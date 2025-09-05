VIDEO ¬ Jugador agrede a una árbitra por amonestarlo en partido realizado en Colombia

Redacción/SinEmbargo

04/09/2025 - 7:58 pm

La agresión contra la árbitra ocurrió en un torneo colombiano.

Artículos relacionados

Una árbitra sufrió la agresión de un futbolista varón durante un duelo de la tercera división de Colombia, luego de que la jueza lo expulsara; el hombre fue cuestionado por sus reacciones y pidieron su expulsión de por vida de la liga.

Ciudad de México, 4 de septiembre (SinEmbargo).– Un partido de las divisiones del ascenso en Colombia ha causado indignación y polémica, luego de que un futbolista hombre cometiera una agresión física contra a una mujer árbitra luego de que ella lo expulsara del partido.

La agresión, que quedó grabada en la transmisión del partido, ocurrió en un duelo entre el Deportivo Quique y el Real alianza Aracataca, en un duelo por la Primera C, la tercera división, considerada parte del amateurismo organizado colombiano.

La agresión contra la árbitra Vanessa Ceballos se nota cuando la colegiada se acerca a los banquillos de suplentes para expulsar a un jugador identificado como Javier Bolívar. El hombre, enojado, se acerca a la mujer y le alcanza a dar una cachetada con una parte de su mano, que llevaba abierta.

El hombre es inmediatamente separado y la árbitra reacciona con vehemencia, apenas contenida por sus compañeros árbitros, mientras el futbolista agresor es retirado del campo. La mujer intentó zafarse de sus compañeros para responder, pero no lo logró, por lo que no volvió a encontrarse frente a su agresor.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. "Que jamás vuelva a tocar una cancha ese man", escribió un usuario. "Así será con todas las mujeres en general", contestó otro. La mayoría pedía su suspensión definitiva de las canchas.

Otros reaccionaron al video: "Lo que más rabia me da es que la detienen a ella y a él lo dejan ir como si nada". Uno más escribió: "A ese muchacho deberían vetarlo para que no juegue en ninguna categoría del futbol".

Hasta ahora, la Federación Colombiana de Fútbol, que la semana pasada presumía que "impulsa el desarrollo del arbitraje femenino en el país", no se ha pronunciado sobre el tema.

Por su parte, la presidenta de la Liga de Futbol del Magdalena rechazó totalmente los actos de violencia presentados contra la árbitra Vanessa Ceballos el pasado fin de semana en el estadio de Aracataca.

"No aceptamos ningún tipo de violencia verbal ni física en contra de las mujeres, el futbol debe ser un espacio de competencia dentro de los Marcos del respeto hacia todos los participantes y asistentes al mejor espectáculo del mundo. Nos solidarizamos con Vanessa, siempre va contar con nuestro Respaldo y Apoyo", escribió la dirigente Roxana Arrieta Cruz en redes.

Amenazan de muerte a colegiada mexicana

Apenas hace un par de semanas, la violencia machista volvió a hacer acto de presencia en el futbol mexicano. Luego de la derrota de Rayados a manos del Cincinnati en la Leagues Cup, la árbitra Katia Itzel García recibió amenazas de muerte en sus redes sociales debido a su desempeño durante el partido. Aficionados radicales de Monterrey fueron los perpetradores.

La silbante, con gafete FIFA y experiencia mundialista, hizo públicos los mensajes y los compartió en sus stories de Instagram, donde se dirigió a las aficionadas y aficionados de este deporte para hacer conciencia sobre un problema que lamentablemente sale de las canchas y permea en la vida cotidiana.

La noche del jueves, después de la derrota de Rayados a manos del Cincinnati en la Leagues Cup, la árbitra Katia Itzel García recibió amenazas de muerte.
En agosto, aficionados del Monterrey amenazaron de muerte a la árbitra Katia Itzel García. Foto: Instagram @kigm14

“En México, un país donde cada día son asesinadas 10 mujeres, 91 personas son asesinadas cada día (hombres y mujeres), no podemos normalizar la violencia. ¡Rechazo total a la violencia en todos los espacios!” señaló la profesional de 32 años de edad, quien durante el partido amonestó a Gerardo Arteaga y Lucas Ocampos de Monterrey y a Matt Miazga del equipo contrario, las únicas tarjetas que mostró.

