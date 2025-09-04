Protección Civil activa alerta amarilla por lluvias fuertes en 6 alcaldías de la CdMx

Ante el pronóstico de lluvias muy fuertes, las autoridades capitalinas activaron la Alerta Amarilla en seis alcaldías de la Ciudad de México, por lo exhortaron a la población a extremar precauciones.

Ciudad de México, 4 de septiembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó este jueves la Alerta Amarilla por lluvias fuertes y posible caída de granizo en seis alcaldías de la Ciudad de México.

De acuerdo con datos recabados por el Sistema de Alerta Temprana, "se esperan lluvias de entre 15 a 29 milímetros y caída de granizo" entre las 13:00 y 21:00 horas de hoy en las demarcaciones de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa AltaTlalpan, y Xochimilco.

Aunque las autoridades destacaron que este jueves habría un ambiente caluroso, también pronosticaron un cielo mayormente nublado y vientos de entre 10 y 25 kilómetros por hora.

Se activa Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del jueves 04/09/2025 en las demarcaciones de @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/iE4ZKbfaJ1 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 4, 2025

Como parte de la alerta, las autoridades capitalinas invitaron a la población de las demarcaciones afectadas a tomar previsiones, incluyendo el retirar la basura de las coladeras para evitar inundaciones, cerrar puertas y ventanas, y no cruzar calles o avenidas en donde se registren corrientes de agua.

En tanto, la Secretaría señaló que, además de las corrientes de agua, las lluvias fuertes pueden generar encharcamientos y la caída de ramas, árboles o lonas en las zonas. Por ello, emitió las siguientes recomendaciones:

Portar paraguas o impermeable, y utilizar el líquido para regar las plantas.

Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan.

Guardar o retirar objetos del exterior que puedan caer; no subir a andamios, azoteas, ni cornisas; alejarse de postes telefónicos y de electricidad.

Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

Apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

#PronósticoDelTiempo || Esta tarde el ambiente continuará caluroso con cielo mayormente nublado en la Ciudad de México. Se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes🌧️, actividad eléctrica🌩️ y posible caída de granizo☔️. Pueden presentarse vientos con rachas fuertes en la… pic.twitter.com/wQyibuAI7p — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 4, 2025

Lluvias en la Ciudad de México rompen nuevo récord

El titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), José Mario Esparza Hernández, señaló ayer que las lluvias del pasado 2 de septiembre marcaron un récord tanto en intensidad como en extensión territorial con 34 millones de metros cúbicos de agua en poco más de 24 horas, un 40 por ciento más que las registradas el 10 de agosto.

El Gobierno capitalino destacó que gracias al Plan Tlaloque los daños en viviendas se han contenido, pese a que la precipitación ha crecido 142 por ciento respecto a otros años.

“Este nivel de lluvia, que antes ocurría rara vez en una temporada, ahora lo enfrentamos prácticamente cada 15 días. Gracias al Plan Tlaloque hemos logrado mitigar las afectaciones: mientras la precipitación ha aumentado en 142 por ciento en comparación con años anteriores, los daños en viviendas se han incrementado sólo en 32 por ciento", explicó la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

.@ClaraBrugadaM, informó que la ciudad enfrentó una lluvia histórica: 34 millones de m³ de agua en 24 horas, 40% más que el pasado 10 de agosto. Gracias al Plan Tlaloque, la respuesta fue más eficiente incorporando más de 40 equipos hidroneumáticos y unidades de bombeo. pic.twitter.com/UbtvonUgmo — Ana Maria Lomeli (@AnitaLomeli) September 3, 2025

Hasta ahora se reportan 602 casas afectadas por las lluvias, sobre todo en Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa y Coyoacán. Brigadas del Gobierno capitalino realizan censos casa por casa para levantar datos y otorgar apoyos directos a las familias damnificadas.

El titular de la SEGIAGUA añadió que tras, la lluvia de ayer, se reportaron también 171 encharcamientos, dos inundaciones, caída de 51 árboles y tres postes.

Las lluvias comenzaron en la madrugada y se intensificaron por la tarde, generando la mayor mancha pluvial de toda la temporada.