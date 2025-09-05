VIDEO ¬ Jugador agrede a una árbitra por amonestarlo en partido realizado en Colombia

Una árbitra sufrió la agresión de un futbolista varón durante un duelo de la tercera división de Colombia, luego de que la jueza lo expulsara; el hombre fue cuestionado por sus reacciones y pidieron su expulsión de por vida de la liga.

Ciudad de México, 4 de septiembre (SinEmbargo).– Un partido de las divisiones del ascenso en Colombia ha causado indignación y polémica, luego de que un futbolista hombre cometiera una agresión física contra a una mujer árbitra luego de que ella lo expulsara del partido.

La agresión, que quedó grabada en la transmisión del partido, ocurrió en un duelo entre el Deportivo Quique y el Real alianza Aracataca, en un duelo por la Primera C, la tercera división, considerada parte del amateurismo organizado colombiano.

La agresión contra la árbitra Vanessa Ceballos se nota cuando la colegiada se acerca a los banquillos de suplentes para expulsar a un jugador identificado como Javier Bolívar. El hombre, enojado, se acerca a la mujer y le alcanza a dar una cachetada con una parte de su mano, que llevaba abierta.

Le pego a una cachetada a una arbitra. !!!!! Paso en la divisional C de Colombia, La árbitra colombiana Vanessa Ceballos dirigía un partido masculino de la divisional C y se acercó al banco técnico a expulsar a Bolívar, el futbolista se paró, la encaró y le pegó una cachetada pic.twitter.com/nI8gqGlsZ2 — Heroica Deportiva (@sergioferis) September 3, 2025

El hombre es inmediatamente separado y la árbitra reacciona con vehemencia, apenas contenida por sus compañeros árbitros, mientras el futbolista agresor es retirado del campo. La mujer intentó zafarse de sus compañeros para responder, pero no lo logró, por lo que no volvió a encontrarse frente a su agresor.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. "Que jamás vuelva a tocar una cancha ese man", escribió un usuario. "Así será con todas las mujeres en general", contestó otro. La mayoría pedía su suspensión definitiva de las canchas.

Otros reaccionaron al video: "Lo que más rabia me da es que la detienen a ella y a él lo dejan ir como si nada". Uno más escribió: "A ese muchacho deberían vetarlo para que no juegue en ninguna categoría del futbol".

Hasta ahora, la Federación Colombiana de Fútbol, que la semana pasada presumía que "impulsa el desarrollo del arbitraje femenino en el país", no se ha pronunciado sobre el tema.

Por su parte, la presidenta de la Liga de Futbol del Magdalena rechazó totalmente los actos de violencia presentados contra la árbitra Vanessa Ceballos el pasado fin de semana en el estadio de Aracataca.

"No aceptamos ningún tipo de violencia verbal ni física en contra de las mujeres, el futbol debe ser un espacio de competencia dentro de los Marcos del respeto hacia todos los participantes y asistentes al mejor espectáculo del mundo. Nos solidarizamos con Vanessa, siempre va contar con nuestro Respaldo y Apoyo", escribió la dirigente Roxana Arrieta Cruz en redes.

Amenazan de muerte a colegiada mexicana

Apenas hace un par de semanas, la violencia machista volvió a hacer acto de presencia en el futbol mexicano. Luego de la derrota de Rayados a manos del Cincinnati en la Leagues Cup, la árbitra Katia Itzel García recibió amenazas de muerte en sus redes sociales debido a su desempeño durante el partido. Aficionados radicales de Monterrey fueron los perpetradores.

La silbante, con gafete FIFA y experiencia mundialista, hizo públicos los mensajes y los compartió en sus stories de Instagram, donde se dirigió a las aficionadas y aficionados de este deporte para hacer conciencia sobre un problema que lamentablemente sale de las canchas y permea en la vida cotidiana.

“En México, un país donde cada día son asesinadas 10 mujeres, 91 personas son asesinadas cada día (hombres y mujeres), no podemos normalizar la violencia. ¡Rechazo total a la violencia en todos los espacios!” señaló la profesional de 32 años de edad, quien durante el partido amonestó a Gerardo Arteaga y Lucas Ocampos de Monterrey y a Matt Miazga del equipo contrario, las únicas tarjetas que mostró.

Este hecho se suscita apenas un día después de que la árbitra fuera homenajeada en su casa de estudios, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM. En el acto se presentó una remodelada cancha de actividades deportivas bautizada con el nombre de Katia Itzel, con el fin de reconocer su labor como una de las pocas árbitras mexicanas con recorrido internacional.

El año pasado, Katia se convirtió en la primera árbitra en dirigir un partido de la Liga MX varonil. Antes de eso, estuvo en el Campeonato Femenino de la Concacaf de 2022 y en la Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-17 de 2022. Fue también una de las árbitras designadas para los Juegos Olímpicos de París y la Copa Mundial Femenina de Fútbol de 2023, los eventos de mayor envergadura en que ha participado.