Este hecho se suscita apenas un día después de que la árbitra fuera homenajeada en su casa de estudios, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM. En el acto se presentó una remodelada cancha de actividades deportivas bautizada con el nombre de Katia Itzel, con el fin de reconocer su labor como una de las pocas árbitras mexicanas con recorrido internacional.

El año pasado, Katia se convirtió en la primera árbitra en dirigir un partido de la Liga MX varonil. Antes de eso, estuvo en el Campeonato Femenino de la Concacaf de 2022 y en la Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-17 de 2022. Fue también una de las árbitras designadas para los Juegos Olímpicos de París y la Copa Mundial Femenina de Fútbol de 2023, los eventos de mayor envergadura en que ha participado.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

El sometimiento del Congreso: una historia mexicana (1)

"La Ley se escribe arriba y se aprueba abajo. El equilibrio de poderes no ha sido más...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

El argumento

"El argumento que la izquierda esgrimió como un reclamo popular contra los excesos de los gobernantes del...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

La pluralidad a conveniencia en el totalitarismo

"Así inició un nuevo periodo para México, con una Corte a modo de la Presidencia de la...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

La Presidenta y los empresarios

"El interés de la Presidenta en apoyar al mundo empresarial debe verse como una buena noticia. Al...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña
Por Fabrizio Mejía Madrid

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña

Vamos bien y vamos a ir mejor
Por Mario Campa

Vamos bien y vamos a ir mejor

Origen de la infelicidad en el mundo
Por Óscar de la Borbolla

Origen de la infelicidad en el mundo

"Alito": Breve biografía de un porro
Por Álvaro Delgado Gómez

"Alito": Breve biografía de un porro

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos
Por Ana Lilia Pérez

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos

No ha sido fácil
Por Alejandro Páez Varela

No ha sido fácil

Desmesura y corrupción
Por Muna D. Buchahin

Desmesura y corrupción

¿Quién paga los daños del refresco?
Por Alejandro Calvillo

¿Quién paga los daños del refresco?

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe
Por Héctor Alejandro Quintanar

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”
Por Pedro Mellado Rodríguez

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”

+ Sección

Galileo

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
En Zacatecas, Saúl Monreal quiere gobernar después de su hermano; y en San Luis Potosí, el Gobernador Ricardo Gallardo busca allanar el camino a su esposa.
1

Saúl Monreal, en Zacatecas, y Gallardo, en SLP, entran en rebeldía contra Sheinbaum

María José Ocampo Vázquez fue electa Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia del estado de Aguascalientes (STJEA) pese a no contar con mayoría de votos.
2

La hija de Vázquez Mota presidirá Tribunal de Aguascalientes sin ser la más votada

La FGJEM anunció la captura de dos personas presuntamente ligadas a la muerte de 13 bebés, provocada por la administración de suplemento con Klebsiella oxytoca.
3

La FGJEM captura a 2 por muerte de 13 bebés por Klebsiella oxytoca; van 5 detenidos

Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, viajó a Pekín para reunirse con los presidentes de China y Rusia. Llevaba con él a su hija, su posible sucesora.
4

Kim Jong Un se cuida de no dejar ningún tipo de rastro biológico en su visita a China

Lady Gaga lanzó este miércoles el videoclip “The Dead Dance”, dirigido por Tim Burton y filmado en la Isla de las Muñecas de Xochimilco para la serie Merlina 2.
5

Lady Gaga estrena VIDEO grabado en la Isla de las Muñecas y dirigido por Tim Burton

6

Ni comunismo ni capitalismo: China crea nuevo orden mundial donde el comercio es rey

Donald Trump firmará este viernes una orden ejecutiva para renombrar al Departamento de Defensa como “Departamento de Guerra”
7

Trump vuelve al pasado: cambia el nombre al Departamento de Defensa por el de Guerra

Gran controversia generó el video de un joven estudiante que fue captado en video mientras viajaba entre dos vagones del Metro de la capital del país.
8

VIDEO ¬ Un joven viaja entre vagones del Metro de la CdMx y desata polémica en redes

Las y los ministros de la nueva SCJN han cumplido una de las principales promesas de la reforma al Poder Judicial: ya bajaron sus salarios.
9

Ministros de la SCJN cumplen promesa: bajan sus salarios. ¿Ganarán menos que Claudia?

