Un lunch saludable puede ser un verdadero reto en el regreso a clases

Involucrar a los niños en la preparación de su lonchera fomenta hábitos saludables y provoca que disfruten lo que lleven, es importante platicar con ellos acerca de los que nutre y les ayuda a tener mejor salud.

Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).- Con el regreso a clases regresan la rutina y los retos, uno de ellos es el de lunch escolar, que es más que “mandar algo” en la mochila: es una decisión diaria que impacta directamente en la salud y desarrollo de los niños.

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020 (ENSANUT) indica que más del 70 por ciento de los niños de 5 a 11 años tiene deficiencia de calcio y el 37 por ciento enfrenta problemas de sobrepeso u obesidad, cifras que evidencian la importancia de fomentar hábitos alimenticios saludables desde temprana edad.

Involucrar a los niños

“Conversar con los niños sobre lo que llevan en su lonchera es fundamental. Un lunch equilibrado aporta entre 15 y 20 por ciento de la energía diaria que necesitan, por ello se recomienda incluir frutas, verduras, cereales integrales, una fuente de proteína como los lácteos y siempre acompañarlo con agua natural”, compartió María Fernanda Bores, Health Marketing Manager de Danone México.

La especialista destaca que involucrar a los niños en la preparación de su lonchera fomenta hábitos saludables, favorece una mejor aceptación de los alimentos y aumenta la probabilidad de que disfruten lo que llevan. Entre las opciones se puede encontrar que el Danonino Queso Petit Suisse de 42 g aporta el calcio equivalente a 2 vasitos de leche, además de vitamina D.

En este contexto, el etiquetado frontal se ha convertido en una herramienta práctica que ayuda a los padres a tomar decisiones más conscientes sobre la alimentación, pues los octágonos negros señalan de manera rápida y clara los alimentos con exceso de azúcares, grasas, sodio o calorías. "Los sellos no indican prohibición, sino orientación para moderar el consumo", explicó la directiva.

La practicidad también juega un papel importante en la rutina diaria. Hay que buscar opciones versátiles que permitan a los padres adaptar la lonchera a distintos horarios y preferencias, y a los niños disfrutar de un snack que realmente les gusta como Danonino.