Al continuar con las acciones de investigación, se ubicó dicha unidad en la calle Linares y su cruce con el Eje 8 Sur, en la colonia Del Valle Sur, cuyo tripulante, al parecer, quien la ocultó, manipulaba lo que a simple vista parecía una pistola, por lo que los policías en campo se aproximaron al sitio", reportó la Institución capitalina.

Al llegar, los efectivos le realizaron una revisión al hombre, tras la cual le hallaron un arma de fuego corta con seis cartuchos útiles, dos paquetes y un frasco con una hierba verde similar a la mariguana, una báscula gramera y dos cascos de motociclista.

Por lo anterior, el hombre de 43 años de edad fue detenido y junto con lo asegurado, y la motocicleta con placas de circulación del Estado de México que fue identificada como la utilizada por los sujetos durante el robo, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente quien definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones del caso.

#BoletínSSC | #DETENIDO | Tras tomar conocimiento del asalto a cuatro personas que caminaban por la calle Providencia, en la colonia #DelValle, de @BJAlcaldia, efectivos de la #SSC realizaron trabajos de investigación que derivaron en el aseguramiento de la motocicleta… pic.twitter.com/F7W0vuWEio — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 4, 2025

"En tanto, se continúa con las indagatorias para localizar a los probables responsables del asalto en coordinación con las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México", finalizó la SSC.