VIDEO ¬ Dos hombres asaltan a cuatro en la colonia Del Valle; la SSC detiene a uno.
10

VIDEO ¬ Sujetos asaltan a cuatro hombres en la colonia Del Valle; SSC detiene a uno

Las madres y los padres de estudiantes de secundaria podrán realizar el registro para solicitar la Beca Rita Cetina durante septiembre.
11

Beca Rita Cetina: ¿Qué documentos debes tener listos para la apertura del registro?

Ciudadanía mexicana está solicitando el desafuero de Lilly Téllez
12

En apenas 3 días, más de 370 mil firman para desaforar a Lilly Téllez por “traición”

La SCJN ya tiene nuevo reglamento para sus sesiones.
13

La SCJN cambia reglas: Visitar comunidades y agilizar el debate marcarán su nueva era

A partir de este mes, madres, padres o tutores de estudiantes que ingresan por primera vez a secundaria podrán realizar el registro para la Beca Rita Cetina.
14

Beca Rita Cetina: ¿Ya tienes todo listo? Checa qué necesitas y pasos para el registro

15

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña

Destacadas

Ver sección
Destacadas
OAJ incia actividades
1

#PuntosYComas ¬ Los cambios en el Poder Judicial se garantiza defensa a los pobres

Dos años después de aquél septiembre de 2023, Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela lanzan una primera lista de 18 personajes de 2025, algunos de los cuales podrían ser contendientes a la Presidencia de la República en 2030.
2

Los 18 personajes de 2025, izquierda y derecha, algunos con material presidenciable

La agresión contra la árbitra ocurrió en un torneo colombiano.
3

VIDEO ¬ Jugador agrede a una árbitra por amonestarlo en partido realizado en Colombia

Marco Rubio no ve necesarios los ataques contra el narco en "países cooperativos".
4

Marco Rubio no ve necesarios los ataques contra el narco en "países aliados"

Donald Trump firmará este viernes una orden ejecutiva para renombrar al Departamento de Defensa como “Departamento de Guerra”
5

Trump vuelve al pasado: cambia el nombre al Departamento de Defensa por el de Guerra

Asaltante de restaurante-bar de la Condesa es detenido por elementos de la SSC-CdMx
6

Asaltante de restaurante-bar de la Condesa es detenido por elementos de la SSC-CdMx

La SCJN ya tiene nuevo reglamento para sus sesiones.
7

La SCJN cambia reglas: Visitar comunidades y agilizar el debate marcarán su nueva era

8

Ni comunismo ni capitalismo: China crea nuevo orden mundial donde el comercio es rey

Protección Civil activa alerta amarilla por lluvias fuertes en 6 alcaldías de la CdMx
9

Protección Civil activa Alerta Amarilla por lluvias fuertes en 6 alcaldías de la CdMx

México aumentó sus exportaciones a EU tanto de forma mensual como anual; se consolidó como el principal socio de su vecino, cada vez más que Canadá y China.
10

México es el principal socio comercial de EU: exportaciones suben 8.2% anual en julio

VIDEO ¬ Dos hombres asaltan a cuatro en la colonia Del Valle; la SSC detiene a uno.
11

VIDEO ¬ Sujetos asaltan a cuatro hombres en la colonia Del Valle; SSC detiene a uno

Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, viajó a Pekín para reunirse con los presidentes de China y Rusia. Llevaba con él a su hija, su posible sucesora.
12

Kim Jong Un se cuida de no dejar ningún tipo de rastro biológico en su visita a China