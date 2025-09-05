Trump vuelve al pasado: cambia el nombre al Departamento de Defensa por el de Guerra

Redacción/SinEmbargo

04/09/2025 - 6:48 pm

Donald Trump firmará este viernes una orden ejecutiva para renombrar al Departamento de Defensa como “Departamento de Guerra”

Donald Trump indicó que el cambio de nombre del Departamento de Defensa es para recordar el historial de victorias de Estados Unidos en conflictos bajo su antigua denominación.

Ciudad de México, 4 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmará este viernes una orden ejecutiva para renombrar al Departamento de Defensa como “Departamento de Guerra”, señala este jueves The New York Times. De esta manera, el mandatario cumplirá su promesa de campaña de realinear la misión militar del país restaurando el nombre que tuvo esta dependencia hasta poco después del fin de la Segunda Guerra Mundial.

La medida, la cual ya había sido anunciada por Trump, tiene como objetivo promover una imagen de las fuerzas armadas más agresiva ante el mundo. Con el cambio, Trump busca proyectar fuerza en lugar de la "conciencia" que, según él y el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, nubló la moral y la misión de las fuerzas armadas durante la Presidencia del demócrata Joe Biden.

El pasado mes de agosto, Trump dijo que el cambio de nombre sería un recordatorio del historial de victorias de Estados Unidos en conflictos bajo la antigua denominación, citando el papel de este país en la Primera y la Segunda Guerra Mundial.

“Lo llamamos Departamento de Defensa, pero entre nosotros, creo que le voy a cambiar el nombre […] Ganamos la Primera Guerra Mundial, ganamos la Segunda. Entonces se llamaba Departamento de Guerra y para mí eso es lo que es de verdad. Defensa es una parte, pero tengo la sensación de que lo vamos a cambiar”, dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval.

A pesar de los cambios que Trump pretende realizar, no está claro si entrarán en vigor de manera inmediata pues tanto el Departamento de Defensa y el Secretario de Defensa fueron nombrados mediante leyes del Congreso.

