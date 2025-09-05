Autoridades rescatan a dos agentes de la SSPC en Michoacán; detienen a 3 responsables

El titular de la SSPC detalló que tras el rescate de dos policías privados de la libertad en Michoacán, las autoridades detuvieron a tres personas y se liberó a otra víctima.

Ciudad de México, 4 de septiembre (SinEmbargo).- Dos elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fueron rescatados con vida por el Ejército y la Guardia Nacional (GN) este jueves en Álvaro Obregón, Michoacán, luego de que permanecieran unas horas privados de la libertad, tras ser capturados por miembros del crimen organizado mientras realizaban labores de investigación en dicho municipio. Además se detuvo a tres de los presuntos responsables.

"El día de hoy en Álvaro Obregón, Michoacán, dos compañeros de la SSPC fueron privados de la libertad mientras realizaban labores de investigación. Gracias al despliegue inmediato de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional (GN) y autoridades estatales, ambos fueron rescatados con vida y se encuentran a salvo", informó el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch en su cuenta de X.

De acuerdo con los primeros reportes, los elementos de investigación habrían sido secuestrados por gente armada del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuando se encontraban a bordo de un Nissan Versa gris como parte de una diligencia en campo.

Los agentes, que se dirigían al aeropuerto de Morelia, perdieron comunicación con sus superiores, luego de que fueran retenidos por el grupo delictivo.

Harfuch detalló que al continuar con las operaciones en la zona se detuvo a tres personas y se liberó a otra víctima que permanecía privada de la libertad. El funcionario federal agradeció el apoyo del Gobierno de Michoacán, de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la entidad.

"Nuestro reconocimiento a los compañeros de Investigación, por su valentía y servicio a nuestro país", finalizó el Secretario.

Por su parte, la SSP de Michoacán compartió algunas fotografías del operativo que logró el rescate.

"Esta acción se efectuó gracias al trabajo conjunto de los elementos de la Guardia Civil de la región de Morelia, de la SIE, agentes de investigación y policías municipales, quienes tras aplicar tareas de inteligencia favorecieron la localización", aseguró.